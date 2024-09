AMLO y su carnal Claudia Sheinbaum, herederos del legendario PRI (la dictadura perfecta), fiduciario de la revolución campesina mexicana del siglo XX, levantan la voz ancestral contra Felipe VI por el derrocamiento de los mexicas. Olvidan los hechos documentados del siglo XVI. Hernán Cortés derrotó al régimen azteca, pero no estuvo solo. Lo consiguió ayudado por los pueblos subyugados por los mexicas: Tlaxcaltecos, Xochimilco, Totonacas, Tuxpanecas, entre otros. Etnias que pagaban impuestos en vituallas y personas para el sacrificio ritual y, después, comérselos. Entre 20 y 40.000 por año eran su alimento. El Huey Tlatoani prefería los muslos de niños.

¿Qué proponen estos dos mandatarios mexicanos del Socialismos del siglo XXI, acaso volver a aquel imperio del terror? Vayan enterándose que Cortés fue el libertador de todos aquellos pueblos sometidos y el fundador de México como nueva provincia de ultramar, no colonia, de la corona española de la época, que se llamó justamente Nueva España, pues lo era. Él refundó a España allí. Cortés creó, en 1523, el primer hospital de América, que llamó ‘La Pura y Limpia Concepción’, hoy conocido como ‘Hospital de Jesús’ en el centro histórico de ciudad México, que aún sigue prestando servicios sanitarios. Cortés construyó el primer astillero de América, en la bahía de Acapulco, costa del Pacífico. Tuvo la visión política de que, para seguir hacia las Filipinas, las naos tenían que construirse allí.

AMLO y Sheinbaum, aclaren ideas. Tenochtitlan se fundó hacia 1325 (700 años), no 200, como ha dicho la nueva presidenta. Esos dos populistas oscuros no hablan en náhuatl, sino en español, que los mexicanos hablan bien. Relean a sus compatriotas, Octavio Paz y Miguel León Portillo, cuando decían que odiar a España es odiarse a sí mismos. Se le atribuye a Porfirio Díaz: «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de EE UU». AMLO no reclama a EE UU el expolio del 60% del territorio (Suroeste) que le dejó España. Y lean ‘Jaque mate a la leyenda negra. Manual de guerrilla cultural’, David Fernández Valdez.