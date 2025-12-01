Córdoba refuerza su apuesta por un modelo integrador de ocio navideño

La ciudad de Córdoba ha consolidado en los últimos años una estrategia cultural y urbana que sitúa la experiencia navideña como uno de los principales ejes de dinamización social y económica del invierno. Lejos de limitarse a la instalación tradicional de luces festivas, el Ayuntamiento impulsa un programa que se concibe hoy como un fenómeno ciudadano de amplio alcance, capaz de articular actividades culturales, propuestas de ocio familiar, espectáculos innovadores y una reflexión sobre el uso inclusivo del espacio público.

El alumbrado, convertido ya en uno de los símbolos más reconocibles de este periodo, vuelve a ocupar el centro de la escena urbana con una planificación de gran envergadura. En esta edición se instalarán más de 1,7 millones de puntos de luz -exactamente 1.739.370- distribuidos en 360 arcos luminosos, 79 motivos agrupados, diversas estructuras tridimensionales, letreros ornamentales y la iluminación de un amplio conjunto de árboles, configurando uno de los montajes lumínicos más extensos de la ciudad en su historia reciente. La intervención más espectacular se concentra en la calle Cruz Conde, donde se ha levantado un túnel lumínico de 21 pórticos sostenidos por pilares de 12 metros de altura y 5,5 metros de ancho. Este entramado genera un efecto envolvente de cielo estrellado y está compuesto por 487.000 puntos LED de bajo consumo, de los cuales 49.680 se han integrado en los magnolios de la vía, junto a un centenar de estrellas suspendidas que mantienen su presencia visual incluso durante el día. Todo ello convive con una estética deliberadamente tradicional, basada en campanas, estrellas, figuras del belén y motivos de los Reyes Magos que refuerzan la iconografía navideña clásica.

A este despliegue se suma un modelo pionero de accesibilidad. El espectáculo musical de Cruz Conde ofrecerá cinco pases diarios -a las 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 y 20:30-, tres de ellos con sonido reducido para facilitar la participación de personas con trastorno del espectro autista o sensibilidades auditivas. Además, se incorpora un bucle magnético que permitirá a personas sordas o usuarias de audífonos disfrutar del espectáculo en igualdad de condiciones. Solo el día inaugural se alterará esta programación, que reducirá sus pases a los horarios de 19:30, 20:00 y 20:30.

La apuesta por la innovación se completa con formatos artísticos de carácter tecnológico que han cobrado gran relevancia en los últimos años. El cielo cordobés volverá a iluminarse con un espectáculo de drones en el entorno de la Calahorra, mientras que la Plaza de la Corredera acogerá nuevas proyecciones del videomapping La luz de Navidad, cuyos pases transforman la arquitectura histórica en un escenario narrativo y lumínico de gran potencia visual. Estos eventos, cada vez más integrados en la identidad navideña de la ciudad, se han consolidado como experiencias participativas que convierten el espacio público en un soporte artístico contemporáneo.

Más allá de los espectáculos centrales, el Ayuntamiento ha diseñado un calendario que supera las 400 actividades y se distribuye por barrios, plazas y enclaves patrimoniales con el objetivo de descentralizar la oferta. El concejal de Fiestas, Julián Urbano, define esta programación como “la más ambiciosa en la historia del Ayuntamiento”, subrayando el propósito de alcanzar “todos los rincones de Córdoba” y de concebir la Navidad como un espacio compartido de convivencia intergeneracional.

Esa descentralización se refleja también en la participación de los patios, que abrirán de forma extraordinaria durante buena parte del mes. Su integración en el programa navideño se articula mediante nuevas ayudas económicas a cuidadores y propietarios, lo que contribuye a preservar este patrimonio inmaterial. Cada fin de semana se organizarán rutas guiadas, así como actuaciones de coros y agrupaciones musicales que recuperan repertorios tradicionales y reivindican expresiones como la zambombá flamenca, ya plenamente incorporada al imaginario festivo cordobés.

La infancia ocupa asimismo un lugar destacado en la planificación municipal. Durante la semana sin actividad lectiva se desarrollará un campamento de educación vial concebido para facilitar la conciliación familiar, mientras que la Delegación de Educación impulsará un concurso de corales infantiles en el Teatro Cómico, orientado a fomentar la participación artística de los más jóvenes. Paralelamente, la magia vuelve a desempeñar un papel central, tanto en la gran gala internacional prevista para finales de mes como en los espectáculos distribuidos en distintos espacios culturales, entre ellos la Sala Orive.

Finalmente, uno de los puntos de mayor afluencia será nuevamente Chiquilandia, instalada en la avenida de la Libertad frente a la estación de tren. Este enclave de ocio infantil se ha convertido en un lugar de referencia para familias y visitantes, reforzando su papel como punto de encuentro en el que convergen entretenimiento, participación ciudadana y dinamización urbana.