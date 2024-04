¿Cuánto gasta de media al día un turista extranjero en Andalucía?

Andalucía recibió un total de 726.034 turistas internacionales durante el mes de febrero, lo que supone un aumento del 18,62% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 975,36 millones, un 35,08% más, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de febrero en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 154 euros en febrero, un 18,81% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 8,75 día en Andalucía. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.343 euros, un 13,87% más que en febrero del año anterior. En lo que va de año hasta febrero, 1.392.397 turistas han visitado Andalucía (+18,03%) y han dejado un gasto en la región de 1.877,18 millones de euros (+34,4%). Por comunidades, la región más visitada fue Canarias con el 28,11% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (20,96%) y Andalucía (14,49%).

Con estos datos, la pregunta es si se notaría de forma perjudicial la aplicación de la tasa turística. El presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), José Carlos Escribano, ha señalado que es necesario abordar el reparto de los ingresos por fiscalidad que se obtienen del turismo en Andalucía, pero ha advertido que la creación de un nuevo impuesto "no es la solución".

En una entrevista en Canal Sur Radio, ha reiterado el "rechazo absoluto" de la CEA a esta tasa, recalcando que "la subida de impuesto también recaería en los andaluces", ya que "el 30% de los turistas que visitan Andalucía son de la región". Asimismo, Escribano ha puesto de relieve que la tasa turística "traería consigo una falta de competitividad respecto a otros puntos de turismo vacacional, diferenciándonos de destinos como Valencia o Canarias".

"No negamos que hay un problema en la financiación de los destinos turísticos, pero el visitante en Andalucía, independientemente de su procedencia, está contribuyendo a la economía pagando IVA cuando se aloja en un hotel, cuando come, compra o realiza excursiones", ha aseverado el presidente del Consejo de Turismo de la CEA, advirtiendo que el problema surge en la distribución, por lo que "hay que ir de la mano con la Administración central para hacer un mejor reparto de los ingresos por fiscalidad que se obtienen del turismo, pero la solución no pasa por crear impuestos".

En esta línea, ha señalado que "es cierto que en los municipios turísticos hay un desfase en cuanto a sus presupuestos, pero no debe venir a través de nuevos impuestos, sino de lo que genera el turista cuando hace vacaciones en la comunidad". "El turismo genera de manera indirecta y directa 22.500 millones, por lo que hay dinero suficiente para repartir, solo hace falta una mejor financiación", ha apostillado. Sobre otros puntos que tienen impuestas la tasa turística, Escribano ha apuntado que en Cataluña "la experiencia es nefasta, según los propios empresarios, donde el dinero se ha destinado a una caja única y no ha salido adelante ningún proyecto turístico a través de ese impuesto", mientras que en Baleares "se están planteando eliminarla".