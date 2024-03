Rebajan de 6 años a 9 meses de prisión la pena al clan de Los Mararas de Granada por blanquear dinero de la droga

Siete de los diez miembros del clan conocido como 'Los Mararas', acusados de blanquear dinero, han alcanzado este viernes un acuerdo con la Fiscalía y han aceptado una condena a nueve meses de cárcel frente a la petición inicial de seis años de prisión, además del pago de una multa de 9 millones.

Lo han hecho en una vista celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada en la que la Fiscalía ha modificado su escrito provisional de acusación para modificar la calificación de los hechos y responsabilizar a los procesados de un delito de blanqueo de capitales sin agravantes.

El ministerio público ha eliminado las agravantes de organización criminal y el vinculado a blanquear dinero procedente del tráfico de drogas, lo que ha permitido reducir la condena.

Parte de los diez procesados en la causa ha mostrado su conformidad con los cambios y ha aceptado una condena a nueve meses de cárcel y el paso subsidiario de una multa de 9,1 millones de euros.

No ha sido así con uno de los acusados, que no ha mostrado su conformidad y será juzgado, ni con otros dos que no se han personado en el juicio, en el que además ha sido absuelto otro de los acusados.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el clan funcionaba como un grupo jerarquizado y organizado dedicado desde el distrito Norte de Granada al narcotráfico, un delito por el que ya fueron juzgados y que mantiene en prisión a los dos principales acusados.

A la causa por blanqueo precedió otra por los delitos de tenencia ilícita de armas y contra la salud pública, ya que se comprobó que este grupo se dedicaba al cultivo, compra, traslado y venta de cannabis, especialmente en Alemania, para lo que contaban con armas, munición, chalecos antibalas y drones.

Esta nueva causa ha analizado las maniobras para blanquear el dinero de 'Los Mararas' acumulado entre 2015 y 2020.

Los procesados utilizaron a terceros para comprar bienes, especialmente coches de alta gama, y blanquear el dinero, y también simularon relaciones laborales con tres sociedades, cuyos responsable ha aceptado además una condena a una multa de 21.600 euros.

El acuerdo conlleva además el embargo de los bienes vinculados a ese blanqueo, especialmente vehículos de alta gama como un Maserati, un Ferrari y varios Audi.

Tras la conformidad parcial de la causa, la Audiencia tendrá que señalar una nueva vista para juzgar a los tres procesados que han quedado fuera del acuerdo.