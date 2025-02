Absuelven a una acusada de apropiarse de 30.000 euros de una joven a la que acogió en su casa

La Audiencia Provincial de Huelva ha absuelto a una mujer que se enfrentaba a seis años de cárcel por apropiarse indebidamente de unos 30.000 euros de una joven a la que acogió en su casa por no quedar acreditado que, como sostenía la víctima, esta fuera obligada a entregarle dinero.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, considera probado únicamente que desde el periodo comprendido entre diciembre de 2017 y octubre de 2018, la joven tras su estancia en un Centro Tutelado y en otras casas, se marchó a vivir con la familia de la acusada.

En febrero de 2018 la joven recibió como herencia de su padre la suma de 30.019,24 que se ingreso en una cuenta bancaria y asimismo percibía una pensión de orfandad por importe de 200 Euros.

Durante ese periodo la joven entrego diversas cantidades a la acusada y entre ellas realizó una transferencia por importe de 4.000 euros, efectuándose también disposiciones de esa cuenta por distintos cajeros automáticos; una vez que la joven abandonó ese domicilio continuó realizando distintas entregas dinerarias a la acusada.

No consta que la joven se viese "obligada" a realizar a la acusada esas entregas dinerarias y esas disposiciones de su cuenta por amenazas.

Durante el juicio la acusada negó los hechos, mientras que la joven expresó que durante un tiempo convivió con la acusada, que conocía a sus hijas, que le dio la tarjeta bancaria a la acusada y el pin porque se lo pidió ella; que la acusada le pedía dinero y ella lo sacaba del banco y que esas entregas de dinero las realizaba "obligada", que la amenazaba".

Pese a eso, y al especial interés del Tribunal por conocer en qué consistieron esas amenazas, cuál era el mal con el que le intimidaba, la joven "no llego a ofrecer una explicación convincente a estos interrogantes" ni tampoco al hecho de que "siguiera efectuando esas entregas de dinero una vez que se había marchado de aquel domicilio, y tampoco explicó por qué se demoró tanto la presentación de la Denuncia".

En definitiva, "su testimonio presenta notables ausencias de explicaciones, silencios relevantes sobre aspectos esenciales de los hechos enjuiciados".

Por tanto, concluye el tribunal que las pruebas practicadas "no permiten sustentar un pronunciamiento condenatorio de la acusada por aplicación del Principio in dubio pro reo, dado que el testimonio esencial de la joven no reúne los requisitos necesarios para la plena formación de esa convicción".