Un Gobierno socialista indultó a un alcalde de Carboneras condenado por fraude electoral

Mojácar no ha sido el único pueblo que se ha visto afectado por fraude electoral en el levante almeriense. En el pueblo vecino, Carboneras, también se han producido varios escándalos por la compra de votos por correo.

El ex alcalde carbonero, Cristóbal Fernández, fue condenado como autor de un delito electoral por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería el 1 de febrero de 2005, junto a su hermana y la ex concejala, Rosario Fernández, también por fraude en el voto por correo. Fueron indultados en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a "condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años" desde su publicación oficial.

Sin embargo, en 2012 una jueza iniciaba procedimiento por un nuevo delito electoral contra su sucesor en el cargo, Francisco Ruiz Aguado, tres exediles socialistas más y un empresario. En esta ocasión, el juzgado advertía de promesas como mejoras en las calles, viviendas o negocios a cambio del voto. Incluso, se hablaba de “incentivos en forma de subvención o de pago de la factura de la luz” y a tan solo 24 kilómetros del municipio de Mojácar.

Ante estos hechos, resultan sorprendentes las palabras del portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, al asegurar que los políticos que se ven envueltos en escándalos de fraude electora, pese a estar vinculados al PSOE "no son socialistas" al ser preguntado por el caso de Mojácar. En declaraciones a los periodistas en Arahal (Sevilla), donde participó en un acto de apoyo al candidato de su partido, Paco Brenes, dijo que el PSOE hará "como hemos hecho siempre", es decir, que se dará de baja si "algún afiliado está implicado en esto, que es sagrado para nosotros". En este sentido, resaltó que las elecciones son el "fundamento de la democracia", por lo que ha censurado que haya personas implicadas en estos hechos.

Un pasado de prácticas dudosas del Partido Socialista en el Levante almeriense que están provocando una nueva retahíla de peticiones para que se amplíen las garantías legales en el sistema español de voto a través de las oficinas de correo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha cargado contra los “supuestos muy graves” que se están conociendo en Melilla y Mojácar y ha emplazado a “revisar” y valorar “si procede o no seguir con la lista de Mojácar en las elecciones”. En esa misma línea continúan las manifestaciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que urge al PSOE regional y federal a que den explicaciones y sean “transparentes, en relación con la supuesta “trama”. De hecho, en los últimos días se estaría realizando una batería de acusaciones del PSOE contra el PP sobre supuesta compra de votos en otros municipios. Una “huida hacia delante y una falta de responsabilidad”, ha lamentado Moreno, cuando “lo primero que tienen que hacer es dar explicaciones y tomar decisiones” sobre las graves revelaciones que se están conociendo.