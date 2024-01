La exalcaldesa de Maracena: "Sería terrible que mi pareja y mi compañera lo hubieran pactado"

La exalcaldesa de Maracena (Granada) Berta Linares (PSOE), desvinculada judicialmente del secuestro de la concejal socialista Vanessa Romero por el que era su pareja, ha deseado que todo haya sido una mala casualidad porque sería "terrible" que víctima y secuestrador lo hubieran acordado. El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Granada, encargado de la causa, dictó un auto esta semana en el que archivó la causa contra Linares y el que era su concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva, y dejó como único procesado al autor material de la retención ilegal, la entonces pareja de la exalcaldesa.

En declaraciones a EFE, Linares ha explicado que la decisión judicial esclarece parte de los hechos y certifica una inocencia que defendió desde el secuestro, que tuvo lugar el 21 de febrero de 2023, hasta las elecciones municipales del pasado mayo. "Estoy contenta, satisfecha, y con una sensación de injusticia, de sufrimiento y de dolor innecesarios, porque ha sido un año de instrucción sin pruebas, de linchamiento de la oposición", ha apuntado Linares.

La exalcaldesa esperará a la firmeza del auto para presentar acciones judiciales por injurias y calumnias, pero también para reclamar daños y perjuicios por los cuatro años al frente de la Alcaldía que no ha tenido. Esas acciones judiciales irán también dirigidas contra la víctima del secuestro y su excompañera en las filas del PSOE, la concejal Vanessa Romero, que el mismo día de la retención acudió a la Guardia Civil para apuntar a Linares como posible inductora de los hechos.

"Es ella la que horas después del secuestro va a la Guardia Civil y dice que hemos sido Noel y yo por una trama urbanística y habla de quince expedientes. Ella lanza eso recién secuestrada", ha explicado Linares, que ha hecho alusión a Noel López, también excalcalde de Maracena y actual secretario de Organización del PSOE andaluz. La concejal secuestrada apuntó una posible trama de corrupción urbanística por la que se abrió y también se archivó una causa paralela, un motivo para su retención ilegal al que también se sumó aunque tres semanas después el único procesado en la causa y entonces pareja de Linares.

"Pensar que un compañero y tu pareja se hayan puesto de acuerdo para algo así sería terrible. Confío en que fue una mala casualidad, que se juntó una persona que no estaba bien con ella, que llevaba meses de amenazas, pero es una vía por la que no se ha tirado", ha apuntado a EFE. Linares se ha mostrado también convencida de la intencionalidad de levantar el secreto de sumario acordado desde los hechos, en febrero, tres días antes de las elecciones municipales de mayo.

"No tengo dudas de la intencionalidad, aunque no lo pueda demostrar. El juez pudo prorrogar un mes más el secreto, llamarnos a declarar o comunicarlo el lunes y habríamos ido limpios a un proceso electoral", ha considerado la exalcaldesa de Maracena, que lamenta el "efecto directo y al corazón" de aquella decisión judicial. A su entender, el juez instructor no respetó el proceso para garantizar unas elecciones limpias y transparentes y condicionó así unos resultados en los que el PSOE fue el partido más votado, pero no con el apoyo suficiente, lo que ha dado lugar a un cuatripartito.

Linares no sabía que su expareja y único procesado fuera bipolar, aunque sí que desde el verano anterior al secuestro arrastraba una depresión que no le hizo sospechar ningún tipo de acción violenta. "No puedes esperar que alguien que no quiere levantarse del sofá vaya a hacer algo violento. No sé si se llegará a saber la verdad, ahora hay sentimientos encontrados", ha añadido Linares, que siente que le han "robado" la oportunidad de ser alcaldesa de Maracena durante cuatro años. "Aunque lo vuelva a intentar, no será lo mismo", ha resumido la exalcaldesa, que aún estudia si volverá de alguna manera a la vida política.