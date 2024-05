La Guardia Civil descarta que la narcolancha del "Cabra" matara a los agentes de Barbate y apunta a un "piloto" marroquí

Un informe reciente de la Guardia Civil ha descartado que la narcolancha que patrullaba 'Kiko el Cabra' fuera la que embistió hasta asesinar a dos agentes del Instituto Armado en el puerto de Barbate (Cádiz) el pasado mes de febrero.

Según han confirmado fuentes de la investigación, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido recientemente al juzgado de Barbate que instruye las diligencias ha descartado la autoría en el doble asesinato de los seis detenidos que están en prisión, entre ellos 'Kiko el Cabra'.

El documento policial certifica que en base a los elementos objetivos recabados es posible concluir que la narcolancha que arremetió en el puerto de Barbate hasta en seis ocasiones contra la patrullera oficial de la Guardia Civil no es la narcolancha intervenida la mañana del 10 de febrero en la Línea de la Concepción, horas después del trágico suceso.

Según las citadas fuentes, se han recabado declaraciones de testigos y también vídeos, entre ellos el de uno de los detenidos que ingresó en prisión en las que grabó las embestidas desde otra narcolancha. Los arrestados sostuvieron desde el primer momento que no eran los autores del doble asesinato y apuntaron a otro ciudadano de nacionalidad marroquí que no habría sido detenido.

El pasado 6 de abril, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz desestimó los recursos de las defensas y ordenó que los seis arrestados siguieran en prisión provisional, confirmando la medida dictada por el Juzgado de instrucción número 1 de Barbate.

La Guardia Civil tiene “centrado” al piloto de la narcolancha, de nacionalidad marroquí, que pilotaba la embarcación en el momento que abordó otra de la Benemérita en la rada de Barbate, como consecuencia de lo cual fueron asesinados dos agentes del cuerpo.

Se sabe, según fuentes de la investigación consultadas por LA RAZÓN, que este sujeto, lejos de abandonar sus actividades delictivas, continúa con el narcotráfico entre Marruecos y España por lo que se han desplegado todos los medios posibles con el fin de lograr su captura.

Aunque las citadas fuentes han preferido no ser más precisas para no interferir en las pesquisas, se sabe que el examen de las diversas narcolanachas que fueron incautadas en los días posteriores a los hechos, y no sólo la señalada en un principio, han aportado datos a los especialistas de la UCO y de Unidad de Policía Judicial de Cádiz para poder descartar la marcada y, gracias a la evidencias halladas, determinar que fue otra la que produjo el fatal abordaje.

Para llegar a estas conclusiones se han examinado los golpes que presentaban dichas narcolanchas, vídeos y otras evidencias. Las reccientes detenciones realizadas en la zona de Nador, cerca de Melilla, en Marruecos, demuestran que las autoridades del vecino país colaboran en la resolución del caso.

Por otra parte, en medios de la Guardia Civil y sobre las primeras detenciones, se ha señalado a este periódico que se realizaron en función de los datos de los que se disponía en esos momentos, en una investigación que cuenta con la lógica prioridad al haber sido asesinados dos miembros del cuerpo.