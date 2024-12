Un grupo de invidentes "ven" con sus manos el rostro de la Macarena gracias a una réplica de bronce

Un grupo de invidentes de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) ha conocido el rostro de la virgen de la Macarena de Sevilla este miércoles gracias a una réplica hecha en bronce gracias a la cual han podido 'ver' con sus manos cómo es la cara de una de las mayores devociones de España.

"He sentido mucha paz", ha dicho a los medios el delegado territorial de la ONCE, Cristóbal Martínez, que, guiado por el hermano mayor de la hermandad, José Antonio Fernández Cabrero, ha sido el primero en recorrer con las yemas de sus dedos los labios, el entrecejo y los ojos de la Esperanza.

En un ambiente nítido, con música de la congregación sevillana de las Hermanas de la Cruz, el aroma de incienso y flores y flanqueada por tres velas a cada lado, la hermandad ha colocado este busto, de unos 50 centímetros de altura, en la trasera del camarín donde la virgen descansa todo el año.

"Me ha parecido que está tan bien hecha -la réplica de bronce- que he sentido que estaba tocando a la virgen", ha reconocido Martínez.

Por este enclave han discurrido una decena de personas invidentes, algunos acompañados de familiares, repitiendo el mismo ritual: alzando sus manos desde la frente, han ido sintiendo cada una de las facciones de la cara de la Macarena, de la que algunos decían "qué guapa" o "qué impresión", cuando han alcanzado las cinco lágrimas que recorren su rostro.

"Ha sido muy especial. No me la imaginaba. He tenido la oportunidad de tocar otras imágenes y no son como ella", ha confesado Isabel, una de las invidentes que ha participado en esta actividad, que ha destacado que ha sentido "la paz y esperanza" que las personas necesitan "especialmente las que tienen discapacidad y lo tienen tan difícil en esta sociedad".

Los ciegos de la ONCE, que en Sevilla aglutina a 3.100 afiliados, "han visto mejor" que Fernández Cabrero, que ha reconocido sobre estas personas, que "el sentido de la vista lo tienen mejor" que él.

"Ellos nos dan hoy un ejemplo de lo que es usar los sentidos, aunque no tienen de la vista, lo tienen más desarrollado que nosotros. Los que estamos ciegos somos nosotros en esta sociedad", ha manifestado.

Además, estas personas han mostrado, según Fernández Cabrero "sentidos, sentimientos y sensaciones de tal dimensión espiritual que es difícil alcanzarla con simples oraciones".

Una vez 'conocida' la cara de la Macarena, los invidentes han tenido la oportunidad de tocar las manos de la virgen 'real', en su besamanos, que se celebra desde el pasado 14 de diciembre en su Basílica, donde desde primera hora de la mañana cientos de fieles han guardado cola para besar su mano.

El hermano mayor ha anunciado además que, en un futuro, las personas ciegas podrán conocer también el paso de palio donde procesiona cada madrugada del Viernes Santo, así como otros enseres de la cofradía.