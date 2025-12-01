La hostelería malagueña se frota las manos

El tradicional encendido de las luces de Navidad en Málaga, precedido este año por el espectáculo «Imagine» que se representa hasta el mes de enero en el teatro Sohrlin participado por el director y actor malagueño Antonio Banderas, presente en la cita, dio el pasado viernes el pistoletazo de salida a un importante periodo para el sector turístico, especialmente para la hostelería.

El presidente de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, vaticina que este 2025 «va a confirmar una Navidad muy positiva porque, aunque el gasto está contenido, especialmente en el caso de nuestro público doméstico, estamos creciendo en público internacional, que no tiene a día de hoy esa contención».

Con todo, incide en el hecho de que «el mes de noviembre, que tradicionalmente pasaba sin pena ni gloria, está cobrando cada vez más fuerza y anticipándose cada vez más a la Navidad, haciendo que prácticamente la estacionalidad del turismo no exista», especialmente en la capital malagueña.

El también presidente de la Asociación de Empresarios Hosteleros de Málaga y provincia, Mahos, abunda en este sentido en el hecho de que «estamos creciendo cada vez más en los indicadores que nos dejan septiembre y octubre, y cada vez se acortan más las distancias entre temporada alta y Navidad». De hecho, para Frutos, «aunque el tiempo a veces nos hace pensar que estamos en verano, llevamos ya tiempo viendo las tradicionales celebraciones navideñas, que cada vez se adelantan más, y llenan los restaurantes de encuentros de familiares, amigos o empresas».

Respecto a la facturación, confía en que el periodo sea «muy rentable» y acarree un incremento del 3,5 por ciento de contratación, si bien lamenta que «sigue siendo un hándicap encontrar personal cualificado».

A este respecto, y tras recordar que a día de hoy unas 120.000 familias viven del sector de la hostelería, defiende la necesidad de que «entre todos hagamos un esfuerzo por atraer jóvenes que quieran adentrarse en una profesión en la que pueden alcanzar un importante desarrollo personal y profesional muy rápido, porque estamos en un destino único y envidiado, donde la hostelería copa el 75 por ciento del total del sector turístico».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Rodrigo Bocanegra, confía en que la Navidad «reporte muy buenos resultados a nuestros asociados, porque es un periodo no solo muy esperado, sino de gran influencia y, por tanto, de mucho trabajo, pero la ilusión y las ganas suplen cualquier esfuerzo que se pueda hacer».

En este sentido, subraya que «en estas fechas el público realiza las compras más especiales de todo el año, y por tanto las que más ilusión hacen» según apunta Bocanegra. «Representan incrementos de hasta un treinta por ciento en sectores como retail, y especialmente la joyería o el calzado que no obstante es extensible a todo el año porque gastamos suela los 365 días del año». Por último remarca que se crea en este periodo «un ecosistema muy propicio para todos». La ciudad de Málaga presenta destacadas novedades en la iluminación y decoración navideña y reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la dinamización económica, dentro de la apuesta que el Ayuntamiento, a través del área de Servicios Operativos y Fiestas, viene realizando para estas fechas, según fuentes del Consistorio malacitano.

La emblemática calle Larios estrena un nuevo diseño de la instalación lumínica, «Natividad de luz». En total, en el centro histórico y en zonas emblemáticas de Málaga se desplegarán más de 2,7 millones de puntos de luz led que consolidan a Málaga como uno de los grandes referentes de la Navidad en España, combinando tradición, innovación y sostenibilidad en un espectáculo lumínico que cada año atrae tanto a vecinos como a visitantes y que contribuye a la dinamización comercial y generación de actividad económica y empleo.

Como muestra del compromiso con la eficiencia energética, está previsto implementar este año la tecnología Ecogreenlux, tanto en la céntrica calle Larios como en otras vías aledañas, que reduce la contaminación lumínica hasta en un 93% y permite un ahorro energético de hasta un 60% con respecto a elementos tradicionales. Esta tecnología está patentada por la empresa adjudicataria del contrato, Ximénez Group. Esta iluminación, por tanto, se convierte en un reclamo no solo para los malagueños, sino para los visitantes.