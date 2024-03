Agua potable para 80.000 vecinos de Córdoba un año después

Unas 80.000 personas llevan para un año sin agua potable en la zona norte de Córdoba. En concreto, en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, donde los vecinos vienen solicitando una ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) cuyas características técnicas aseguren la potabilización del agua contaminada del pantano de la Colada, de la que se vienen abasteciendo pero mezclándola con agua limpia. El presidente de la Diputación de Córdoba y de la Empresa Provincial de Aguas SA (Emproacsa), Salvador Fuentes, señaló ayer que las actuaciones que se están llevando a cabo para abastecer de agua potable a los vecinos del Norte de la provincia avanzan «bastante bien en cuanto a calendario» y «afortunadamente el agua nos acompaña», tras las últimas precipitaciones, por lo que espera que se esté «en condiciones de potabilizar el agua en abril». De cumplirse el plazo, sería un año sin agua.

En las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato el agua del grifo no sale limpia y con los días deja un poso de suciedad. La zona se abastece de los embalses de Sierra Boyera, prácticamente seco, y La Colada, que tiene agua suficiente pero está contaminada y con una estación depuradora que no funciona, a lo que hay que sumar los vertidos agropecuarios. Ante la situación, el Gobierno central aludió a criterios técnicos, sociales, ambientales, de plazos y de eficiencia en el uso de los recursos económicos públicos para justificar el enquistamiento de la situación. Ya se han instalado en La Colada los equipos de ultrasonidos para evitar la proliferación de algas. Ahora, desde la Diputación provincial se señala que la potabilización no será «de manera coyuntural y provisional para salir del paso», sino que «en el momento que demos ya la potabilidad del agua por el grifo» será con «la tranquilidad de que la normalidad viene para quedarse», que es «el gran desafío», en palabras del presidente del órgano supramunicipal.

El también presidente de Emproacsa señaló que «se están haciendo ya analíticas paralelas, llevamos un mes trabajando en eso», de modo que cuando «tengamos la auditoría vamos a revisar por si hubiera alguna fuga, rápidamente resolver y solucionarla» con el objetivo de recuperar la mencionada normalidad, según recogió Ep.

«Pasaremos tiempos difíciles cuando lo pase todo el mundo mal» a consecuencia de la sequía, «pero no es lo que está ocurriendo en el Norte, que están padeciendo diez meses de forma injusta una situación que se podía haber evitado si hubiésemos hecho los deberes con tiempo las administraciones públicas», recalcó el presidente provincial. Fuentes añadió que «Sierra Boyera necesita de seis millones más, que los vamos a incorporar de inmediato, para una gran potabilizadora de última generación», un trabajo que «si hacemos en dos años o tres» hará que el Norte de Córdoba no sufra «más periodos de sequía como está sufriendo», y «si tenemos que restringir» será «porque toda Andalucía y España está así».