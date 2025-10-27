Esta es la provincia española con menos guardias civiles por habitantes

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado este lunes que Málaga es la provincia del país con menos agentes por número de habitantes, con 117 por cada 100.000 personas, por debajo tanto de la media nacional, que es de 155, como de a media andaluza, que es de 174. El sindicato ha relacionado los datos censales del Instituto Nacional de Estadística con la información oficial sobre plantillas de la Guardia Civil, para lo que ha tenido en cuenta el número de efectivos en situación de servicio activo.

Los resultados ponen de manifiesto que "la ratio malagueña es muy inferior a la del resto de provincias, algunas de las cuales se sitúan en tasas superiores a los 200, 300, 400 e incluso 500 agentes", dejando al margen aquellas que tienen competencias transferidas en materia de seguridad pública. Según los datos de la Dirección General de la Guardia Civil que cita AUGC, el número de agentes en la provincia de Málaga apenas llega al 83 % de la plantilla que debería haber según el catálogo oficial, con 450 vacantes sin cubrir, 384 de ellas correspondientes al personal en situación de activo y 66 al de reserva.

La escala de cabos y guardias es la que tiene más vacantes sin cubrir, 419, mientras que faltan 28 suboficiales y 3 oficiales, cuando "es precisamente la escala básica la que debería acumular menos déficit, ya que asume mayoritariamente los servicios operativos en las poblaciones, en el campo y en las carreteras, que son los más necesarios", ha defendido. "Prácticamente todas las unidades y especialidades de la Guardia Civil en esta provincia necesitan refuerzos", según la AUGC, que califica la situación de "preocupante", con escasas patrullas disponibles para la vigilancia de varias poblaciones de forma simultánea, "mientras que el narcotráfico y la delincuencia organizada siguen creciendo en la provincia".

Además de la falta de efectivos, la organización llama la atención sobre las condiciones laborales de los agentes porque se usa "como pretexto la escasa plantilla de las unidades para negarse a implantar turnos de trabajo", de modo que "la gran mayoría no pueden conciliar adecuadamente su vida laboral y familiar".