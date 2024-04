La divertida respuesta del Papa Francisco a una andaluza que no quería "morir sin verle": "No se apure, vuelva dentro de diez años"

La devoción por la Virgen del Rocío trasciende fronteras y llega a todos los rincones del mundo. Durante la audiencia papal semanal en el Vaticano, dos devotas de la Virgen del Rocío, que venían desde Huelva, cumplieron uno de sus más grandes anhelos al encontrarse con el Papa Francisco. Sentadas en primera fila para ver pasar al Santo Padre, lograron acercarse al pontífice e intercambiar unas palabras con él.

En un vídeo compartido en las redes sociales que se ha vuelto rápidamente viral, se puede ver cómo una de las mujeres, visiblemente emocionada, saluda al Papa con efusividad mientras este pasa cerca de ella en su silla de ruedas. "Qué alegría verle, padre", expresa con entusiasmo, entregándole una estampa de la Virgen del Rocío como muestra de su devoción. Emocionada, le explica al Santo Padre la procedencia del obsequio antes de besarle la mano.

Seguidamente, la seguidora comparte con el Papa Francisco su profundo deseo de conocerlo: "No quería morirme sin verle". La respuesta del Santo Padre no se hace esperar, y con humor, contesta: "Pero no se apure, vuelva dentro de 10 años". Ante estas palabras, la mujer asiente y responde emocionada: "Pues sí, diez años. Encantada, padre".

Este encuentro se produce a poco más de un mes del comienzo de la Romería del Rocío, que se celebrará desde el viernes 17 hasta el lunes 20 de mayo de 2024 y logrará reunir a millones de personas, como cada año, en Almonte.