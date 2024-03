Una fundación ofrece trasplantes capilares gratuitos a personas sin recursos

Una fundación solidaria creada por un cirujano ofrece trasplantes capilares gratuitos a personas sin recursos, con el objetivo de que la situación económica no sea obstáculo para prevenir problemas de salud mental derivados de la ausencia o carencia de cabello.

Regala trasplantes capilares a personas que acrediten no tener recursos económicos para financiarlos, iniciativa que surge con carácter internacional desde una clínica de Marbella, la del doctor Ezequiel Panno, cirujano especialista en trasplante capilar y terapia regenerativa antialopécica que ha creado esta fundación.

A lo largo de su carrera, el cirujano comprobó cómo la falta de cabello, tanto en hombres como en mujeres, ocasionaba problemas de salud mental que, en muchos casos, no podían afrontar por tratarse de tratamientos e intervenciones que requerían de una inversión económica que no está al alcance de todos.

Panno, licenciado en Medicina y Cirugía con larga experiencia en trasplantes, ha destacado el carácter pionero de su fundación al asegurar que, después de trabajar en diferentes partes del mundo, desconoce sistemas de seguridad públicos o privados que atiendan esta necesidad.

El objetivo, según han informado desde la entidad, es ofrecer su conocimiento y experiencia para ejercer una labor social que, desde su punto de vista, es importante en un mundo donde la imagen personal desempeña un papel fundamental tanto en la vida personal como profesional.

Este médico de origen argentino nacionalizado en España tramita acuerdos de colaboración con organizaciones oficiales que garanticen que este servicio se presta a personas que realmente lo necesitan y acreditan su incapacidad para financiarlo.

Fundador del centro de trasplantes de cabello 'Hair Transplant Clinic', situado en Marbella, es integrante de la Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración del Cabello, se especializó en injerto y medicina capilar y desarrolló esta actividad en Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá y posteriormente en Europa.

Es experto en una técnica específica de restauración capilar que consiste en realizar el injerto sin rapar y de forma no invasiva y formó parte del equipo médico que realizó el primer trasplante capilar reconstructivo en el Sistema Nacional de Salud, en el Hospital Ramón y Cajal.

Ha desarrollado sus propias técnicas quirúrgicas e instrumental, así como su línea de productos cosmético-capilares, y es el fundador de la Primera Academia de Técnicos Especialistas en Injerto Capilar de España, que cuenta con alumnos de España y otros países