¿Dónde se puede aparcar en el Rocío 2024? Estos son los aparcamientos habilitados, plazas disponibles y precios

El camino al Rocío no tiene un punto de partida exacto y único. Existen diferentes rutas y puntos de partida para llegar a la aldea desde diferentes lugares de España y Europa.Los caminos al Rocío son un conjunto de senderos que generalmente transcurren por las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz a través del Parque Natural de Doñana hasta llegar a la aldea de El Rocío. Estos caminos no siempre han sido los mismos y han ido cambiando a lo largo del tiempo. Hoy día, existen muchos caminos, subcaminos y rutas, y la elección de estos dependerá del punto de partida y de las tradiciones de los lugareños y hermandades. Se estima que mueve a un millón de personas. Afortunadamente, no todas en coche porque aparcar puede ser una odisea. Estas son las alternativas.

En total existen siete bolsas de aparcamientos tras el refuerzo este año del número de estacionamientos, con tres de ellas nueva con capacidad para 20.000 coches. Una de estas bolsas de aparcamiento se destina a personas con movilidad reducida.

Conviene tener en cuenta también que, en base a un bando municipal, está prohibido circular y estacionar en toda la aldea desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 15:00 del lunes 20 de mayo.

El Ayuntamiento ha eliminado las zonas de parking sin control, que estarán gestionadas por la empresa municipal Emilad. Las restantes son llevadas por Telpark y Aussa.

Hay un párking junto a la calle El Romero y otro en el Camino de los Llanos, ambos gestionados por Iberpark. Detrás de la gasolinera está el de la empresa municipal Emilad. En la salida a Sevilla hay otro gestionado por Carruajes GR.

Las tarifas

Los precios varían según el párking. Los dos primeros, los de Iberpark, se regulan en función del tiempo de estancia, el tipo de vehículo y el método de pago. Conviene reservar por internet y usar una tarifa prepago. Las reservas son para dos días como mínimo. El coste diario es de unos 21 euros para coches y de casi 25 para camiones, furgonetas y autobuses.

El párking de Emilad está más alejado y es más económico. Más información en el número de teléfono 637 343 359.

El cuarto va de los 9 euros por coche y día a los casi 30 para la semana. En caso de camión o bus, la semana se va a 70 euros y el día a 20. Más datos en el 722 554 500.

El aparcamiento para personas con discapacidad es gratuito y tiene una rotación de tres horas. Se encuentra junto al Paseo Marismeño.

En resumen, las siete áreas son:

Parking 1: Junto al Camping 'La Aldea'.

Parking 2: Avenida Santolalla.

Parking 3: Junto a la estación de servicio.

Parking 4: Junto al depósito de grúa.

Parking 5: Junto al Arroyo de la Cañada Martín.

Parking 6: Cerca del Arroyo de la Laguna de los Reyes.

Parking 7: Al lado de la Avenida de la Canaliega, para personas con movilidad reducida.

En coche o a pie, la romería supone una de las expresiones religiosas más importantes del mundo.