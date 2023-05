El Gobierno dice ahora que financiará desaladoras en Málaga y Almería y cerrará los pozos de Matalascañas

Madrid/Sevilla, 11 may (EFE).- El Gobierno financiará la construcción de las desaladoras de la Axarquía en Málaga y Almería, que contemplan una inversión de 200 millones, y para reducir la presión sobre los acuíferos del Parque Nacional de Doñana sustituirá los bombeos de aguas subterráneas que abastecen el núcleo costero de Matalascañas por aguas superficiales.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley con medidas para afrontar la sequía en España y aumentar la disponibilidad de recursos hídricos, entre las que se encuentra elevar al 20 % el uso de agua reutilizada en poblaciones y que el Gobierno central asuma obras hidráulicas en Cataluña, Andalucía y Levante.

"Asumimos obras que corresponden a otras administraciones autonómicas y que no se han llevado a la práctica y para las que las administraciones autonómicas en territorios especialmente afectados por la sequía, como Cataluña y Andalucía, nos han pedido ayuda", ha subrayado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al consejo.

Así, declaradas de interés general, el Estado central asumirá la construcción de desalinizadoras en Cataluña –una planta en Tordera, con un coste de 220 millones–, en Málaga y Almería –200 millones–, así como la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones.

Es "obvio" que estas infraestructuras no estarán operativas para este verano, pero es "obvio también" que los episodios de sequía serán cada vez más intensos y graves debido al cambio climático y se requiere de compromiso especial "que va más allá de la lectura que podamos hacer de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas", ha dicho la también vicepresidenta tercera del Gobierno.

REDUCIR LA PRESIÓN SOBRE DOÑANA

"Es clave que podamos acompañar a quienes nos han pedido apoyo", según Ribera, que ha explicado que también han aprobado intervenciones para reducir la presión sobre los acuíferos que nutren Doñana.

Así, se sustituirán los bombeos de agua subterránea que abastecen a la conurbación de Matalascañas por aguas superficiales procedentes de la estación potabilizadora de Palos –Cuenca del Tinto, Odiel y Piedras–, y se ha aprobado la transferencia de 3 hectómetros cúbicos (Hm3) anuales.

Tanto las obras necesarias para ejecutar este trasvase, como para abastecer al municipio serán asumidas por el Estado central, según Ribera, que ha añadido que están manteniendo un marco de trabajo técnico bilateral con la Dirección de Agua de la Junta de Andalucía, con reuniones quincenales, en las que se aborda el efecto de la sequía y la planificación de las actuaciones.

"Junto a estas inversiones hemos querido anticipar obras muy significativas que aparecían recogidas en los planes hidrológicos del Segura, Júcar y Tajo", cuya encomienda de gestión directa será encargada a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).

Esta sociedad también ha recibido luz verde para licitar la construcción de nuevas plantas desalinizadoras alimentadas por parques solares fotovoltáicos, en el marco de su segundo Convenio de Gestión Directa, dotado con 600 millones de euros.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado este jueves a que, "desde ya, desde este momento, empecemos a poner" en marcha "con un cronograma, con calendario, con recursos claros y directos, un plan para hacer las infraestructuras necesarias" para que esta comunidad autónoma "sea suficiente en términos hídricos, hidráulicos", y que "nos permita seguir desarrollando nuestro enorme potencial agrícola y ganadero".

Así lo ha reclamado el presidente andaluz en una intervención abierta a los medios en el transcurso de una visita a Expoliva 2023, en Jaén, que ha estado centrada en la actual situación de sequía y sus consecuencias para Andalucía en particular y para su sector primario en particular.

Moreno ha aseverado que "sin agua no hay futuro para esta tierra", y tras describir los efectos de la sequía para el sector del olivar ha lamentado que "estamos viviendo una situación muy calamitosa" frente a la que ha abogado por "hacer un plan conjunto para ayudar a agricultores y ganaderos".

El presidente ha apostado por "no solamente ayudarlos para salvar esta situación", sino por "pensar con las luces largas", por pensar en "qué podemos hacer en una comunidad que tiene un déficit hídrico" como le ocurre a Andalucía, según ha agregado Moreno, que ha advertido de que ese es "el problema" de esta comunidad, que nunca va a "poder solucionar si no empezamos la casa desde la base", según ha remarcado.

UN PROBLEMA "DE ESTADO"

Moreno ha insistido además en considerar que la "escasez de agua" sea concebida como "una cuestión de Estado", porque "si Andalucía no va bien, España no va a ir bien", y "si la tercera economía de España pincha, España pincha", ha advertido, por lo que "este es un problema de Estado que tenemos que subsanar lo antes posible", según ha aseverado para incidir en reclamar un trabajo conjunto entre las administraciones, con "diálogo permanente y compromiso" de todas ellas "para poner una solución entre todos".

Moreno ha reivindicado la labor de su gobierno ante la sequía, recordando que ya ha aprobado tres decretos de medidas para Andalucía, y ha remarcado que se está en una fase de "ejecución de obras que son de urgencia".

"No estamos hablando --ha añadido-- de los grandes proyectos que necesita Andalucía", que requieren "bastantes años y una planificación previa" que, según ha precisado el presidente, la Junta está acometiendo en la demarcación de la Cuenca Mediterránea, que depende de su competencia.

Ante ello, Moreno ha "rogado" como "presidente de todos los andaluces la misma sensibilidad y preocupación por parte de todas las administraciones, y de manera muy especial de la administración que tiene más competencia y más autoridad en materia de agua, que es el Gobierno de España", ha abundado antes de subrayar que es prioritario que el Ministerio correspondiente "ejecute las obras hidráulicas de su competencia que tiene pendientes en Andalucía", y ha citado casos concretos de actuaciones pendientes en la provincia de Jaén como las conducciones de la presa de Siles.

Moreno ha apuntado que esa es "una reivindicación" que él traslada al margen de quien gobierne en España, "ahora o en un futuro". "Me da igual, no vamos a cambiar ni una coma de los objetivos que nos hemos querido marcar", ha añadido en esa línea antes de recordar que ya el año pasado advirtió tras una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa que "Andalucía no puede funcionar sin agua".

Así, ha puesto de relieve que la falta de agua afecta a "todo el sector primario", pero también a otros sectores como el de los servicios, el turístico, la industria o la minería, según ha abundado Moreno, que ha apostado por "colocar en la agenda política el agua, que se hable todos los días del agua, porque es la única manera de que los poderes públicos y la sociedad en su conjunto entienda que tenemos que hacer un esfuerzo todos para conseguir ese objetivo".

Además, ha reiterado su reclamación al Gobierno de España para que "atienda" a su propuesta de que se puedan "usar los fondos europeos 'Next Generation' para modernización de regadíos".

Moreno ha dicho que quiere "confiar en que tenemos el compromiso no solamente de agricultores y ganaderos, de las organizaciones agrarias, de las distintas instituciones, diputaciones, ayuntamientos y de la Administración General del Estado" ante "un tema de Estado" que "tenemos que tratar con mucho rigor, mucha seriedad, mucha planificación", y en el que "no debemos perder ni un solo minuto en hacer obras que sean de emergencia para subsanar la situación que están viviendo muchos agricultores y ganaderos", que en algunos casos es "extrema", según ha alertado.

"MESES MUY COMPLICADOS" POR LA FALTA DE LLUVIAS

De igual modo, el presidente ha advertido de que vienen "meses muy complicados si no hay precipitaciones a lo largo de este mes de mayo, que por ahora no están en el horizonte", según ha apostillado antes de avisar de que, si tampoco las hay en junio, en julio y agosto serán prácticamente imposibles porque "se va a anclar el anticiclón de las Azores y cualquier borrasca la va a despegar de la Península Ibérica".

De esta manera, el próximo septiembre comenzaría como un mes "extremadamente seco", según ha advertido Moreno, que ha apostado por "hacer entre todos de la dificultad virtud", tirando "de audacia, de ingenio, de compromiso y esfuerzo para que podamos seguir trabajando" y que, concretamente el aceite de oliva, un "magnífico producto" que es "seña de identidad de Andalucía y España, siga produciéndose con calidad y cantidad y, sobre todo, produciendo progreso y bienestar en el interior" de la región.

En esa línea, Moreno ha proclamado que "no hay nada que fije tanto la población en el interior de Andalucía y España que nuestra agricultura y nuestra ganadería". "Si cortamos los grifos, nuestra agricultura y nuestra ganadería desaparecen", y si eso sucede, la población "abandona" los pueblos, ha advertido el presidente antes de insistir en llamar a "trabajar desde la cooperación, la lealtad y el diálogo para que, entre todos, podamos sacar adelante este reto que tenemos por delante, que es esta sequía intensa que estamos padeciendo" por "cuarto año consecutivo", si bien de forma "peor" este 2023, según ha lamentado el presidente de la Junta.