Espadas defiende que hay que "espabilar" como Cataluña

El secretario general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha defendido este jueves que en la cuestión de la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica hay que "espabilar", como a su juicio lo ha hecho la Generalitat de Cataluña, y "avanzar" sin limitarse en el afán de "gresca" en el que ve instalado a los gobiernos autonómicos del PP.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Juan Espadas se ha referido así al debate abierto sobre la financiación autonómica, y al hilo del acuerdo suscrito entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

A la pregunta de si lo que contempla ese acuerdo es un "concierto económico" para Cataluña, Juan Espadas ha respondido que, "mientras estemos instalados en eso, no vamos a avanzar nada", y ha remarcado que lo que recoge dicho acuerdo es "una financiación singular para Cataluña".

"Y desde otras comunidades, lo que queremos justamente es que las singularidades que puede tener Andalucía, o que tienen otras comunidades autónomas, se reflejen de una vez por todas en un nuevo acuerdo de financiación autonómica en España para el conjunto de las comunidades de régimen común", ha añadido el líder del PSOE-A, que ha defendido que Cataluña, "una vez más, ha demostrado que quiere avanzar en su autogobierno y quiere gestionar su autonomía fiscal introduciendo elementos que permitan avanzar en ello, como ya ocurrió en otros momentos de la historia, con gobiernos socialistas en España y gobiernos del PP", ha apostillado.

Juan Espadas ha señalado que, en este contexto, él ha planteado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que "hay dos posibilidades", que pasan por que el PP se sitúe "en la bronca, en la gresca, en querer boicotear ese acuerdo" y, "en definitiva, el Gobierno de Cataluña", o bien en buscar un acuerdo.

Al respecto ha recordado que ha ofrecido al presidente de la Junta la posibilidad de celebrar una reunión entre ambos para que "el Parlamento de Andalucía vuelva a ser, como en 2018, el lugar donde nos pongamos de acuerdo PP-A y PSOE-A en cuál es el modelo de financiación autonómica que defiende Andalucía" y que, además, según ha apostillado, Juanma Moreno "no está defendiendo frente a otros compañeros de su partido" como los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, o de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

POR LA "IGUALDAD Y SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL"

"O hablamos de esto y ponemos una propuesta encima de la mesa o, sencillamente, Cataluña seguirá avanzando y nosotros, Andalucía y otras comunidades gobernadas por el PP, estarán exclusivamente en la gresca", ha advertido el líder del PSOE-A, quien ha insistido por ello en apostar por "avanzar", por "poner números encima de la mesa y garantías de igualdad y solidaridad interterritorial".

Juan Espadas también ha defendido que los andaluces pueden estar "absolutamente" tranquilos porque el Gobierno de Pedro Sánchez "va a respetar y a preservar" el "modelo constitucional", y ha dicho que el PP "no está para hablar de igualdad o de solidaridad" cuando utiliza esos conceptos "para confrontar con Cataluña, pero, por ejemplo, en Andalucía no se preocupa de la solidaridad ni en la prestación de servicios públicos que gestiona de forma absolutamente nefasta, ni cuando decide tomar decisiones en materia fiscal que beneficien claramente a las grandes fortunas o a las personas que tienen niveles más altos de ingresos, y no a aquellos que tienen niveles más bajos".

El secretario general del PSOE-A ha reivindicado además que, "con el mismo modelo de financiación" que se aplica actualmente, que "no es justo con comunidades como Andalucía, la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia, que claramente por habitante reciben menos de lo que deberían", dichas autonomías han recibido durante los seis años de gobierno de Pedro Sánchez "más recursos económicos, más medios que nunca".

"Es decir, con voluntad política se puede corregir el modelo, como ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez", ha defendido Juan Espadas, que ha criticado que, por el contrario, el anterior Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy "lo que hizo fue acentuar la injusticia y la insolidaridad del modelo y, en definitiva, pedir sacrificio a aquellas comunidades que estamos infrafinanciadas".

El secretario general del PSOE-A ha remarcado que "la igualdad y la solidaridad no se discuten", y que él va a "defender la posición de la búsqueda de un acuerdo bueno, justo", y "lo que tenemos que hacer es espabilar".

"Cataluña lo está haciendo", ha afirmado Juan Espadas, que ha agregado que tiene la "tranquilidad" de que, con Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, "ha cambiado bastante el perfil del Consejo de Política Fiscal y Financiera" (CPFF), donde ahora "se va a hablar de Cataluña en España", y no de "independencia" de Cataluña como cuando había "un presidente independentista" en dicha comunidad.

A la pregunta de si ha hablado de esta cuestión con Salvador Illa, el líder del PSOE-A ha respondido que sí, que mantiene "una relación muy cordial" con el máximo dirigente de los socialistas catalanes, y han quedado "en continuar avanzando" en los "primeros días de septiembre" sobre la idea que el presidente de la Generalitat ya ha dicho de que "una financiación singular y justa para Cataluña no puede, ni debe, ni va a ir en contra de esa financiación adecuada, justa, que deban tener otras comunidades autónomas como la de Andalucía".

"Es que él sabe perfectamente que eso no se sostendría", ha apostillado el secretario general del PSOE andaluz, que ha añadido que "la financiación y los acuerdos a los que se llegue con Cataluña deben ser acuerdos a los que perfectamente podamos llegar otras comunidades autónomas con el Gobierno", y "lo que hace falta es tener voluntad de acuerdo", pero el PP "lo que tiene es voluntad de gresca y de confrontación, y no de diálogo", según ha lamentado Juan Espadas.

USO "CHAPUCERO" DEL SENADO POR PARTE DEL PP

Por otro lado, el portavoz socialista en el Senado ha criticado la actuación del PP para, aprovechando su mayoría absoluta en la cámara alta, forzar la comparecencia en ella de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la próxima semana ante el Pleno del Senado para explicar el referido acuerdo entre PSC y ERC de una financiación singular para Cataluña.

Juan Espadas ha acusado al PP de usar "de forma chapucera" el Senado, y ha denunciado que "se está cargando la credibilidad" de dicha institución con su "abuso en la interpretación y en la forma de ejecutar el reglamento" de la Cámara, y en esa línea ha criticado que el PP propicie la convocatoria de un pleno extraordinario cuando "podría haber esperado a la semana próxima" para la convocatoria de un Pleno ya en el "periodo ordinario" de actividad del Senado.