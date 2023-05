La falsas promesas de Teresa Ribera a la UE sobre Doñana

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, prometió a finales de abril, tras un Consejo de Ministros, el fin de la extracciones de agua del acuífero de Doñana para 2025 con la «garantía» de agua en superficie para los núcleos urbanos y los agricultores con derecho a riego. Todo ello dentro de la «actualización» del denominado «Marco de Actuaciones para Doñana», dotado con 356 millones de euros, con el que han logrado desviar por ahora el foco de Bruselas y centrarlo en los agricultores y en la proposición de ley de regularización de regadíos. Ayer, tras la reunión extraordinaria, anunció obras para que lleguen del trasvase 3 hm3 más para que Matalascañas y reduzcan la presión sobre el acuífero «inmediatamente», dijo. Pero los planteamientos no resultan creíbles, menos cuando las medidas buscan el titular electoral y sigue sin convocar la comisión del trasvase. El golpe de efecto del día y la misma miseria futura.

El ministerio argumenta que este objetivo, con el que acataría la sentencia de la UE, depende de dos infraestructuras aún sin ejecutar: el trasvase de 19,99 hm3/año, procedentes de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras; y un volumen adicional de 8 hm3/año mediante el recrecimiento del Embalse de El Agrio. Ninguna de las dos obras está siquiera iniciada y no se prevé que finalicen hasta 2026. ¿Cuánto tiempo estarían los agricultores sin agua? Y, algo más importante, ¿por qué la ministra cuenta con los casi 20 hm3 del trasvase si la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del desdoblamiento del Túnel de San Silvestre solo permite que llegue la mitad de esa cantidad? ¿A quién trata de engañar el Gobierno: a Europa, a los agricultores supuestamente «legales» o a ambos? La Plataforma en Defensa de los Regantes del Condado tiene algunas respuestas: «Lo que dice Teresa Ribera es un insulto a la inteligencia de las personas», señala Julio Díaz a LA RAZÓN, que ya advierte que el Gobierno va a generar «más frustración» porque Europa verá en 2025 que no se ha hecho lo prometido. «Lo que dice la ministra es mentira. No ha hecho nada en toda la legislatura por cumplir con la ley y afirma que va a cerrar todos los pozos en 2025, cuando técnicamente no es viable. El desdoblamiento del túnel de San Silvestre es solo una de las obras, pero hay diez más que no están siquiera presupuestadas. En ningún caso va a llegar el agua como necesitamos ni en la cantidad legislada», agrega, al tiempo que lamenta que digan que están elaborando el proyecto de recrecimiento de El Agrio, cuando «la presa de Alcolea que con un informe provisional, y por cuestiones ideológicas, está parada aún teniendo la DIA aprobada y vigente». « Que no esperen agua, porque no la habrá. La ministra está mintiendo. No puede prometer lo que no va a hacer», sentencia. En su opinión, «la ministra y el gobierno socialista son los que estrangulan Doñana», que ya dejó sin ejecutar el proyecto ‘Doñana 2005’. «Cada día que pase estarán en peor posición frente a Europa», vaticina. La ministra incluso anuncia que el agua ya está adjudicada, pero ni siquiera ha convocado la comisión técnica del trasvase, por ejemplo. «Si Doñana se seca es por responsabilidad del Gobierno y de la vicepresidenta, que no cumple ni la ley del trasvase, ni el Plan Hidrológico del Guadalquivir, que afecta al desembalse del Quema y el desdoblamiento del Agrio, y que incumple la Directiva marco del agua y la depuración y regeneración de las aguas».

Julio Díaz recuerda que durante décadas gobiernos socialistas «estimularon una agricultura en la zona con fondos europeos para controlar los pueblos y la Diputación» y que son ellos quienes han «politizado y llevado al ámbito electoral todo esto». «Ellos generaron el problema y ahora no solo no son la solución sino que se ponen enfrente de quienes quieren solucionarlo. Han jugado con la esperanza de la gente y ahora los llaman terroristas ambientales por querer agua superficial para cultivar», concluye.

Los agricultores, a Bruselas de la mano de Asaja

►Los medios internacionales quieren saber qué pasa en Huelva. Doñana llama la atención no solo de Bruselas. Las críticas del Gobierno de España despiertan el interés mediático porque la interpretación del mensaje de Pedro Sánchez se reduce a un: «Los agricultores secan Doñana». Al daño reputacional a un sector que aporta 1.400 millones a la balanza comercial y genera más de 110.000 empleos se suma el desasosiego y la inseguridad que está provocando. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado viajará a Bruselas, de la mano de organizaciones agrarias como Asaja, para explicar sin intermediarios la proposición de ley que consideran la solución.