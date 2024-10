La "Guerra en España" de Juan Ramón Jiménez se completa con inéditos y nuevos documentos

El que según Andrés Trapiello es "el mejor retrato que ningún español de aquel tiempo pudo escribir del drama de la guerra", el libro "Guerra en España", en el que Juan Ramón Jiménez trabajó quince años y nunca vio publicado, vuelve ahora en una nueva edición que supera el millar de páginas, con once documentos inéditos.

La mayoría de estos inéditos son cartas hasta ahora desconocidas, como las cruzadas por Juan Ramón Jiménez con Juan Gil-Albert, la escrita al poeta Juan Guerrero -otras de este con José María Pemán a propósito del asalto que sufrió el domicilio madrileño de Juan Ramón Jiménez tras la guerra-, y el borrador de un artículo que el poeta de Moguer (Hielva) quiso publicar en la revista "Ínsula".

También son inéditos los dos guiones radiofónicos de 1947 y 1950 en los que se homenajeó al poeta desde Radio Nacional de España y dos cartas a José Hierro y otras dos a José García Nieto que, aunque no son inéditas, no habían sido incluidas en la edición de "Guerra en España" de 2009, pero sí en esta nueva edición, que aporta un total de 19 documentos que no fueron incluidos entonces.

La hercúlea labor de esta nueva edición ha corrido a cargo de la especialista en la obra del poeta Soledad González Ródenas y la joven editorial sevillana Athenaica, la cual, para esta suma de poesía, ensayo, biografía, recortes de prensa, cartas y entrevistas, ha contado con una "presentación" de Andrés Trapiello que califica a "Guerra en España" de "libro total" y una suma de "diario, crónica y drama" con "la vista siempre puesta en España, en un regreso que al fin no fue posible..."

Archivo de la Universidad de Puerto Rico

El poeta Ángel Crespo fue el primero que en 1985 recopiló en el archivo de Juan Ramón Jiménez en la Universidad de Puerto Rico los textos que integraron la primera edición de "Guerra en España", libro que luego, también en edición de Soledad González Ródenas, dobló el número de páginas de aquella edición hasta alcanzar las 700, con nuevos materiales hallados por la investigadora.

"Guerra en España. Prosa y verso. (1936-1954)" se sigue basando en la edición original de Angel Crespo, a quien se menciona en la cubierta del libro junto a González Ródenas y alcanza las 1.068 páginas, con los índices onomásticos y el álbum gráfico que fue confeccionado por el propio Juan Ramón Jiménez, principalmente a base de recortes de prensa a los que el poeta escribía los pies de foto, no siempre carentes de ironía.

Sobre "Guerra en España" advierte González de Ródenas que "desborda el concepto de libro para convertirse en un archivo misceláneo y, en ocasiones, insólito" capaz de ofrecer "la imagen más compleja y menos convencional de la vida y de la obra de su autor a partir de 1936".

González de Ródenas ha reservado sus notas a la edición para introducir los distintos capítulos y "a mostrar al lector la coherencia interna de los documentos publicados, dada la diversidad de sus formas, sus autorías y sus orígenes", entre ellos entrevistas, declaraciones, conferencias, artículos y reflexiones del poeta, además de algunos borradores que han sido incluidos en esta edición por estar lo bastante acabados para ser leídos sin dificultad.

"Volver a España, mi único deseo"

"Volver a España ha sido desde que salí y es mi único deseo" le escribe el poeta al escritor Corpus Barga en octubre de 1937, mientras que otros textos son alusivos a vivencias del poeta al inicio de la Guerra Civil, como cuando rechazó la escolta de milicianos que le propuso el poeta Rafael Alberti.

Aquella escolta la rechazó aduciendo que los milicianos harían más falta en el frente que en la puerta de su domicilio, y le fue propuesta después de un incidente que estuvo cerca de costarle la vida, ya que unos anarquistas le confundieron con un hombre que buscaban para fusilar y solo liberaron al poeta tras comprobar que, a diferencia del hombre que buscaban, gozaba de una perfecta dentadura.

Un apartado del libro se dedica al expolio de documentos y libros que sufrió el domicilio madrileño de Juan Ramón en cuanto acabó la guerra y en el que presuntamente intervinieron los escritores Félix Ros, Carlos Martínez Barbeito y Carlos Sentís, a alguno de los cuales se dirigió por carta el propio poeta para pedirles que le devolvieran sus cosas.

Trapiello sostiene que este libro de Juan Ramón Jiménez, junto a los de Manuel Chaves Nogales, Clara Campoamor, José Castillejo, Morla Lynch y Elena Fortún "constituyen un corpus fuerte del que los historiadores obtienen tanta o más verdad que de mil otras fuentes contaminadas por el sectarismo y la propaganda".