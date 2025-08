Vox intenta desmarcarse del caso del consejero extremeño Higuero tras permitirle afiliarse con un currículum falso

La sucesión de falsificaciones de títulos académicos, especialmente universitarios, y de los currículums de los políticos continúa, y ayer se cobró su -por el momento- última víctima. A primera hora de la mañana el consejero extremeño de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, presentaba su dimisión tras conocerse que ha falseado su currículum con una licenciatura que no existía.

En este sentido, la titulación señalada es la hasta ayer incluida en el currículum publicado en la web de la Junta de Extremadura -pues ya figura el CV de su sucesor en el cargo-, donde se recogía una licenciatura en Marketing en el CEU en 1993, cuando esa universidad privada aún no había comenzado su actividad y cuando esos estudios no se aprobaron en España hasta años más tarde.

El consejero, que perteneció a Vox durante casi un año, fue nombrado por la formación verde en sustitución de Camino Limia durante el Gobierno de coalición autonómico con el Partido Popular de María Guardiola, pero tras la ruptura del pacto de gobernabilidad en verano de 2024, este abandonó las filas del partido de Santiago Abascal y se mantuvo en el cargo como independiente.

Sin embargo, ahora Vox quiere desmarcarse del 'caso Higuero' y trata de exculparse afirmando que el hasta ayer consejero de la Junta de Extremadura "ya no pertenecía a Vox", cosa que es cierto, y que por este motivo la formación de Abascal no tiene responsabilidad en el caso. No obstante, cuando Higuero decidió unirse a Vox, la formación le permitió afiliarse con un currículum falso -ya sea a sabiendas de ello o no-.

Higuero se afilió con un CV falso y Vox lo permitió

Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023, el Partido Popular y Vox decidieron pactar un Gobierno de coalición en Extremadura, aunque para ello, la formación de Abascal exigió una cuota mínima: la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Inicialmente al frente de esta nueva Consejería estuvo Camino Limia, una popular ganadera que permaneció pocos meses en el cargo por sus discrepancias con la dirección nacional de Vox, y tras su marcha, fue sustituida en octubre de ese mismo año por Ignacio Higuero.

Anteriormente, Higuero fue nombrado director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca en agosto de 2023, y fue dos meses más tarde, cuando decidió afiliarse a Vox para convertirse en consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura en sustitución de Camino Limia.

"Hay que ser muy sinvergüenzas para querer equipararnos a todos con PP-PSOE", afirma Luis Gestoso, exdiputado nacional de Vox y actual portavoz de la formación verde en el Ayuntamiento de Murcia. "Este tipejo se quedó haciendo de tránsfuga, se dio de baja de Vox y se fue al PP", explica el político en referencia a la ruptura del pacto de coalición entre Vox y PP y la decisión de Higuero de continuar en el Gobierno y abandonar la formación de Abascal.

No obstante, lo cierto es que Vox permitió -en octubre de 2023- que Higuero se afiliase a Vox con un currículum falso, por lo que la formación de Abascal tiene responsabilidades en este asunto; primero por permitirle afiliarse con una titulación falsificada y después por proponerle y nombrarle consejero de la Junta de Extremadura bajo este pretexto.

"Vox no tiene consejeros en ningún Gobierno autonómico. Lo sabe cualquiera", versa en redes sociales el eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta. Si bien es cierto que actualmente Vox no tiene consejeros autonómicos, la realidad es que fue la formación quien puso a Higuero al frente de esta cartera, por lo que, de nuevo, la formación verde también tiene responsabilidades en este asunto.

Sin embargo, los dirigentes y simpatizantes de Abascal parecen haber emprendido una estrategia de que "ese señor se desvinculó de Vox" para tratar de derimir responsabilidades, especialmente en una semana complicada para los de Abascal en la que se ha conocido que el Tribunal de Cuentas ha sancionado por tercera vez a la formación por financiación irregular.