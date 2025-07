Hacer público el 112 «iría en contra de la eficacia»

«La internalización iría en contra de la eficacia en el servicio que presta el 112». El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, contestó en estos términos la primera de una batería de cuestiones sobre el Servicio de Emergencias recogidas en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), consultado por LA RAZÓN. En concreto, a la pregunta del diputado de Por Andalucía Juan Antonio Delgado, el titular de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa defendió que «el 112 está perfectamente integrado en la EMA, y seguirá ejerciendo las mismas funciones y en las mismas condiciones laborales, y con plena sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo servicio seguirá controlado y supervisado por el departamento con competencias en materia de emergencias y protección civil, como viene haciéndose, por cierto, desde su creación en el año 2001». «Se trata de un dispositivo que funciona y ha funcionado durante los últimos 17 años con un excelente resultado en cuanto a la atención a la ciudadanía, operativos y con una especial atención al personal de que forma parte de este. La internalización iría en contra de la eficacia en el servicio que presta el 112. De hecho, en los últimos 17 años no se ha tomado ninguna medida en este sentido», resumió Sanz.

El consejero abundó en que «este servicio se diseñó y funciona en estas condiciones, y así lo encontramos cuando accedimos al Gobierno. Y, además, debe ser lo lógico, cuando comprobamos que 13 de las 19 Comunidades y Ciudades Autónomas de nuestro país mantienen este servicio externalizado, dándose la circunstancia de que las que lo han internalizado son comunidades autónomas uniprovinciales, con la excepción de Extremadura que, aunque con solo dos provincias, gestiona a poco más de 1 millón de habitantes, por lo que no lo estaremos haciendo tan mal», argumentó Antonio Sanz.

«Nuestros profesionales no solamente no van a perder su puesto de trabajo, recordemos que exigimos a las empresas licitadoras del servicio la subrogación de su personal, sino que resulta que ha sido este Gobierno quien ha mejorado las condiciones laborales del 112 como nunca se había hecho en Andalucía. Fíjese, hemos aprobado el nuevo Contrato de Operaciones del 112 por un importe superior de 16 millones de euros, un 25% más que el anterior y que supone numerosas mejoras para los trabajadores y su formación, algo esencial en situaciones como las vividas recientemente», continuó el consejero. Sanz se refirió a «unos avances que pasan, por ejemplo, por la equiparación salarial de los profesionales de las mismas categorías, el incremento del IPC marcado por el convenio, o la bajada del número de horas de trabajo que no superarán las 1.500 en los especialistas de sala, por citar solo algunos ejemplos».

El consejero insistió en que «este Gobierno no ha externalizado nada». Sanz abundó en que «la contratación del servicio de emergencias 112 se realiza mediante un procedimiento abierto, sujeto a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). Las condiciones laborales y retributivas del personal adscrito al servicio se rigen por el III Convenio Colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center. No obstante, y pese a ser un convenio estatal, estas condiciones se han visto mejoradas en Andalucía». Sanz citó, en primer lugar, «la reducción de la jornada laboral», ya que «el convenio establece un total de 1.764 horas anuales, equivalentes a unas 39 horas semanales. Sin embargo, el pliego del contrato fija un máximo de 1.500 horas anuales, lo que representa una reducción de 264 horas al año –es decir, una mejora del 17,6%– que se traduce en una jornada aproximada de 34 horas semanales». Esta medida repercute directamente en una mejor conciliación y calidad de vida laboral. En segundo lugar, aludió a la «mejora salarial: En el ámbito retributivo, está establecido un incremento aproximado del 16% respecto a las condiciones previstas en el convenio de aplicación, lo que refleja una mejora sustancial en los salarios del personal que presta servicio en el 112». «La Junta de Andalucía ha integrado estas mejoras en el marco del pliego contractual como una apuesta clara por el reconocimiento del trabajo que desempeña el personal del servicio de emergencias 112, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa laboral y los convenios colectivos, y asegurando que el servicio se preste con los estándares de calidad, continuidad y eficacia que la ciudadanía requiere», indicó el consejero de Presidencia en la respuesta recogida en el Boletín Oficial del Parlamento.

Sobresaliente por quinto año

El consejero de Presidencia señaló que, «en cuanto a encuestas y grado de conocimiento, el 112 ha revalidado por quinto año consecutivo el sobresaliente en su gestión global, tal y como se desprende de los datos de la encuesta de satisfacción de usuarios que se ha llevado a cabo entre las personas que marcaron el 112 en 2024». «La atención y profesionalidad de los gestores del 112 logra la mejor puntuación de todos los parámetros analizados (9,41). Asimismo, ocho de cada diez andaluces conoce y prefiere, en caso de emergencia, al 112, frente a otros teléfonos de tres cifras. Unos datos que no son fáciles de conseguir y revalidar año tras año». Sanz dijo también que «la empresa adjudicataria se obliga a subrogarse en los derechos y obligaciones laborales de la plantilla de la empresa que presta el 112, conforme al Estatuto de los Trabajadores y al III Convenio Colectivo del sector de Contact Center.