El Grupo Editorial Letrame honra el talento de sus autores

El Grupo Editorial Letrame ha celebrado un año más su Gala de Premios en la que ha querido reconocer el talento y la creatividad literaria de todos los autores que apuestan por la editorial para publicar sus obras y hacer cumplir su sueño.La III edición tuvo lugar en los emblemáticos Cines Callao de Madrid, donde los nominados, familiares y amigos, pudieron desfilar por una alfombra roja desplegada por la organización para recibir como se merece a los grandes protagonistas de la noche literaria. Numerosas figuras destacadas del cine y la televisión nacional estuvieron presentes, como Benito Zambrano, Ana Fernández, Cecilia Gessa y Mario de la Rosa, entre otros. La gala, contó con el apoyo del Ayuntamiento de El Ejido y de su alcalde Francisco Góngora, quién acudió al evento junto a la concejala de turismo, María Herminia Padial.

La ceremonia estuvo conducida por el carismático actor malagueño Salva Reina y la periodista, Rocío Fuentes. Tras la actuación inicial de la violinista manchega Judith Mateo, subió al escenario el director de Letrame, Luis Muñoz, quien dirigió unas palabras agradeciendo la presencia de los patrocinadores y asistentes: «Estos premios son un tributo para todos vosotros, los autores, que con vuestras palabras, nos hacéis soñar, reflexionar y sentir. Sigamos celebrando la literatura y apoyando a quienes, con su talento, enriquecen nuestras vidas». El director puso en valor la plataforma de la editorial que desde 2016 hace realidad los sueños de los escritores. «Con vuestras publicaciones hemos logrado convertir a Letrame en un espacio que respira arte e historia», concluía el director.

Diez categorías premiadas

Instantes después, comenzó la parte central de la gala, con diez obras nominadas, tres finalistas y una ganadora por cada categoría. El primer galardón de la noche correspondió al Premio Ensayo. La obra «Empresas Autistas» del autor Alberto Fernández, y «Paraje de estrellas» del Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila, fueron las finalistas, junto a «Luces, cámara...¡Amor!» de Susana Ivorra Ortega, que resultó ganadora. La escritora destacó en su intervención que «escribir es un trabajo muy solitario, y el libro sale adelante por la gente que hay detrás, familiares y amigos». Los finalistas del Premio Fantasía fueron, Sergi Martín con su obra «Bienvenido a Ardis», y Vicente de Haro por «Luna muerta». El ganador de la categoría recayó en Daniel Cuadrado Morales por su obra «Reino de ceniza». El escritor agradeció el acompañamiento del equipo de Letrame y destacó que «la obra salvó mi salud mental».

La tercera categoría premiada fue Biografía con los siguientes finalistas: «La malquerida» de María Hernández; «Abandonarse al camino» de Rubén Marín Sánchez; y la obra ganadora, «Si tú no vuelves» de Juan Jorge Soriano Navarro. Visiblemente emocionado, Soriano recogió el premio indicando que el libro le salvó la vida, ya que venía de sufrir una depresión por problemas de violencia. «Gracias a Letrame por formar parte de mi milagro» concluyó el autor. El Premio Crecimiento Personal fue entregado por Marta Bustos Góngora, autora del libro «Cuando perdí mis ojos marrones», toda una historia de superación personal que la escritora vivió en primera persona. Los libros finalistas fueron «¿Qué espero para ser feliz?» de Jorge Capellán, «El eterno aprendiz» de Javier Tejero, y el ganador «Not from here, nor from there» de Irene Paola Garza. La autora agradeció de nuevo la labor de la editorial puesto que «emigrar ha sido una de las experiencias más complejas que he tenido que afrontar en mi vida».

Los finalistas del Premio de Novela Romántica fueron «Donde mis alas me lleven» de Yurena López, «Mi primera vez, después de ti» de Noemi León, y la ganadora «Aquello que guardamos» de Amara Castro. La escritora, con tres novelas publicadas, comentó que «me siento muy orgullosa de saber que mis letras hacen pasar un rato agradable a los que las leen».Alcanzado el ecuador de la gala, subió al escenario el artista José Luís Jaén, que por tercer año consecutivo deleitó a los asistentes con su interptetación y voz descarnada.La obra «Tragaluz» de Javier Rueda Pedros fue la ganadora del Premio Poesía. Le acompañaron como finalistas, «Mientras te miro bailar» de Cristina Abella, y «Contigo, sin ti y después de ti» de Ricardo Mauricio. El Premio Novela Negra fue a parar al gran triunfador de la noche «spoiler», Alexander J. Cox, por su obra «El secreto de Danford». Le acompañaron como finalistas «Showkiller» de Pablo García y «Una llamada desde el abismo» de Muriel Vicente Baldrich.

En la categoría de Ficción Moderna, las obras finalistas fueron «Vivir eternamente» de Laura Isabel Montoya, y «Entre todos me acabaréis matando» de Anthony Ibañez. La ganadora en este certamen fue «El eco del mar» de Daniel Vidal Moya. El guionista y director de cine Benito Zambrano, entregó el galardón junto a la actriz Ana Fernández.

El ganador de la Novela Histórica fue José Antonio Fortuny con su obra «El visitador». Le acompañaron como finalistas Dionicio David Veltre Marmol por «La herencia del Pentimento», y Carlos Alberto Hermo por «Doble piel». En ausencia del autor, debido a su enfermedad de ELA, recogió el premio Belén Sánchez, quien leyó unas palabras del autor: «Mi reconocimiento a los que se juegan la vida por los demás sin esperar nada a cambio, como sucede en mi novela. Sin estas personas anónimas, el mundo carecería de esperanza». Dentro de la categoría de Relato y Cuento, los finalistas fueron José María Tercero Castellanos por «Acarreando muertos», y «Sexo in fraganti» de Ester Álvarez. La estatuilla fue para «Cuentos mágicos para niños» de Antuanet Castillo.

El secreto de Danford, del autor Alexander J. Cox, se alzó con el Premio Talento dotado con 6.000 €

La gala llegaba a su fin con la concesión del último galardón de la noche, Premio Talento, instante para el que todos los ganadores de las distintas categorías subieron al escenario. El galardón recayó en Alexander J. Cox por su obra «El secreto de Danford». El autor nuevamente premiado, ahora con un cheque de 6.000 €, reconoció que la última parte del libro fue escrita en el peor y mejor momento de su vida. Instantes después, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, tuvo palabras de agradecimiento para los presentadores, organizadores, así como escritores que «escribiendo demostráis vuestro talento. Todos somos aves de paso, pero los libros son obras en las que legáis una parte de vuestra alma con la que nos nutrimos los demás» señaló.

El alcalde invitó a los asistentes a visitar su ciudad, una tierra que cuenta con 27 Km de litoral, magníficas playas y una gastronomía envidiable con estrellas Michelín. Fruto del pool de innovación llevado a cabo en El Ejido, surgió “Gourmet Quality”, un gran activo que aplica tecnología a la agricultura sostenible de invernadero para nutrir de productos hortofrutícolas de gran calidad a todo el país.

La fiesta postgala continuó desde la azotea del Círculo de Bellas Artes, poniendo el broche final a la mágica noche con la que nos deleitó la capital, y la que fue la III Gala de Premios Letrame. La editorial, descrita por los autores como familiar, abre infinidad de ventanas a libros que en otras circunstancias, muy probablemente no verían la luz, permitiendo hacer realidad los sueños de muchos, y emocionando a todos los que se adentran en la lectura.