El Hermano Mayor de la Macarena indigna a la afición sevillista

En este inicio de temporada, el Real Betis ha elegido la Basílica de la Macarena para realizar su tradicional ofrenda floral a la virgen. Los jugadores, el cuerpo técnico y el consejo de administración del club fueron recibidos por el Hermano Mayor de la hermandad, José Antonio Fernández Cabrero, que ha sembrado la polémica con un llamativo discurso, en el que no se ha limitado a ensalzar a los béticos.

"El Betis es la primera corporación de la ciudad, luego hay otra y luego está la Hermandad de la Macarena», expresó Fernández Cabrero ante los asistentes al templo y todos los integrantes del Real Betis Balompié. Unas palabras que han sembrado la discordia en las redes sociales y han molestado a los aficionados del Sevilla F.C.

Ante el enorme revuelo generado, desde la Hermandad de la Macarena han salido al paso para aclarar las palabras de su Hermano Mayor. A través de la red social X, han asegurado que no se identifican con ningún equipo y que "respeta" a los dos cubes de la ciudad con los que, asegura, mantiene una "magnífica relación institucional".

Lejos de reconocer el error, desde la Hermandad han explicado que Fernández Cabrero se ha referido al Betis como primera institución de la ciudad por "su número de socios". Para concluir, en un tercer tuit, la Hermandad pide que no se malinterpreten las palabras y que no se le den interpretaciones que "no están en el ánimo ni de la Corporación ni de su Junta de Gobierno"

En años anteriores, las ofrendas del Real Betis tuvieron lugar en el Cerro del Águila, Santa Genoveva, Esperanza de Triana y Divina Pastora de Triana, Nuestra Señora de Valme de Dos Hermanas, Santa María de la Estrella de Coria del Río, el Señor del Gran Poder en su misión en la parroquia de la Candelaria y la Virgen de Aguas Santas de Villaverde del Río.