Feijóo, "sorprendido" de que Sánchez necesite "cuatro días" para preparar el debate

El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en Sevilla que es "sorprendente" que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez necesite "cuatro días" para preparar el debate cara a cara del próximo lunes en Atresmedia. "Será que hay cosas difíciles de explicar", ha asegurado durante un desayuno informativo en Sevilla. El candidato a la presidencia del Gobierno ha apuntado que su estrategia pasará "por hablar para los ciudadanos y no para el señor Sánchez" y ha anticipado que no va a responder "a los insultos de Sánchez y de sus ministros porque agotaría todos mis turnos de intervención".

El 'Cara a Cara. El debate' de Atresmedia se desarrollará este lunes y Alberto Núñez Feijóo, el líder popular, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, medirán sus intereses y propuestas en un encuentro de alrededor 100 minutos. "Voy a decir lo que pienso y tenemos muchos ejemplos del cambio real en España, como es Andalucía, Galicia y Madrid", ha desglosado.

La estrategia de Feijóo pasa por mostrarse como presidenciable, huyendo del cuerpo a cuerpo con Sánchez y planteando sus propuestas para los próximos años si consigue llegar a La Moncloa. "España necesita un presidente mejor y a mí no me han elegido para que les mienta. Yo no voy a mentir a los españoles", ha sentenciado.

Feijóo, tras estar ayer en Os Peares (Orense), su aldea natal, y luego en Castelldefels (Barcelona) para la tradicional pegada de carteles, ha estado hoy en Sevilla en el primer día de campaña electoral para mostrar la importancia de Andalucía en estas elecciones. De hecho, ha pedido a los andaluces que voten masivamente porque si el próximo 23 de julio "Andalucía funciona" el cambio llegará a España, por lo que ha pedido que todo el mundo vaya a votar.

Igualmente ha insistido en alguno de sus mensajes tradicionales, que pasan por conformar una mayoría suficiente para gobernar en solitario para lo que ha pedido un respaldo masivo en las urnas.. Y me siento capaz de ofrecer a esa gran mayoría las respuestas adecuadas. Más calidad de vida, más poder adquisitivo y más servicios. Más seguridad, más respeto y menos ocupación de viviendas", ha desglosado.

Entre otras cuestiones, Feijóo también ha lamentado que el Gobierno de España haya asumido la presidencia de turno de la Unión Europea "sin constitur una comisión bilateral con el principal partido de la oposición", al tiempo que ha reafirmado el compromiso europeísta de su partido.

Sobre la campaña en sí, ha señalado que la plataforma de Yolanda Díaz, Sumar, es el resultado de "restar", un conjunto de partidos al que le han quitado a Podemos y se necesita un "mapa" para ver quién manda. Igualmente se ha referido a la ministra de Igualdad: "No sería capaz de hacer lo que han hecho con Irene Montero. Un miembro de mi Gobierno a la que vitoreaban y que le haya dejado tirada en el más absoluto ostracismo". También ha afeado la actitud del presidente del Gobierno "porque la ley del sí es sí es de Pedro Sánchez".