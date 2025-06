"Estabilidad" en Andalucía frente a un Gobierno de España que «se deshace»

Andalucía cuenta con Presupuestos autonómicos y el Gobierno de España no; y en la comunidad hay mayoría parlamentaria de un partido mientras que en el Congreso de los Diputados no se pueden sacar leyes adelante por la fragmentación existente. Si a eso se le suma los distintos casos de corrupción que afectan a cargos del entorno de Pedro Sánchez, a Juanma Moreno le dieron ayer el discurso hecho simplemente contraponiendo la situación política en la región con la que existe en el contexto nacional. A todo ello hay que sumar que la líder del PSOE andaluz, la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, estaba ayer más pendiente de la situación de Santos Cerdán que de lo que se debatía en la Cámara autonómica de la región que aspira a presidir. Por eso, el comienzo de la intervención de Moreno dejó claro cuál iba a ser la línea de su discurso: «No hagan de este debate una sucesión de monólogos ni, mucho menos, lo pongan al servicio de quienes no están aquí y les dirigen con el mando a distancia», apuntó.

Una vez diseñado el escenario en el que Moreno quería desarrollar el debate, durante una hora y media compaginó los reproches al Gobierno con anuncios de su Ejecutivo que deberán ver la luz en el último año de la legislatura antes de las elecciones, previstas para junio de 2026.

En materia de empleo, Moreno anunció que en el tercer trimestre de este año se convocará el «Programa Activa-T Joven» con un presupuesto de 90 millones para ofrecer empleo a unos 8.000 jóvenes desempleados menores de 30 años. Además, habrá un plan de choque específico para la provincia de Jaén dadas sus condiciones singulares de desempleo y para combatir la despoblación.

También este año se convocarán cursos para que 20.000 jóvenes puedan formarse en el sector naval de Cádiz, la industria aeroespacial, empleos relacionados con el hidrógeno verde, o con la base logística del Ejército de Tierra de Córdoba.

Con respecto a la situación sanitaria, uno de los principales reproches de la oposición, destacó que el plan de gestión de citas ha logrado que el 99% de las solicitudes se resuelvan en menos de 3 días y que el de Garantía Sanitaria ha reducido a la mitad la lista de espera quirúrgica para pacientes fuera de plazo, ha aumentado las intervenciones un 13% y el tiempo medio de espera se ha reducido 38 días.

En cuanto al personal sanitario, según los datos de Moreno, se han incorporado 3.072 sanitarios en Atención Primaria y anunció que «el SAS ofrecerá contratos de larga duración a los 1.587 MIR que terminan su formación este año».

Para mejorar la dependencia, otro de los asuntos habituales de reproche por parte de los partidos de la oposición, el presidente andaluz aseguró que en Andalucía hay récord de beneficiarios con los 300.000 y se ofrecen más de 452.000 prestaciones. Además, se incorporarán «305 profesionales durante 6 meses para agilizar la atención».

Igualmente, anunció « una nueva subida de un 4,5% el precio/plaza para centros residenciales y de día para personas con discapacidad y para personas mayores», así como «un 3% el precio/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio» y «de 3.000 nuevas plazas para personas mayores, de las 1.500 serán de atención residencial y 1.500 de centros de día».

En materia turística, el principal anuncio fue que la Unidad de Policía Adscrita creará un grupo específico denominado «Titan» que se dedicará a «detectar alojamientos no registrados e incumplimientos de la normativa».

Los agravios del Gobierno de España también tuvieron cabida en su discurso. Reclamó de nuevo «los 1.540 millones que nos deben por la actualización de las entregas a cuenta, que es el dinero que pagamos los andaluces vía impuestos y nos corresponde a Andalucía» y recordó que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando era consejera en la Junta, «pedía 4.000 millones de euros anuales más para la comunidad y ahora nos lo niega».

En relación con las infraestructuras, recordó que Andalucía es «la penúltima comunidad autónoma en ejecución presupuestaria por parte del Estado, que tiene pendientes más de 30 grandes infraestructuras ferroviarias vitales para vertebrar Andalucía». Entre otras, los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico, la Autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, el AVE a Huelva o el Tren Litoral de la Costa del Sol.

El debate nació marcado por las informaciones que afectaban al PSOE y Moreno acabó su intervención abogando por «la regeneración». Antes dijo que había un Gobierno que se «deshace» y acabó advirtiendo del «incendio que rodea la Moncloa».

La oposición coincide: ya mira a las elecciones

La oposición en Andalucía se articula en cuatro partidos políticos y dos grupos. Por un lado, la izquierda con el PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía; y, por otro, la extrema derecha de Vox. Todos ellos coincidieron ayer en una estrategia: preparan ya las próximas elecciones.

El debate de los portavoces de los grupos políticos de izquierda tuvo un denominador común: todos se esforzaron en tratar de erosionar la figura de «moderación» de Moreno y se esforzaron en señalar casos de presunta corrupción que afectan al Ejecutivo autonómico, en especial el de los contratos del Servicio Andaluz de Salud, que está judicializado.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, acabó su intervención llamando a la huelga a los docentes andaluces, a los que pidió que hagan como en Asturias. La movilización es clave para la izquierda y erosionar al Gobierno andaluz es su gran objetivo. De ahí que también reclamara una comisión de investigación sobre la contratación sanitaria.

La estrategia de la portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, fue idéntica: acusar de corrupción por la contratación sanitaria y criticar lo que, entiende este grupo, es una hoja de ruta para «privatizar» la sanidad y la educación públicas en la comunidad.

«Cada vez miente más» y sus «mentiras son más grandes», con «palabras más gruesas, pero cada vez engaña menos», espetó a Moreno, al que dijo que «en la calle, la indignación está creciendo».

La situación del PSOE no era fácil durante el debate porque a cada hora que pasaba se sucedían las noticias que acabaron con el anuncio de la dimisión de Santos Cerdán. Con Montero en Madrid, la portavoz del grupo, María Márquez protagonizó una intervención dura en la que acusó al presidente andaluz de anunciar «mentiras», le reprochó su habilidad para «las artes escénicas» y le acusó de plegarse a los dictados del PP de Madrid.

Para el PSOE, Moreno «ha dado el ‘pistoletazo de salida’ a la campaña electoral» en Andalucía, porque, a su juicio, «a pesar de tener mayoría absoluta, le sobra un año de gobierno» y «no tiene ilusión, no trae propuestas y no anuncia medidas».

Desde Vox, su portavoz Manuel Gavira, dedicó su intervención a proclamar su programa electoral para las elecciones autonómicas, que pasan por aplicar una «motosierra» al estilo Milei como «acabar con todas las subvenciones sindicales»; con organismos como la RTVA o el Consejo Consultivo; la oficina de los expresidentes autonómicos; reducir el número de altos cargos; prescindir de otros organismos autonómicos como el Instituto Andaluz de la Mujer o el dinero destinado a Cooperación Internacional; prohibir la impartición de la lengua árabe o cultura marroquí en los colegios; y despedir a todos los «enchufados» de la administración.

Las elecciones autonómicas están previstos para junio de 2026, pero la inestabilidad política en España puede hacer que se aceleren los plazos. Por eso, todos los partidos ya están tomando posiciones de cara a un posible adelanto.