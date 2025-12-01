Mercedes Colombo: «Con el PSOE había maquetas y ahora hay proyectos reales»

Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, observa los Presupuestos autonómicos de 2026 con optimismo. Desde que en 2022 dio el salto de la gestión municipal a la administración autonómica, su discurso ha mantenido un hilo constante: la provincia de Cádiz avanza y las inversiones reflejan un compromiso real del Ejecutivo autonómico.

«Los presupuestos de 2026 para la provincia constatan el compromiso firme del Gobierno de Juan Manuel Moreno. Es una apuesta clara y definitiva», asegura Colombo, que cifra la inversión directa en 534 millones de euros, un 17,3% más que el año anterior. «Eso va a permitir planificar proyectos, presentar resultados, dar estabilidad y, lo más importante, atraer inversiones que significan que podamos seguir transformando nuestra provincia. Más inversión, más servicios públicos y más futuro», añade.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz subraya que las cuentas no solo buscan reforzar los servicios públicos, sino también impulsar sectores estratégicos para la provincia. «Hay unas necesidades que son generales para todos los ciudadanos, hombres y mujeres de Andalucía, que son nuestros servicios públicos y hay que reforzarlos. Además, ahora con consejeros que tenemos, de manera totalmente positiva, se refuerza la sanidad, la educación y la dependencia. Pero a esto hay que unir la estabilidad que nos ofrecen estos tres sectores y el crecimiento que estos presupuestos impulsan a través de vivienda, agua, innovación y desarrollo sostenible. Sin olvidarnos del empleo, con apoyo fundamental a los autónomos y al tejido empresarial», explica.

Uno de los proyectos más esperados, el nuevo hospital de Cádiz, recibe también una mención explícita. «Ya hay una partida de diez millones de euros presupuestada para el hospital. Eso significa que ya existe financiación, pero nosotros hemos estado trabajando para que este proyecto fuera una realidad desde el principio», afirma Colombo.

Respecto a las críticas de la oposición sobre la ejecución de los presupuestos, la delegada se muestra firme: «El PSOE no está siendo muy constructivo. Los datos muestran un alto grado de ejecución de inversiones. Antes estaba acostumbrada a ver maquetas y ahora lo que vemos es ejecución real, proyectos reales. Todas las actuaciones previstas están financiadas, programadas o en marcha, pero el PSOE hace una oposición destructiva en lugar de constructiva».

Para Colombo, garantizar que Cádiz no quede en un segundo plano frente a otras provincias es una prioridad. «Es imposible que estén en un segundo plano, porque tenemos un equipo muy compacto en cada delegación territorial. Los delegados conocen a fondo su área y cada municipio, y trabajamos en coordinación permanente con nuestro aliado fundamental para la provincia, que es nuestro consejero Antonio Sanz. Las prioridades de Cádiz son prioridades para todos los consejeros», asegura.

Colombo también aborda la relación con el Gobierno central, señalando que ciertas necesidades estratégicas, como el aeropuerto de Jerez o la conexión ferroviaria de la costa noroeste, dependen de las decisiones de Madrid. «La AP-4 y el AVE son fundamentales. No se trata solo de turismo, sino también de industria y del desarrollo económico. Y sin una red eléctrica adecuada, no hay industria. Estamos todos unidos remando en la misma dirección, pero necesitamos que el Gobierno de España responda a nuestras necesidades», afirma.

En materia de seguridad y emergencias, la delegada destaca los avances de la Agencia de Emergencias de Andalucía y la eficacia de los dispositivos desplegados en la provincia. «El simulacro de maremoto realizado en Cádiz ha sido el mayor que se ha hecho en España y un éxito absoluto. Hemos demostrado que, trabajando todos juntos y sin color político, conseguimos hacer las cosas muy bien», comenta, resaltando el papel de Antonio Sanz al frente de la Agencia.

La industria y el empleo son otro de los ejes que Colombo enfatiza. La provincia de Cádiz, con su tradición industrial en sectores como el naval, el aeroespacial y el emergente del hidrógeno verde, necesita formación específica y profesionales preparados. «Estamos alineando la formación profesional con lo que la industria requiere, para que los jóvenes adquieran experiencia real mientras estudian. Esto permite que nuestra industria disponga de profesionales cualificados y preparados.

Además, con ayudas y fondos de transición justa, estamos modernizando y digitalizando la industria existente y atrayendo nuevas empresas», explica.

El turismo, uno de los pilares de la economía gaditana, también se ha transformado. Colombo defiende que el modelo se ha desestacionalizado, permitiendo que la provincia reciba visitantes durante todo el año y no solo en verano. «El turismo es fundamental, y estamos viendo cómo crece no solo en número de visitantes, sino también en gasto y valor económico. La estrategia turística combina sol y playa con gastronomía, patrimonio, cultura y grandes eventos como el Carnaval, MotoGP, South Festival o Festival de Jerez. Nuestra provincia es rica en posibilidades y estamos trabajando para potenciar un turismo sostenible y equilibrado», asegura.