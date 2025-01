El proyecto del AVE Sevilla-Huelva saldrá a licitación en este primer trimestre de 2025

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este viernes que antes de que termine marzo el Gobierno central va a licitar la redacción de los proyectos de los cinco tramos en los que está dividida la Alta Velocidad Huelva-Sevilla, con un presupuesto de 1.608 millones para 95 kilómetros de vía. Así, ha remarcado que la realidad del AVE que unirá Sevilla a Huelva en 25 minutos "no tiene marcha atrás".

Así lo ha indicado Puente a la Ser en su primera visita como ministro a la provincia de Huelva, donde ha subrayado que esta línea será "en ancho internacional o estándar, listos para recorrerse a una velocidad de 350 kilómetros por hora de velocidad máxima, más de 30 viaductos, con un túnel de cerca de dos kilómetros" y parada en La Palma del Condado --lo que subirá a media hora el tiempo de llegada-- y dotará a Huelva "de un ferrocarril del siglo XXI", lo que "va a dar un empujón tremendo a este territorio". "Estamos mucho más cerca de materializar la Alta Velocidad" porque "ya no hay obstáculos", ha remarcado.

En concreto, los cinco tramos que está previsto licitar a lo largo del primer trimestre del año son: Majarabique-Valencina de la Concepción; Valencina de la Concepción-Sanlúcar la Mayor; Sanlúcar la Mayor-La Palma del Condado; La Palma del Condado-Niebla y Niebla-Huelva. "Este anuncio, sin duda, marca el pistoletazo de salida de una infraestructura que lleva muchos años esperando, que merecen. Esto es indiscutible y espero verlo como ministro. Piensen lo que va a suponer para Huelva estar a 25 minutos de Sevilla desde el punto de vista de las oportunidades de desarrollo, de actividad económica, turismo. Pues esto va a ser una realidad. Yo creo que esto, sinceramente, no tiene marcha atrás", ha añadido.

Durante su intervención, Puente ha lamentado que "Huelva ha carecido de voluntad inversora durante muchos años" con "un histórico déficit en general y especialmente en materia ferroviaria" y ha apuntado que "todas las provincias de España dicen que es de las peor tratadas" y "hay algunas que se equivocan" pero "una, Huelva, seguro que está en lo cierto, si no es la peor tratada, desde luego está entre las peores", ha dicho al tiempo que ha esgrimido que "estamos trabajando para reducir esto y creo que lo estamos consiguiendo".

Asimismo, ha subrayado que este año se ha "batido el récord de inversiones en la provincia de Huelva" superando "los cien millones de inversión ejecutada, 108 millones en concreto", con "la estimación de cierre prevista para el año 2024". "Es un auténtico récord de recursos de este ministerio en la provincia. Significa duplicar lo que se invertía en los años anteriores al año 2018 y tendríamos que retroceder más de 20 años para encontrar cifras de inversión similares".

"No era justo el estado de las inversiones de ferrocarril en la provincia. Y esta es nuestra voluntad inversora, que inevitablemente debe ir precedida de la voluntad política. Y ahora hay las dos. Hay voluntad política y hay recursos para invertir. No podemos licitar ni ejecutar inversiones si no desatascamos estudios, proyectos, si no avanzamos en trámites administrativos, que es necesario superar. Y eso es lo que hicimos con la alta velocidad entre Sevilla y Huelva nada más llegar al gobierno. Me atrevería a decir que el estudio informativo de la Sevilla-Huelva fue el primero, al menos de esta envergadura, que sacó a trámites administrativos", ha manifestado Puente.

El ministro ha recordado que el 10 de julio del 2018 se aprobó provisionalmente el estudio para iniciar el proceso de información pública, y "gracias a ese punto de inflexión, el pasado 9 de diciembre, aprobamos el estudio informativo definitivamente" lo que "se traduce en que estamos mucho más cerca de materializar la alta velocidad a Huelva porque no vamos a perder ni un segundo en seguir avanzando".

Puente ha explicado que "todas las infraestructuras tienen cuatro fases", el estudio de viabilidad, "en la que se determina si hay una correlación entre la inversión que se va a hacer y el beneficio socioeconómico que esa infraestructura va a tener para el territorio" y que en el caso de la alta velocidad Sevilla-Huelva "se superó"; una segunda etapa, que es la del estudio informativo, en la que se define el trazado de la infraestructura con el máximo detalle y se somete a declaración de impacto ambiental. "Una declaración sin la cual es imposible acometer ninguna infraestructura en nuestro país de la envergadura de la línea Sevilla-Huelva" y que "se superó".

"Y tengo que decir que la línea Sevilla-Huelva nunca llegó a esa tercera fase. Nunca. Se quedó en la fase de los estudios informativos. Entiendo que haya quien se pueda sentir escéptico, pero la realidad es que las ilusiones que la ciudadanía de Huelva se hizo en relación con esta infraestructura, se hicieron sobre la base solamente de la superación de la segunda, de las etapas", ha señalado antes de explicar que la cuarta, "una vez superado la redacción de proyectos, que es la de la licitación y ejecución de obra". "Cuando se supera la tercera es muy difícil ya que no se produzca la cuarta". Asimismo, el ministro ha explicado que dentro del objetivo de "mejorar los servicios y la conectividad ferroviaria de Huelva", el Ministerio está llevando a cabo actuaciones para mejorar la red convencional.

Así, ha destacado que "desde 2018 se han invertido 120 millones de euros en modernizar la línea Huelva-Zafra con, por ejemplo, la supresión del bloqueo telefónico y la renovación integral de infraestructura y vía --balasto, carril, traviesas, red de drenaje-- en cinco tramos que suman 90,5 kilómetros de longitud". Los trabajos, que cuentan con presupuesto total de 240 millones de euros, "finalizarán este año".

Además, ha señalado que se está trabajando en mejorar vías, terraplenes y red de drenaje de la línea Huelva-Sevilla, y se avanza en la puesta en marcha de una autopista ferroviaria entre el Puerto de Huelva y Madrid, contemplando su ampliación hasta Zaragoza. "Sólo en 2024, el Ministerio ha invertido 70 millones de euros en reforzar el ferrocarril en Huelva, la mayor de los últimos 24 años. Así, en un año se ha ejecutado casi lo mismo que entre 2011 y 2017 y, más de 70 veces más que en algunos ejercicios, como en el 2000, 2013 o el 2014, donde no se ha llegado al millón de euros de inversión ejecutada", ha remarcado Puente. En total, ha insistido en que "el Gobierno ha batido récord de inversión en infraestructuras en la provincia de Huelva con 108 millones de euros ejecutados, el doble que en 2018".

"Estamos trabajando en revertir el histórico déficit de infraestructuras que arrastra la provincia y lo estamos consiguiendo", ha aseverado el ministro antes de confirmar que seguirá la senda inversora ya que hay "gasto comprometido para los próximos años" y se ha "duplicado el ritmo de licitación en la provincia", hasta alcanzar una media anual de 76 millones de euros frente a los 37 millones de euros del gobierno anterior. "No hablamos de previsiones largoplacistas ni de promesas sobre el papel. Tenemos una agenda de inversiones factible y real, tan real que ya la estamos ejecutando", ha explicado.

Toscano: Parecía que era imposible, pero al final estamos en el camino correcto

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha señalado este viernes, tras el anuncio del ministro que es un día "importante" y que "hace un año cuando se inició la Mesa de Infraestructura parecía que era imposible, pero parece que al final estamos el camino correcto". "Parecía que era algo complicado, hace un año se dijo que no, que era imposible y hoy sí se ha dicho que es posible. Todos consideramos que era una obra fundamental en la Mesa de las Infraestructuras, y ya tenemos la buena noticia que la DIA dice que se puede hacer y parece que hay intención política en hacerlo", ha abundado.

Asimismo, Toscano ha remarcado que "hay que seguir trabajando", por ello, ha vuelto invitar al comisionado del Corredor Atlántico a que visite la Mesa de Infraestructura, porque es "importante que toda la sociedad conozca los pormenores de cada una de las infraestructuras que se van a poner en marcha y ha dicho que sí". "Además, también seguiremos avanzando en muchos de los proyectos que Huelva está reivindicando, como la N-435, de la que no se ha hablado mucho, que para nosotros es una vía muy importante porque vertebra nuestra provincia y tiene un flujo de camiones, sobre todo con la actividad minera muy importante y esperemos que también entren de esos proyectos que el ministerio tiene", ha subrayado.

La Junta cree que llega tarde el anuncio

Por su parte, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha señalado que el anuncio de Puente "llega tarde" y "no ha dado fecha de llegada", toda vez que ha señalado que "ha echado de menos" que "no haya priorizado la alta velocidad hasta Faro". De este modo, a pregunta de los periodistas antes de mantener un encuentro en la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) con deportistas federados, la consejera ha subrayado que este anuncio del AVE ha "sido posible gracias a la presión de la sociedad civil, instituciones y empresarios de Huelva".

No obstante, ha insistido en que el anuncio "llega tarde, siempre lo decimos y creo que hay que volver a repetirlo", además de que "no se ha comprometido a dar una fecha de llegada del AVE Sevilla a Huelva", toda vez que ha expresado que ha echado de menos que "no ha priorizado el AVE Sevilla-Huelva-Faro, algo necesario y urgente y que desde luego tiene el apoyo del gobierno de Juanma Moreno". "Creo que vamos tarde, porque el señor Pedro Sánchez lleva en el Gobierno desde el año 2018 y esta es una infraestructura necesaria y urgente para los andaluces y sobre todo para las empresas y para la sociedad onubense.