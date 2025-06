Piden tres años de cárcel a tres trabajadores de Airbus Puerto Real por protestas en 2021

El Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz acoge este miércoles 18 de junio el juicio contra tres trabajadores de Airbus en Puerto Real, para los que la Fiscalía pide hasta tres años y medio de cárcel, una multa de 6.500 euros y más 53.000 euros de indemnización por un delito agravado de daños, al ocasionar "desperfectos" en la vía pública e incluso "un incendio" durante los disturbios que se produjeron en abril de 2021 contra el cierre de esta planta.

En declaraciones a los medios a las puertas de los juzgados, Juan Antonio Guerrero, secretario general de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla y miembro del comité de empresa de Airbus Puerto Real por CGT Cádiz, ha considerado este juicio "un atropello a la clase trabajadora en toda su expresión".

"No cabe en cabeza que después de una manifestación donde estuvimos más de 800 personas para defender nuestros puestos de trabajo en la factoría de Puerto Real, que al final ha cerrado, no creemos que estos tres compañeros sean víctimas de la ley mordaza y tengan las pretensiones de que puedan pisar la cárcel", ha lamentado.

Guerrero también ha aclarado que los tres enjuiciados --dos hombres y una mujer-- "no tienen ninguna vinculación sindicada ahora mismo" al no ser miembros del comité ni delegados sino simples afiliados al sindicato. "Son trabajadores cogidos como víctimas de aquel día", ha aseverado, advirtiendo que "no somos delincuentes como lo que pretenden hacer con ellos".

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha acudido a apoyar a estos trabajadores, ha definido como "una auténtica barbaridad" el que "se les quiera coger como cabezas de turco por una movilización en la que estuvimos todos y todas", a la par que ha recordado que en la movilización de aquel día también asistieron miembros de Adelante Andalucía, el por entonces alcalde de Cádiz, José María González, y la alcaldesa socialista de Puerto Real, Elena Amaya.

"Estuvimos miles y miles y miles de personas de la Bahía de Cádiz apoyando a los trabajadores de Airbus. Que se pretende coger a tres personas como cabeza de turco para imputarle tres años y medio de cárcel por defender sus derechos es una auténtica barbaridad", ha aseverado José Ignacio García.

En ese sentido, ha advertido de que este juicio está pasando "con el gobierno progresista" de coalición de PSOE y Sumar, que "está atacando a tres trabajadores simplemente por defender sus derechos", preguntándose "qué van a dejar para cuando Abascal sea ministro de Interior" o cuando "caiga el Gobierno gracias a la maravillosa corrupción que están haciendo".

"Nos podrían imputar lo mismo a miles y miles y miles de trabajadores y a miles y miles de personas de toda la provincia de Cádiz porque estuvimos haciendo lo mismo que hicieron ellos, que es protestar por los derechos --laborales--", ha reiterado el portavoz de Adelante, quien ha dejado claro que en aquella jornada "no pasó nada", al no haber "ningún daño personal".

"Los trabajadores de Airbus, junto con miles de personas, lo único que hicimos fue defender el futuro de la Bahía de Cádiz, el futuro industria de la provincia, como se ha hecho siempre en esta provincia, porque si hoy hay algo de industria es gracias a gente como estos tres trabajadores, que se están comiendo un marrón que no les toca porque son inocentes, son trabajadores y no son delincuentes", ha argumentado.