Gibraltar despliega barreras absorbentes para contener el fuel del vertido

El Gobierno de Gibraltar ha informado en un comunicado de que ha desplegado embarcaciones con barreras absorbentes para contener el petróleo que se ha despegado del litoral de la zona de Rosia Bay y ha izado de nuevo la bandera roja en la playa de Camp Bay. Desde el Peñón han cifrado entre 1.000 y 2.000 litros el fuel vertido al mar tras el accidente ocurrido este pasado martes entre dos buques, durante un repostaje en aguas de la Bahía del Peñón.

Este accidente provocó la suspensión de las actividades portuarias durante todo ese día y el miércoles por la tarde se reabrió el puerto gibraltareño a todas aquellas actuaciones que no tengan relación con acciones de 'bunkering'. La mayor parte del petróleo vertido se ha concentrado en las zonas de Camp Bay, Rosia Bay y Little Bay, con una parte de la zona conocida como Seven Sisters también afectada. Un vertido que no ha llegado a las costas de la provincia de Cádiz. Las áreas prioritarias de trabajo se han centrado en Camp Bay y la zona entre Camp Bay y Rosia Bay, donde se han depositado las mayores cantidades de petróleo y que es un paraje marino protegido.

El incidente se produjo sobre las 08,22 horas del pasado martes en la parte sur del Fondeadero de Poniente, cuando el buque Gas Venus, con bandera de Panamá, recibía combustible y experimentó un desbordamiento de sus tanques.