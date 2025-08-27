Detectives investigan el absentismo laboral en las estaciones de ITV de Andalucía

La empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), que gestiona las ITV, ha recurrido a un servicio de agencia de detectives para investigar las ausencias de trabajadores en su puestos de trabajo «injustificadas, justificadas indebidamente y otras situaciones fraudulentas».

Veiasa, que cuenta con unos 2.000 trabajadores en Andalucía, ha publicado la licitación en la plataforma de contratación pública de la Junta por un presupuesto base de 242.000 euros, y el plazo para presentar ofertas acaba el 5 de septiembre. La oferta se divide en dos lotes que comprenden las provincias de Andalucía occidental (Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz) y oriental (Málaga, Almería, Jaén y Granada) y la contratación del servicio tiene una duración de 48 meses. Veiasa explica que recurre a agencias especializadas ante el aumento significativo de bajas laborales no justificadas adecuadamente y la sospecha de fraudes.

El contrato con empresas especializadas en seguimiento de personas y análisis de documentación busca recopilar la información necesaria «para determinar si existe fraude en la causa de la ausencia del trabajador, verificar si se realiza alguna actividad laboral por cuenta propia o ajena, o bien otro tipo de actividades contrarias a la dolencia incompatibles con la situación de incapacidad temporal/permanente en la que se pudiera encontrar». Asimismo, se busca verificar «si la justificación proporcionada es fraudulenta o no y, en su caso, para determinar si la situación delictiva en el ámbito interno de Veiasa requiere de la realización de actuaciones ante los organismos y autoridades pertinentes».