Linares calienta motores para reactivar su industria de automoción

La industria de automoción volverá a Linares (Jaén) con la inauguración, el próximo 5 de diciembre, de la fábrica Santana Factory, con la que, además, se recupera "una marca que tiene un valor sentimental muy potente". Así lo ha indicado a Europa Press Eduardo Blanco, director ejecutivo de Santana Motors, una de las tres empresas que están implicadas en este proyecto, junto a las asiáticas Anhui Coronet Tech Co. y Zhengzhou Nissan (ZNA).

Después de unos tres años desde que empezara a gestarse, sus responsables afrontan con ilusión esta recta final que desembocará en la inauguración de la planta en el Parque Científico Tecnológico de Santana. Blanco ha explicado que Santana Factory va a trabajar con "dos formatos": CBU, 'completely built-up' o "vehículos que ya vienen montados", y SKD, 'semi knocked-down' o "vehículos que se ensamblan aquí en España".

En este sentido, ha apuntado que el día 5 está programada la entrega de las primeras unidades, en formato CBU; mientras que "lo que es en formato SKD comenzará a salir de la fábrica más o menos a partir de febrero, como estaba previsto". "Estamos muy contentos. Me dedico a la automoción desde hace muchos años, vengo del mundo todoterreno, he participado en muchos Dákar, en carreras, aparte de trabajar en automoción desarrollando vehículos. Y, por supuesto, la marca Santana es una marca que tiene un valor sentimental muy potente para mí y para todo el equipo", ha afirmado.

De ahí que Blanco haya expresado su satisfacción por este proyecto, que cuenta con una importante inversión, superior a los 20 millones de euros, y que prevé generar unos 200 puestos de trabajo "de aquí a unos dos o tres años", tanto de producción como administrativos.