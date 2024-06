El primer alcalde del PP en Córdoba se jubila preocupado por la crispación

Rafael Merino López quedará para la historia por ser el primer alcalde del PP en Córdoba tras ganar unas elecciones a la izquierda, en sus versiones del PCE o IU, en los primeros dieciséis años de democracia municipal, aunque haya estado 43 años vinculado a la política, 33 de ellos con cargos públicos, de la que se jubila ahora al cumplir los 65 años, preocupado por la crispación.

La mayor parte de su vida política, desde que en 1981 se afilió a Nuevas Generaciones, tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Córdoba, la ha pasado en el Congreso de los Diputados, a lo largo de diecinueve años (2000-2019) con un lapsus para ser candidato, de nuevo a la Alcaldía en 2003. Su recorrido político lo termina al frente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (2019-2024), de la que se retira para jubilarse.

Merino se jubila, según ha reconocido en una conversación con EFE, agradecido a los cordobeses por "el cariño" que le han demostrado y con ganas de ofrecerse "a la ciudad, al alcalde, para lo que pueda ayudar" porque cree que "las perspectivas de fuera" son buenas y necesarias.

Además, está convencido de que, "aunque ahora mismo no sea consciente”, su salida de la política se puede haber visto "influida bastante" por la crispación que se vive, aunque en Andalucía identifique que el tono del presidente andaluz, Juanma Moreno, es distinto.

El que fuera el primer alcalde del PP en Córdoba, Rafael Merino López, se jubila tras 43 años en la política rafa alcaide Agencia EFE

"Creo que el ambiente político no es respirable y que hay que hacer una reflexión, todo el mundo, que no se puede continuar en este ambiente de crispación porque se está trasladando a la sociedad civil", ha subrayado.

Recuperar el espíritu del 78

En su opinión, la crispación "es lo peor que puede pasar", por lo que anima a "ser capaces de recuperar ese denostado hoy espíritu del 78", algo que echa de menos.

La primera vez que Merino concurrió en unas listas electorales fue al Ayuntamiento de Córdoba en 1987, aun como Alianza Popular (AP), en el puesto catorce. Entonces daba la mayoría absoluta sobre veintisiete concejales. Los populares sacaron siete.

En 1991, ya con las siglas del PP, repitieron resultados, aunque sobre veintinueve ediles, pero en aquella ocasión iba de número dos, tras Rafael Campanero, una de las personas que ahora, en el momento de su salida de la política, reconoce entre las "personas importantes en mi carrera política".

De él recuerda que le inculcó mucho "la idea de centro y del diálogo y la colaboración con los demás". También tiene presentes a Juan Ojeda, Javier Arenas y a Juanma Moreno.

En 1995 encabezó la candidatura popular y fue la lista más votada, tras lo que logró la Alcaldía ante la falta de acuerdo de IU y PSOE, entendimiento que sí se dio en 1999 para impedir su segundo mandato.

Momento de otras cosas

En el momento de su adiós se identifica como una persona que ha tenido "bastante recorrido político y bastante trayectoria y trabajo", pero cree que "ahora es momento de otras cosas".

Entre ellas, una que esboza pero que, al mismo tiempo, se guarda: reconocer los errores en su trayectoria. Admite que ha habidos "algunos... bastantes" pero se quedan para él. "Sí, errores se han cometido, he cometido, pero, bueno, también he aprendido de ellos, algunos más rápido y de otros he tardado más en aprender", explica.

De su etapa como alcalde (1995-1999), en la que “evidentemente hubo sus luces y sus sombras" en el trabajo, cree que lo mejor fue el equipo que tuvo. Ha recordado que fue una etapa "muy difícil, muy complicada" por la situación económica que encontraron en el Ayuntamiento, pero celebra que ahora la ciudad "está disfrutando".

Además, no se olvida de "los dos momentos malos, el atentado terrorista de ETA y el asesinato de las dos policías locales, que eso siempre se quedará grabado".

ETA asesinó con una bomba en un contenedor al sargento del Ejército de Tierra Miguel Ángel Ayllón el 20 de mayo de 1996, el primer atentado durante el Gobierno de José María Aznar, y seis meses más tarde, el 18 de diciembre, dos agentes de la Policía Local, María de los Ángeles García y Marisol Muñoz, fueron acribilladas por una banda de atracadores a la que perseguían tras un asalto a una oficina bancaria.

En el Congreso coincidió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que fueron los dos portavoces de Administraciones Públicas. Tenían "muy buena relación", pero ahora cree que Sánchez "ha evolucionado mucho y no para bien".

Merino ha evocado que, cuando llegó a Nuevas Generaciones, lo hizo "con el espíritu romántico de la política" pero cree que ahora "se entra ya con aspiración", por lo que el mejor consejo que da a los jóvenes "es que entren por romanticismo y sin aspiraciones. Si vale, ya le vendrán las ocasiones".