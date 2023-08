Un estudio demuestra que los pisos turísticos apenas generan ruido

La monitorización hecha durante un año completo en 1.836 viviendas turísticas de Málaga capital arroja datos reveladores que entierran el mito de que estos alojamientos generan ruido y, por tanto, problemas de descanso con los vecinos. De las 413.816 pernoctaciones registradas, tan solo 244 actuaciones fueron por ruido, un 0,059% del total, y solo el 0,001% fueron fiestas. El estudio realizado por la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, a través del servicio de medidores y de conserjes nocturnos de la empresa Roomonitor, arroja cifras «positivas tanto para los alojamientos turísticos como para los vecinos de Málaga y la deseada sana convivencia entre ambos».

«La ciudadanía debe conocer la verdad sobre esta actividad que genera miles de empleos y supone una importante fuente de riqueza para la ciudad y para las familias que gestionan estos alojamientos», asegura la asociación, además de recordar que el Ayuntamiento tiene previsto regular este sector mediante restricciones, destacando, por ejemplo, que en algunas zonas de la ciudad solo se puedan abrir alojamientos de esta tipología en las primeras plantas y bajos de los edificios. «Las manidas excusas del ruido y los problemas de convivencia con los vecinos no pueden ni deben ser ya usadas por el Consistorio y sus gobernantes a la vista de los datos aportados por la asociación».

En los alojamientos que experimentaron ruido, según el informe de Roomonitor, los sensores permitieron una intervención rápida, eliminando la molestia en un promedio de 38 minutos. El 94,6% de los eventos detectados se solucionaron en menos de 45 minutos, y dentro de la primera alerta. Todos los eventos de ruido restantes se resolvieron después de la segunda notificación, lo que significa que se resolvió el cien por cien de los casos.

El dispositivo de detección de ruido de Roomonitor no graba ni perturba la intimidad de los huéspedes y lo que hace es comparar patrones de ruido con el que habitualmente tiene la vivienda vacía. Cada 20 segundos da una lectura de sonido, de manera que si en la vivienda de pronto se detectan sonidos potencialmente molestos para los vecinos la aplicación avisa –las 24 horas al día– al gestor de los alojamientos turísticos y al propio inquilino. Si el sonido no remite o el turista no responde con el servicio de conserjes nocturnos, la alerta salta directamente a Roomonitor, que se encarga de enviar personal a los apartamentos y viviendas ante cualquier incidencia en un máximo de 30 minutos. Este servicio tiene además disponible un teléfono de atención a los vecinos, por lo que estos mismos pueden avisar a la empresa encargada.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se pronunció sobre esta actividad, confiando en que la Junta «plantee pronto qué margen nos da para poder nosotros regular», puesto que «sí queremos que haya una regulación». Sobre el sistema de control del ruido, señaló que «es muy de agradecer», un mecanismo que «nosotros hemos estimulado que efectivamente se haga, incluso la Junta debe marcar algún camino en ese sentido».

En relación a las viviendas turísticas, el regidor señaló que «ha habido un crecimiento que ha quitado del mercado de alquiler de larga temporada a bastantes viviendas en Málaga», por lo que «tenemos que procurar que ese tema no siga creciendo, tenemos que animar al alquiler de larga temporada». Igualmente, «necesitamos que haya más cultura del alquiler en Málaga por parte de los promotores, pero hace falta más oferta».