¿Para cuánto tiempo hay agua en la principal cuenca andaluza?

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves que los usuarios que se abastecen de la Cuenca del Guadalquivir tienen el abastecimiento doméstico "garantizado a dos, tres años vista gracias a medidas anticipadas" por el Ejecutivo central. En cambio, la responsable gubernamental ha vaticinado posible "problemas" para las poblaciones cuyo abastecimiento depende de cuencas que gestiona directamente la Junta. Sobre estas demarcaciones "sabemos poco", ha afirmado Teresa Ribera.

Así se ha pronunciado la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el encuentro organizado por la SER titulado 'Por el agua y las energías limpias', en el que ha sostenido que, como Gobierno central, "nos falta mucha información para contribuir" a ayudar a la Junta con medidas con las que garantizar el consumo humano en un momento crítico por la falta de recursos hídricos en zonas concretas de Andalucía. Ribera ha insistido en que la población que depende de la Cuenca del Guadalquivir "está cubierta por lo menos dos o tres años sin cortes" gracias a "tres oleadas" de inversiones en la demarcación.

La ministra Ribera se ha preguntado "qué medidas concretas está pensando la Junta" para los territorios cuyas cuencas gestiona de manera directa, aludiendo a renglón seguido a las desaladoras para la Axarquía malagueña y el Bajo Almanzora, en la provincia de Almería, que ha reclamado el Gobierno de Juanma Moreno. Sobre estas infraestructuras, Ribera ha sido gráfica: "Incluso haciendo virguerías, es imposible" que puedan suministrar agua en los "próximos meses".

En cuanto al anuncio de la Junta de que fletará barcos con agua para consumo, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha pedido saber "qué barcos tiene apalabrados la Junta". "No sé que está diciendo la consejera -Carmen Crespo, titular andaluza de Agricultura-. No he recibido propuestas concretas sobre esto", ha sentenciado Ribera, que ha recordado que fue el Partido Popular quien "frenó" las inversiones en desaladoras por considerarlas "las nucleares del mar".

En relación al trasvase de Alqueva, en Portugal, la ministra ha reconocido que la Junta "sí me lo planteó", pero "tengo la impresión de que es un desideratum que no termina de encajar con la realidad". "Formalmente, el trasvase ha sido rechazado por Portugal", donde, en palabras de Teresa Ribera, la propuesta ha causado "estupor". "No tiene recorrido", ha apostillado, desvelando que apuntó a la Junta la necesidad de trabajar "con rigor" y no en "una mala idea que acabaría contra un muro".

Sobre la situación que padecen 80.000 vecinos del Guadiato y Los Pedroches, en la provincia de Córdoba, Teresa Ribera ha reconocido la "preocupación" del Gobierno por la falta de agua potable desde hace ya casi un año. En este sentido, y a la espera de la visita que realizará este jueves a la zona, ha recordado que el Ejecutivo se involucró en la conexión entre los embalses del Guadiana y del Guadalquivir, una obra que "se paró en 2019". Además de la mejora de las conexiones, la ministra ha apuntado a la necesidad de asumir mejoras en la potabilización, donde ha señalado a la Diputación provincial de Córdoba. "Tendría que ser inminente. Es importante responder urgentísimamente", ha sostenido.

Preguntada sobre la posibilidad de que unos presupuestos prorrogados pudieran poner en peligro inversiones con las que poder afrontar la sequía, la ministra Ribera ha asegurado que su departamento tiene "margen para trabajar con total normalidad con unos presupuestos prorrogados". "No es un problema para abordar" inversiones en materia de agua, ha remarcado, reconociendo, eso sí, que "tenemos que contar con unos presupuestos nuevos". "Es de normalidad democrática", ha apuntado.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se ha preguntado este jueves "qué pretende el PSOE", si "que le vaya mal a Andalucía" o "que Andalucía se muera de sed", y "que nuestra industria no tenga futuro y se paralice, que el turismo sea un desastre, y que la agricultura no pueda cultivar".

En este sentido y en rueda de prensa en Córdoba, donde ha presidido la reunión de coordinación de los delegados del Gobierno andaluz en las ocho provincias andaluzas, Sanz ha señalado que, "si eso es lo que busca el PSOE", si "prefiere que Andalucía se muera de sed", en ese caso no hay "mayor irresponsabilidad", causándole "perplejidad" la "reacción de la oposición, que se opone a la solicitud de ayuda a Europa que ha hecho el presidente" de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "por la situación de catástrofe natural que vivimos hoy" a causa de la sequía, a través del "fondo de solidaridad de la Unión Europea (UE)".

Ante ello, Sanz ha concluido que "tenemos una oposición frívola e irresponsable, que prefiere que Andalucía le vaya mal, que prefiere que Andalucía se muera de sed con tal de no ayudar al Gobierno de Andalucía", considerando que "una oposición que no sabe estar a la altura de las políticas de Estado es una oposición que no merece, desde luego, la confianza de los andaluces, porque en las políticas de Estado hay que estar".

Sobre todo, según ha resaltado, por que, "si ahora hay una política prioritaria y de Estado, esa es el agua y, lamentablemente, el PSOE en Andalucía vuelve a no estar a la altura de las circunstancias, muy al contrario, vuelve a poner zancadillas al futuro de Andalucía".

A este respecto, Sanz ha recordado que "el presidente de la Junta de Andalucía, ante una catástrofe natural como la que tenemos, va a Europa a reclamar ese fondo de solidaridad, para que nos ayuden a afrontar nuevos fondos europeos, pero también a redistribuir fondos europeos y que nos permitan invertirlos en agua", aún no estando previstos para ello, y "la reacción del PSOE, del señor Espadas y del delegado del Gobierno de España en Andalucía: decir que están en contra".

Sobre ello, Sanz ha dicho que "uno espera que la oposición arrime el hombro" en cuestiones como ésta, pero "aquí lo que pone son zancadillas, piedras y obstáculos, y dice que está en contra de que pidamos ayuda a Europa", de modo que solo se puede "calificar de oposición frívola e irresponsable a la que dice que está en contra de que Europa nos ayude".

Además, según ha destacado, eso "lo dice el representante de un Gobierno que, precisamente, frente a cuatro decretos de sequía que ha sacado el gobierno de la Junta, solo ha aprobado uno. Nosotros 500 millones, ellos en el decreto de sequía nueve millones", y a ello se une el que "ha bajado el presupuesto de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir" un 13%.

En contraposición, además de los citados cuatro decretos contra la sequía, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa ha recordado que el Ejecutivo andaluz puso el marcha el Plan SOS contra la sequía, dotado de 4.000 millones de euros, de los que al acabar este año ya se habrán invertido "casi 2.000 millones". Es decir, en contraste con el Gobierno central y la postura del PSOE-A, el Gobierno andaluz "hace mucho y casi todo" en la lucha contra la sequía, según ha concluido Sanz.