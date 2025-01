A un año del siglo de la gesta de Plus Ultra: cuando España conquistó los cielos

El 22 de enero de 1926 el Plus Ultra -Más Allá- un hidroavión Dornier Wal partió frente a La Rábida en Palos de la Frontera (Huelva). Era el despegue de una de las gestas más grandes de la aviación, a cargo del comandante Ramón Franco, de Ferrol y hermano del Generalísimo; el capitán Ruiz de Alda, navarro; el teniente de navío Juan Manuel Duran, de Jerez; y el mecánico Pablo Rada, también navarro. La noticia tuvo repercusión mundial, en tiempos en los que Internet si se soñaba.

La tripulación estaba conformada por cuatro militares de los tres ejércitos y la misión supuso sobrevolar por primera vez el Océano Atlántico a bordo de un hidroavión. Como las carabelas de Colón hacia el Nuevo Mundo, el punto de partida fue Palos de la Frontera, en Huelva. El destino: Buenos Aires. Los autores de la gesta se convirtieron en héroes de la hispanidad.

España contaba con un gran Aero Club desde 1905 y los pilotos tenían experiencia por el conflicto de Marruecos. En una carrera en longitud, latitud y altura y velocidad denominada «The Golden Age of Aviation» el Plus Ultra hizo historia aprovechando una acumulación de factores.

El Dornier Wal (Ballena, en alemán), era el avión más importante diseñado por Dornier en los años 20. Contaba con un gran casco de doble pendiente metálico; tenía flotadores de sección aerodinámica; la planta motriz tenía dos motores Napier Lion de 450 Hp, en tándem sobre la sección central del ala, con una hélice tractora y otra impulsora.

El piloto y copiloto iban uno al lado del otro al descubierto y detrás iba la radio. La primera etapa llegó a Las Palmas de Gran Canaria, con un viaje de ocho horas. El día 26 partió de nuevo el hidroavión desde la bahía de Gando hacia Porto Praia (Cabo Verde). La segunda etapa duró nueve horas y 50 minutos. De ahí a Fernando a de Noronha (2.305 kilómetros). Se usó por primera vez el radiogoniométro, lo que permitió a la aeronave mantener la ruta sin desviarse. El día 31 llegaron a la isla de Pernambuco. Durante el vuelo, a falta de 100 kilómetros, hubo que arreglar la hélice en marcha.

El 4 de febrero se llega a Río de Janeiro, recorriendo un total de 2.100 kilómetros en doce horas y cuarto.

El día 9 llegaron los españoles a Buenos Aires, aclamados por el público, entre vítores a España.

El Plus Ultra recorrió 10.270 kilómetros, en menos de 60 horas. En total fueron 59 horas y 39 minutos. El Rey Alfonso XIII donó el Plus Ultra a la Armada Argentina, sirviendo de correo hasta que se retiró del servicio. En la actualidad, permanece en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo de Luján, en Argentina. Existe otra réplica en el Museo del Aire de Madrid, en el Aeródromo de Cuatro Vientos.

El 5 de abril, el Rey recibió a la tripulación en Huelva. El Plus Ultra batió el récord del mundo de distancias recorridas con este tipo de aviones y abrió una línea de correo a través del Atlántico.

"Será una emocionante prueba de que en estas tierras todavía jóvenes y dueñas de un porvenir imprevisible de grandeza, se está fundiendo, en el crisol de la fraternidad argentina, una nueva y hermosa etapa en la historia de la raza. Italianos, españoles, argentinos, todos pertenecemos a ella, y todos por igual nos enronqueceremos, el día memorable de la llegada del Plus Ultra, aclamando la gloria de la raza, personificada en el heroico aviador y sus compañeros en el triunfo"." Estas palabras, publicadas el 6 de febrero de 1926, fueron una expresión más del entusiasmo con que el vuelo del Plus Ultra fue acogido en Argentina. Un entusiasmo que se haría patente prácticamente desde que se anunció el raid hasta el amerizaje del hidroavión, cuatro días después, en el Río de la Plata. La euforia desatada en Buenos Aires fue de tal magnitud que sólo cabría equipararla a la de las grandes efemérides, con una ciudad echada a la calle en continuas manifestaciones de fervor popular", recoge el libro "De Palos al Plata. El vuelo del Plus Ultra a 90 años de su partida" en el capítulo «Aclamando la gloria de la raza»: el vuelo del Plus Ultra a través de Caras y Caretas" de Manuel Andrés García, de la Universidad de Huelva.

Fue una hazaña histórica. "En Montevideo la aglomeración fue tal que abarrotó la Plaza Independencia, rezagando la llegada de Franco a la Casa de Gobernación, donde estaba previsto que se reuniese con el presidente, José Serrato, para entregarle un mensaje autógrafo del rey Alfonso XIII", indica el autor. Aunque "visto a la distancia, fue en lo simbólico y en lo cultural donde el Plus Ultra generó mayor fruto porque la capacidad del país no alcanzaba para competir en otros ámbitos", señala el autor.