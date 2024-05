Estas son las diez obras ganadoras de la tercera edición de los Premios Letrame

«El secreto de Danford», de Alexander J. Cox

Recibe dos premios: mejor escritor de Novela negra y Talento 2024

En el universo literario, pocos momentos son tan importantes como la consagración de un autor a través de un galardón que no solo reconoce su habilidad con la palabra, sino también su calidad humana. Alexander J. Cox ha logrado tal hazaña con su última novela, «El secreto de Danford», adjudicándose el Premio Talento en la última edición de los Premios Letrame. Este reconocimiento, que se elige entre los diez ganadores de las diferentes categorías, se complementa con un premio en efectivo de 6.000 euros, simbolizando un voto de confianza y aprecio hacia la persona detrás de la obra. Con motivo de este doble galardón, el premio fue entregado por Luis Muñoz, CEO de Letrame Grupo Editorial, y Francisco Góngora, alcalde de El Ejido.

Previo a conocer esta sorpresa, las conocidas actrices Cecilia Gessa y Nerea Barros, partícipes en una larga lista de series españolas, le entregaron el premio a mejor Novela Negra 2024.

«El secreto de Danford» es la culminación de una saga que ha capturado la atención y el corazón de sus lectores durante tres décadas, precedida de «Suicidio del 97» y «No fue un suicidio si aún estás aquí». La trama, tejida con hilos de tragedia y esperanza, presenta a la ciudad sepultada bajo un manto de nieve, ocultando sus secretos pero no sus cicatrices. Diez años después, sus habitantes están determinados a luchar por un final feliz, sin importar el coste. Este deseo desesperado de redención se convierte en una batalla épica contra los fantasmas del pasado, en la que cada personaje busca su propio sentido de paz y justicia.

La escritura de Cox es visceral y evocadora. El autor transmite los sombríos matices del género negro y un profundo entendimiento de la psique humana. La habilidad de Alexander J. Cox para hilar una narrativa que explora la desesperación, el sacrificio y la redención es, sin duda, lo que ha seducido a los encargados de otorgar este año el Premio Talento, quienes buscan obras que, además de entretener, iluminen y transformen a la sociedad.

La historia de Danford y Alexander J. Cox es una de superación, de entender que detrás de cada elección y silencio hay una historia esperando a ser contada.

Nacido en Bilbao y criado en Málaga, ha vivido entre escenarios y páginas, entre diálogos y descripciones. Su carrera multifacética como novelista, actor y dramaturgo ha nutrido profundamente su escritura. Asimismo, Cox asegura que completar esta obra fue un «desafío monumental» compuesto por el dolor personal y el bloqueo creativo. La historia de Danford y de Alexander J. Cox es una de superación, de entender que detrás de cada elección y cada silencio hay una historia esperando ser contada. Con esta premiación, Alexander recibe un reconocimiento a su obra, reflejo del impacto que un autor puede tener en la sociedad, alentando a los lectores a enfrentar sus propias tormentas y a buscar, contra todo pronóstico, su propio «felices para siempre».

«Tragaluz», de Javier Rueda

Premio Letrame 2024 a la mejor obra de Poesía Contemporánea

En el mundo de la poesía contemporánea, donde la exploración del yo interno se convierte en una odisea emocional, Javier Rueda Pedros ha logrado diferenciarse del resto. Su obra, Tragaluz, es un viaje a las profundidades del alma humana, un espejo donde el lector puede verse reflejado en cada verso.

Para Javier, escribir es tanto un acto de vida como de muerte; una manera de tocar las fibras más sensibles de la existencia. Describe su sangre como «azul salada», un tributo a su lugar en el mundo, Caños de Meca, donde la fusión de belleza, música y amor configuran la esencia de su inspiración. Este pequeño rincón del mundo es su refugio y la musa de su creatividad.

Tragaluz es consecuencia de dos años de dedicación, un periodo marcado por desafíos personales y profesionales significativos, incluyendo su reciente paternidad y una voz interna exigente que lo impulsaba a impactar profundamente a sus lectores. Según ha contado en alguna ocasión, estos desafíos no hicieron más que intensificar su proceso creativo, llevándolo a veces a dudar de la luz que su obra podría ver al final del túnel creativo.

Un final que ha llegado con una gran recompensa, el premio a mejor obra de Poesía 2024 de Letrame Grupo Editorial. En esta ocasión, el galardón fue entregado por David Martínez «Rayden», músico y escritor que se encuentra ahora en plena gira de presentación de su última novela: «Votos en contra».

El mar se presenta como un personaje constante, reflejando la inmensidad y la profundidad del sentir humano. Javier logra que el agua salada que baña las costas de Caños de Meca impregne cada uno de sus poemas y relatos cortos. En ellos, aborda temáticas universales como el amor, el dolor, la pérdida y la pasión, todas ellas salpicadas con toques –por igual– de realidad y fantasía.

Por otro lado, la relevancia de Tragaluz en el contexto literario contemporáneo es innegable. Rueda aborda la cotidianidad con una lente que destila cada momento hasta su esencia, conectando con los lectores de una manera directa y sincera. La obra refleja a la sociedad actual y se convierte una ventana a los temas atemporales que han definido la literatura a través de los siglos.

Además, Javier valora profundamente la soledad, un estado que considera fundamental para el diálogo interno y el autodescubrimiento. A través de su experiencia, nos invita a reconsiderar la soledad como una oportunidad para cultivar la felicidad individual y descubrir talentos ocultos, liberados del ruido y las distracciones de la vida moderna.

Esta colección de poemas es un mapa que nos traslada al inmenso océano de las emociones humanas, muchas de ellas escondidas en nuestro día a día. El autor, Javier Rueda Pedros, a través de sus versos, nos ofrece un faro en la tormenta, un tragaluz por el que podemos observar el alma misma. Con cada página, nos desafía a enfrentar la vida y el amor con la valentía de quien sabe que, en las profundidades de la poesía, se encuentran las verdades más universales.

«El Reino de Ceniza», de Daniel Cuadrado

Premio a la mejor obra de Fantasía 2024 de Letrame

En el vasto panorama de la literatura de fantasía, cada tanto aparece una obra que, más que contar una historia, teje un universo. «El Reino de Ceniza», la reciente novela de Daniel Cuadrado Morales, además de hacerse con los corazones de sus lectores, ha conquistado el premio Letrame a la mejor obra de Fantasía 2024, entregado por el escritor y actor Mario de la Rosa, conocido por su participación en La casa de papel y autor de «Que arda esta casa con nosotros dentro».

La historia de Alanys, su valiente protagonista, nos transporta a Ethelor, un reino al borde de un oscuro abismo, narrado con una profundidad emocional que raramente se encuentra en el género.

Originario de Tomelloso, Ciudad Real, Cuadrado ha demostrado una profunda veneración por la narrativa desde su juventud, adjudicándose el primer lugar en un concurso de cartas de amor a los 19 años. Su pasión lo llevó a explorar los caminos de la fantasía, materializados en sus diversas obras publicadas desde 2011. Tras dos novelas históricas, decidió adentrarse en los reinos de la fantasía con «La hija del hielo» y posteriormente con esta obra.

En «El Reino de Ceniza», Cuadrado canaliza sus experiencias personales, su profundo conocimiento de la historia antigua y su admiración por la literatura gótica y los grandes de la fantasía, como Tolkien y Edgar Allan Poe. Estos elementos se entrelazan para ofrecer una narrativa rica que aborda temas universales como el poder, la responsabilidad y el sacrificio personal. Esta obra se convirtió en el refugio del autor durante tiempos tumultuosos. «Escribir esta novela fue vital para superar uno de los momentos más difíciles de mi vida», explica, destacando cómo la escritura fue su salvación y una herramienta para explorar y entender mejor los desafíos de la salud mental.

Lo especial de esta novela es que refleja la propia lucha de Cuadrado contra la ansiedad y la depresión, transformando su batalla personal en el poderoso viaje de Alanys. En ella, cada decisión lleva peso y consecuencia, reflejando la incertidumbre y el dolor que a menudo acompaña a nuestros momentos más desafiantes. Alanys representa el espejo de la humanidad que lucha contra la oscuridad tanto interna como externa.

El personaje de Alanys, según Cuadrado, encarna el corazón de su mensaje artístico. Ella es un recordatorio vívido de que nuestras acciones siempre tienen un impacto importante en quienes nos rodean, y que la redención y el crecimiento personal son posibles, incluso en las circunstancias más desafiantes.

«El Reino de Ceniza» muestra el poder curativo y transformador de la literatura. En una era de incertidumbre, esta obra nos ofrece una visión de esperanza y la promesa de que incluso en la oscuridad más profunda, hay luz.

Luces, cámara... ¡amor!, de Susana Ivorra

Premio a la mejor escritora en la categoría de Ensayo 2024

Una ventana a las historias de las películas con las que crecimos: las analiza y muestra qué ocurrió años después de que acabaran. ¿Se imaginan qué hubiera ocurrido con Rose y Jack, en la historia del Titanic, si Jack se hubiera subido a la tabla? ¿Habrían sido felices para siempre? «Luces, cámara... ¡amor!» nos invita a explorar estas preguntas a través de un análisis profundo y creativo de icónicas historias de amor del cine. Y en un escenario de película, los Cines Callao, Ivorra recibió el premio a la mejor obra en la categoría de Ensayo 2024, y como protagonistas para hacer entrega de este reconocimiento aparecieron en escena el cantante almeriense José Luis Jaén y la violinista rockera Judith Mateo.

Nacida en Palma, Ivorra es psicóloga y ha dedicado su carrera a estudiar el amor en todas sus fases. Su interés por el impacto emocional y psicológico de las relaciones se refleja en su práctica clínica diaria y ahora también en su literatura, donde combina su amor por el cine con su vocación por las personas.

Ivorra se centra en las películas con las que creció la generación X —desde los dramas románticos hasta las comedias encantadoras protagonizadas por estrellas como Meg Ryan y Julia Roberts—. Estos filmes, asegura, han moldeado nuestras percepciones del amor, a menudo estableciendo expectativas poco realistas. A través de su libro, parte ensayo y parte ficción, desgrana estos mitos, revelando lo que realmente se necesita para sostener una relación a lo largo del tiempo.

En esta obra exploramos qué hubiera pasado si, por ejemplo, Jack hubiera subido a la tabla con Rose en Titanic. ¿Habrían encontrado un amor duradero o se habrían enfrentado a desafíos insospechados? Durante la lectura se re estos finales cinematográficos y se propone alternativas para fomentar relaciones más realistas y saludables.

Un aspecto central de su libro es el capítulo que desmantela los mitos del amor romántico, que ella considera esencial para entender su visión global. Este capítulo es un resumen de su argumento donde ejemplifica su enfoque práctico y va directo al corazón de nuestras preconcepciones sobre el amor.

Curiosamente, Susana bromea sobre su proceso creativo, confesando que no estaba segura si quería escribir un libro sobre el amor y terminó escribiendo sobre cine, o viceversa. Pero más allá de la incertidumbre, su objetivo permanece claro: liberar nuestras relaciones de mitos y expectativas falsas, permitiéndonos vivir el amor de una manera más saludable y realista. Esta obra es un llamado a reflexionar sobre el verdadero significado del amor en nuestras vidas, con el objetivo de adaptar nuestras narrativas románticas a la realidad de las relaciones modernas, libres de las ataduras de los clichés que tanto nos han vendido.

«El eco del mar», de Daniel Vidal

Premio Ficción Moderna 2024

Natural de Menorca, Daniel Vidal afirma que ninguna experiencia se compara con la fascinación y belleza que siente por su hogar. Este rincón del Mediterráneo es la razón de su fuerte vínculo con el mar, el hilo conductor de su vida y la fuente de inspiración que dio forma a su obra. Desde sus días como biólogo e instructor de buceo, ha vertido en las páginas de «El eco del mar» un homenaje a las profundidades marinas y a las lecciones aprendidas de una vida enraizada en la exploración y la conservación; creando un viaje a través del tiempo y del espacio, donde se mezclan ficción y realidad, en busca de las historias olvidadas en el fondo del mar.

Daniel cuenta cómo el desarrollo del personaje principal tomó un rumbo inesperado. Inicialmente sin género definido, la protagonista evolucionó hasta convertirse en una mujer cuya identidad y crecimiento personal se despliegan con cada capítulo, reflejando las propias experiencias del autor con el mar y la exploración. Este elemento de personalización dota a la obra de un carácter emotivo y auténtico, haciendo eco de la pasión del autor por transmitir su amor por el buceo y la naturaleza.

Una pasión que le ha llevado a ser el mejor autor de Ficción Moderna 2024 de Letrame Grupo Editorial. El premio fue entregado por el guionista y director de cine Benito Zambrano y por la actriz Ana Fernández.

La obra dialoga con temas atemporales y contemporáneos como la búsqueda de conocimiento y la necesidad de preservar nuestro entorno. Al estilo de las narrativas épicas más antiguas, como la de Gilgamesh, Vidal Moya explora la condición humana, el sentido de la vida y la importancia de las relaciones humanas.

El personaje de Harry Owen, otro de los protagonistas, personifica la curiosidad y la determinación por explorar lo desconocido, un tema que resuena en la literatura desde sus orígenes.

El menorquín ha sabido capturar la belleza y los misterios de su tierra en un relato apasionante, logrando transformar sus experiencias personales en una narrativa que es tanto un homenaje a su cultura como una reflexión sobre cuestiones globales y eternas. «El eco del mar» es una fuente de inspiración para futuras generaciones a contemplar y cuidar las profundidades que tanto fascinan a la humanidad.

«El visitador», de José Antonio Fortuny

Dictada por voz: una obra de superación. El autor rompe barreras con la literatura y se hace con el Premio Letrame de mejor Novela Histórica

José Antonio Fortuny tarda años en escribir una novela, pero ya lleva tres. Gracias a su voz, escribe a diario para mantener la mente en forma y compartir sentimientos con el mundo exterior. Este aliciente para levantarse de la cama cada día ha hecho posible «El visitador», donde cuenta cómo un noble inglés lidera una cruzada, llena de peligros e intrigas, para reformar prisiones y hospitales… Descubriendo el poder de las relaciones humanas.

Una obra que ha conquistado la categoría de Novela Histórica. Subió a recoger el galardón la amiga y representante del autor, Belén Sánchez. Fue entregado por la actriz Arlette Torres, que cuenta con trabajos en títulos como «La Tribu», «El guardián invisible», «La pasión Turca» o «Élite».

Fortuny, originario de Mahón, Menorca, ha enfrentado desde su infancia una grave enfermedad muscular degenerativa que le ha paralizado casi todo el cuerpo. A pesar de estas adversidades, o quizás debido a ellas, su pasión por la escritura no ha hecho más que fortalecerse. Utilizando un programa de voz, dedica entre cinco y seis horas diarias a su arte, un testimonio de resistencia y determinación que trasciende el acto mismo de escribir.

«El visitador» nos transporta a 1772, a una Europa convulsa donde un noble inglés, John Howard, emprende una cruzada para reformar prisiones y hospitales, enfrentándose a epidemias y a un sistema corrupto que devora las esperanzas humanas. Acompañado por personajes como su sirviente Thomasson y la enigmática Camille, Howard descubre que las relaciones humanas pueden ser tanto o más peligrosas que las enfermedades que pretende erradicar. En este contexto, la novela se desarrolla a través de una trama en la que no faltan aventuras, intrigas y emociones y donde personajes históricos como Diderot y Mozart se entrelazan con la ficción. Fortuny nos ofrece una historia bien documentada, que interpela a la actualidad con temas como la justicia social, el empoderamiento y la lucha contra las injusticias, tejiendo un paralelo con las preocupaciones contemporáneas mientras mantiene la autenticidad histórica.

A través de esta obra, el escritor menorquín también explora la capacidad del individuo para llevar a cabo grandes cambios en la sociedad. Este tema, según ha explicado, está ligado a su propia vida, donde cada página escrita es una victoria sobre las limitaciones físicas y un acto de comunicación con el mundo.

José Antonio Fortuny ha creado con «El visitador» un espacio en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y aspiraciones e invita a cuestionarnos si ¿es posible que un hombre cambie los cimientos de la sociedad? En el caso de Fortuny, él ya ha cambiado el panorama literario, demostrando que las barreras físicas no son impedimento para alcanzar las estrellas literarias.

«Si tú no vuelves», de Juan J. Soriano

Premio a la mejor obra Biográfica

La literatura tiene la facultad de transportar a los lectores a mundos desconocidos, pero también posee el don de confrontarnos con realidades que, aunque crudas, son necesarias de enfrentar para propiciar un cambio. Este es el caso de Juan Jorge Soriano Navarro, cuya obra «Si tú no vuelves», basada en hechos reales, reúne y marca el desenlace de una trilogía profundamente personal y reveladora.

El autor, que no es ajeno a la adversidad, encontró en la escritura un refugio y una herramienta de lucha y sanación. Tras años conviviendo con la violencia, Soriano canaliza su experiencia en una obra que narra su supervivencia buscando ser un faro de esperanza para otros. «Ningún mal dura cien años» y «Sigo estando aquí» son precursores que nos introducen en su mundo, preparando el escenario para su culminación en «Si tú no vuelves», en la que recopila la historia completa.

Ruth Gabriel, la actriz gaditana que inició su carrera en Barrio Sésamo y Antonio Gómiz, que ha aparecido en largometrajes como «Miel de Naranjas» entregaron a Soriano el Premio Letrame a mejor obra de Biografía 2024. La obra está anclada en los personajes de Julia y Jorge, figuras que, en palabras del autor, «representan el mensaje de superación que es la esencia de este libro». A través de ellos, se abordan temas universales como el acoso escolar, la violencia de género y la resiliencia humana frente a adversidades extremas, como el cáncer o el terrorismo. Estas narrativas reflejan la realidad de muchos y ofrecen una visión de la capacidad humana para sobreponerse y encontrar la redención.

En un año marcado por desafíos personales intensos, incluyendo una batalla contra la depresión, Soriano revela que la escritura fue su salvavidas. «El dolor ha sido esa piedra angular que ha marcado tanto la novela como mi vida», confiesa, subrayando cómo sus propias luchas han moldeado su proceso creativo y, por ende, el resultado final.

Más allá de la literatura, el compromiso de Juanjo con los temas que aborda se extiende a su labor activista. Es el fundador de la Asociación Isabela, una organización dedicada a ayudar a menores víctimas de violencia, un reflejo de su determinación para que «ningún menor sufra lo que yo viví». Este proyecto es un testamento de su resiliencia, convirtiéndose en una extensión de su visión artística, donde cada libro publicado y cada vida tocada es parte de una misión mayor.

Si tú no vuelves destaca por su capacidad de dialogar con temas contemporáneos, desafiando a los lectores a reflexionar y, posiblemente, a actuar. En palabras de Juanjo, su literatura es un «ejercicio necesario» para una sociedad frecuentemente ciega ante las realidades de la violencia y sus efectos devastadores.

«Not from here, not from there»

Premio a la mejor obra de Crecimiento Personal

Todo empieza con un sueño, con una ilusión, con la expectativa de una vida mejor y con un primer viaje que despierta una curiosidad existencial. Para Irene Paola Garza del Valle todo comenzó con un simple «¿Y si me aventuro?». Y se aventuró. Dejó su México natal para viajar a España en el año 2014, donde apostó por el amor y ganó. Su historia refleja que muchas veces necesitamos perdernos para encontrarnos, a veces al otro lado del mundo. Ahí reside el placer interminable por descubrir la vida y lo que gira en torno a ella.

La búsqueda por seguir desarrollándose profesionalmente la llevó a realizar un Máster en Intervención y Mediación Familiar. Su experiencia y especialización en Terapia de Pareja por instituciones de renombre como el Gottman Institute y la Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia, han cimentado su experiencia en las dinámicas emocionales humanas.

«Not from here, nor from there» es la traducción al inglés de su primera obra: «Ni de aquí, ni de allá», que parte de interrogantes simples como «¿Y si me voy?» y explora las profundidades de la migración y el auto-descubrimiento. A través de su narrativa, invita a los lectores a embarcarse en un viaje de autoconocimiento, propulsado por la curiosidad existencial y la búsqueda de un lugar en el mundo. «Todo empieza con un sueño, con una ilusión», escribe, destacando que la verdadera exploración comienza con el valor de enfrentarse a lo desconocido.

Un viaje literario que le ha llevado a ganar el premio Letrame a la mejor obra de Crecimiento Personal 2024. Marta Bustos, escritora y divulgadora, autora de «Cuando perdí mis ojos marrones» le hizo entrega del galardón.

Irene articula las emociones y los retos de los migrantes, quienes se encuentran perpetuamente entre dos mundos, intentando empacar una vida entera en unas pocas maletas. «Not from here, not from there» refleja su vida personal y su profundo entendimiento clínico y empático de aquellos que enfrentan cambios drásticos en sus vidas.

Del Valle revela que el mayor desafío al escribir su obra fue «creer en mí misma». Esta vulnerabilidad se teje a lo largo de su trabajo, mostrando que el crecimiento personal a menudo implica superar la inseguridad y la auto-duda. La pérdida de sus abuelos mientras finalizaba su libro añadió una capa de complejidad emocional a su proceso creativo, permitiéndole canalizar su duelo en una expresión más profunda y conectada.

También destaca en su libro a cada migrante como un reflejo de la diversidad y universalidad de la experiencia migratoria. Cada testimonio compartido actúa como un espejo para los lectores, permitiéndoles ver sus propias luchas y esperanzas reflejadas en las experiencias de otros.

«Cuentos mágicos para niños 1»

Premio mejor obra de Relato y Cuento

En un mundo donde la tecnología invade cada rincón de nuestras vidas, mantener viva la chispa de la magia puede parecer una tarea imposible. Sin embargo, para Antuanet Castillo Mateu, una autora cubano-española, este reto se ha convertido en una pasión palpable que permea cada página de su obra: «Cuentos mágicos para niños 1». Este libro muestra su amor por las historias que nutren el alma y el corazón.

Nacida en La Habana (Cuba) y licenciada en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de Matanzas, Antuanet ha encontrado en la escritura un puente entre su formación y su pasión por explorar universos donde el amor y la bondad prevalecen. Actualmente residiendo en España, se ha dedicado a tejer narrativas que capturan la imaginación de los niños y resuenan con lectores de todas las edades.

Antuanet Castillo recibió el galardón a mejor obra de Relato y Cuento de la mano de las jienenses Rosario Pardo y María Jesús Ruiz. «Cuentos mágicos para niños 1» es una colección de historias que reviven la clásica estructura del cuento de hadas, pero con un giro moderno que refleja las preocupaciones y esperanzas del mundo contemporáneo. En sus páginas, personajes como princesas, príncipes, animales del bosque que hablan y criaturas míticas, llevan a los lectores a un viaje donde los valores como el amor, la bondad y la perseverancia son fundamentales.

Para la autora, el mayor desafío en la creación de este libro fue el manejo del tiempo. Entre las responsabilidades diarias y su familia, encontrar momentos de tranquilidad y concentración fue una tarea ardua. Este obstáculo, sin embargo, le enseñó a valorar aún más cada palabra escrita y a disfrutar profundamente del resultado final.

Al indagar sobre los personajes que encapsulan el corazón de su visión artística y siendo cuatro cuentos diferentes, son los cuatro personajes principales quienes llevan la responsabilidad de mostrar la esencia de su mensaje. Cada uno, a su manera, destaca la supremacía del bien sobre el mal, el amor sobre el odio y los buenos valores sobre todas las cosas. Estos personajes inspiran a ser mejores personas.

Antuanet reflexiona sobre cómo su libro dialoga con los temas eternos y contemporáneos de la literatura. Según la autora, su obra «mantiene viva la magia de las historias clásicas y enseña a seguir adelante sin importar los desafíos, buscando soluciones en el amor y las buenas acciones».

«Cuentos mágicos para niños 1» es una invitación a redescubrir nuestro niño interior y a mantener siempre un lugar para la magia en nuestros corazones. Con su reconocimiento en los premios Letrame, Antuanet Castillo Mateu fortalece su compromiso de seguir creando mundos donde la magia y las enseñanzas de vida se entrelazan de manera indisoluble.

«Aquello que guardamos», de Amara Castro

Romance y redención en una novela que atrapa hasta el final

Los padres de Amara Castro siempre cuentan que, cuando era pequeña, tuvieron que ir a hablar con su profesora porque se negaba a aprender los números… «Total, voy a ser escritora…». «Aquello que guardamos» es su tercera novela, reconfortante y esperanzadora, donde la amistad, el amor, la traición, los secretos y las confesiones se dan cita para atraparte hasta la última página.

Una lectura feel-good que ha sido elegida como la mejor obra de Novela Romántica 2024 de Letrame Grupo Editorial. Un reconocimiento entregado por Candela Serrat, hija del cantautor Joan Manuel Serrat y actriz protagonista de la serie de televisión «Seis hermanas»; y María Herminia Padial, edil de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido.

Amara Castro Cid, originaria de Vigo, ha tejido una carrera literaria marcada por historias que se enlazan con el corazón de sus lectores. Su determinación la llevó a dejar su carrera como profesora en 2014 para dedicarse a tiempo completo a su verdadera pasión: escribir.

«Aquello que guardamos» es una obra que destila esperanza y nos ofrece un viaje emocional. La historia nos transporta a través de dos líneas temporales conectadas por el poder de los lazos afectivos que trascienden la consanguinidad. En 1945, Rita, obligada a abandonar el orfanato, sueña con una vida mejor mientras se enfrenta a las dificultades de adaptación y al anhelo de reencontrarse con su amiga del alma, Aurora. En el cambio de milenio, Vera busca reconectar con su abuela, descubriendo que los lazos familiares pueden ser tan sólidos como los que escogemos formar.

La obra ha sido alabada por su capacidad de atrapar al lector hasta la última página, una hazaña no menor que refleja el arduo proceso creativo de la autora. Al hablar sobre los desafíos enfrentados durante la escritura, Amara reflexiona sobre los obstáculos superados y cómo cada montaña escalada ha enriquecido su proceso creativo y, por ende, el producto final. Este espíritu inquebrantable se refleja en cada página de sus libros.

Amara Castro se sumerge en el universo del amor en todas sus formas. «El amor es el motor de mis novelas», afirma, y su narrativa busca inspirar esperanza y ofrecer un consuelo en tiempos de desasosiego.

Nuestra protagonista es una creadora de mundos en los que la realidad y la ficción se funden para revelar verdades universales sobre el amor y la amistad. Su próxima novela, ya en proceso, promete seguir este legado de conexiones emocionales, asegurando su lugar en los corazones de quienes buscan en los libros un refugio y un espejo de sus propias vidas.