Moreno insiste en estirar el mandato y rechaza el clima de crispación

La hostelería y Granada, sector y provincia gravemente afectadas por las restricciones del Covid, como escenario del tercer discurso de Navidad del presidente Juanma Moreno, tras el guiño al mundo rural del primer año –en Cumbres de Enmedio (Huelva)– y a los sanitarios del segundo –desde el recuperado Hospital Militar de Sevilla–. El presidente andaluz destacó la estabilidad y la «calma política» de la región y animó a encarar 2022 con optimismo. Desde la Taberna Granados –por donde pasaron Lorca, Falla, Francisco Ayala, Dalí o Enrique Morente, recordó– en pleno centro de Granada, junto a la Virgen de las Angustias, Juanma Moreno insistió en su intención de agotar la legislatura. «Como sabéis, 2022 será año electoral en Andalucía. Aún no conocemos la fecha, pero mi deseo es que sea lo más tarde posible, porque cada día es importante en la recuperación económica y social. El tiempo que quede hasta las elecciones no vamos a estar de brazos cruzados. Tenemos trabajo por delante y cuestiones muy importantes a las que atender. Porque, aunque hemos avanzado, aún nos queda mucho por hacer y los andaluces no se merecen que les regateemos ni un minuto de esfuerzo. Tenemos muchos retos por delante», indicó el dirigente andaluz. El presidente popular agradeció expresamente la lealtad y responsabilidad de su socio de Gobierno, Cs.

Desde la Taberna Granados –por donde pasaron Lorca, Falla, Francisco Ayala, Dalí o Enrique Morente, recordó–, Juanma Moreno insistió en su intención de agotar la legislatura FOTO: La Razón Junta de Andalucía

Juanma Moreno agradeció de forma expresa a su socio de Gobierno su lealtad y responsabilidad

Moreno aludió al potencial de Andalucía y se refirió a los indicadores sobre el cambio de tendencia en la economía de la región, al tiempo que lanzó un mensaje contra la crispación. «Quiero hacer un llamamiento a todos los sectores económicos y sociales, y también a los partidos políticos del Parlamento, sobre la necesidad del diálogo y el consenso. Sé que los tiempos están raros. Se levanta uno a las siete de la mañana, pone las noticias o mira las redes sociales y ya hay alguien enfadado. Parece como si ya nadie aguantara a nadie, ni otras ideas diferentes. El odio, la rabia, la intolerancia... ¿Cuándo hemos sido nosotros así? ¿Cuándo ha sido Andalucía así? Ni lo somos ni lo queremos ser. Y yo, desde luego, voy a hacer todo lo posible para que no lo seamos», indicó. «No me canso nunca de reivindicar el espíritu de la Transición, el de los grandes acuerdos, tan válido hace cuatro décadas como ahora, cuando luchamos contra un enemigo invisible pero no invencible. Por eso es tan importante el diálogo y, por eso, es tan importante dejar a un lado los debates que nos dividen, ya sea en Andalucía o en España. Os animo a que nos exijáis a los políticos un mayor esfuerzo para ponernos de acuerdo», garantizando «la igualdad entre españoles». «Andalucía permanecerá siempre atenta para que ninguna reclamación de nadie derive en privilegios para unos pocos», dijo.

Desde la Taberna Granados, Moreno lanzó un mensaje de apoyo a la hostelería y la restauración

El presidente de la Junta reivindicó que la estabilidad y la «calma política» de los tres últimos años han contribuido en gran medida a que Andalucía deje de ocupar los últimos puestos de las listas económicas y pase a situarse a la cabeza del crecimiento. Moreno recalcó que Andalucía es actualmente líder en autónomos en el país por primera vez en la historia, por delante de Cataluña, Madrid o País Vasco. También recordó los sucesivos récords en exportaciones y la apuesta de las empresas extranjeras por invertir en Andalucía. «Es importantísimo crecer más que la media para darle la vuelta a esa situación histórica, ir acercándonos a las regiones más prósperas y ser en el futuro locomotora de España», concretó.

Desde la Taberna Granados, Moreno lanzó un mensaje de apoyo a la hostelería FOTO: La Razón Junta de Andalucía

La lucha contra la pandemia y la crisis derivada de ésta estuvo muy presente en el discurso, así como la situación de la sanidad. En 2021, señaló, se han destinado 1.400 millones para ayudar en sus negocios y empresas a trabajadores del campo y del mar, comerciantes, autónomos, empleados en ERTE, empresarios y entidades de muy diverso tipo. Asimismo, señaló, se ha renovado el contrato a 12.000 sanitarios y a 7.000 profesionales de la educación que, en principio, tenían carácter excepcional para atender las necesidades de la pandemia y que mantendrán sus contratos. Moreno trasladó que su Ejecutivo continuará haciendo todo lo posible por mejorar cada día los servicios públicos con los recursos que dispone. Para ello, consideró fundamental que el Gobierno de la Nación renueve el Fondo Covid en 2022. También la esperada reforma del actual sistema financiación autonómica. «Seguimos haciendo obras, pero ya sabemos que no es suficiente. Nunca es suficiente cuando se trata de mejorar la sanidad pública. Lo que sí podemos afirmar es que el sistema sanitario andaluz es hoy mejor que era en el pasado y tenéis mi compromiso de que haré todo lo que esté en mi mano para que en el futuro nuestra sanidad sea mejor todavía», defendió. Moreno, además de citar la lucha contra el cambio climático, recordó a las víctimas de la pandemia y también de la violencia de género, y volvió a apelar a la prudencia y la responsabilidad para frenar al virus, poniendo en valor que «Andalucía está entre los territorios del mundo con mayor cobertura vacunal». La comunidad llegará a la recuperación «mucho antes y mucho mejor» si los andaluces siguen siendo responsables, dijo agradeciendo la labor y el sacrificio de los profesionales sanitarios.