¿Quién fue el "verdadero artífice del descubrimiento de América": Colón o Martín Alonso Pinzón?

El descubrimiento del Nuevo Mundo sigue albergando misterios. Delegados de la Junta han asistido en Palos de la Frontera (Huelva) a la presentación del libro 'Martín Alonso Pinzón, un olvido injusto' del Coronel de Infantería de Marina en la reserva, Juan Ángel López Díaz, quien con esta biografía pretende rescatar del olvido la figura de este nauta al que reivindica como "el verdadero artífice del descubrimiento de América".

Según han indicado desde la Junta a Europa Press, a la ponencia sobre el mismo, que ha tenido lugar en la Casa Museo de Martín Alonso Pinzón de Palos de la Frontera, han asistido los delegados de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Lucía Núñez; de Desarrollo Educativo y FP, Carlos Soriano, y de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Pedro Yórquez.

Asimismo, en el acto han participado el alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero; el subdelegado de Defensa en Huelva, Manuel Barrera de Segura y el presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, Eugenio Toro.

Juan Ángel López Díaz ha subrayado que "el verdadero artífice del descubrimiento de América fue Martín Alonso Pinzón", el cual "sufragó parte de los gastos del viaje y seleccionó las embarcaciones para el periplo, desechando las elegidas por Colón".

"Además, en cuanto a la tripulación, sofocó los motines contra el genovés, que pudieron hacer peligrar la vida de éste. Por último, supo enmendar el errado rumbo de las carabelas, para, finalmente, exclamar a bordo de La Pinta -barco que comandaba- ¡tierra a la vista!", ha explicado.

Igualmente, reivindica la figura del 'prenauta', Alonso Sánchez, de cuya existencia han dudado algunas fuentes, "que arribó en La Española antes que Cristóbal Colón" y, "de alguna manera, le hizo conocedor a éste de sus mapas y la trayectoria que debía seguirse".

La posible enemistad surgida entre Martín Alonso Pinzón y Cristóbal Colón "pudo ser la causante del olvido al que se sometió al protagonista de esta novela", ha explicado el autor del libro, que ha añadido que "la causa podría remontarse a que Martín Alonso fue el primero en arribar a Babeque y a La Española, porque no vio las señales de Cristóbal Colón que ordenaban el regreso a Cuba". No obstante, apunta que "según los testimonios de los pleitos colombinos que después se sucederían, tales imputaciones podrían no tener fundamento".

Juan Ángel López Díaz (1954) es Coronel de Infantería de Marina en la reserva, Diplomado de Estado Mayor, de Estados Mayores Conjuntos y Nato Defence College (NADEFCOL) en Roma. Ha mandado unidades en todos los empleos y ha estado como observador de las NNUU en la Guerra de Bosnia (1993-94).

También y entre muchos destinos ha sido Agregado de Defensa en Sudáfrica, y acreditado en Angola, Mozambique, Namibia y Lesotho. Su gran afición por la Historia y después de años de estudios en la Biblioteca Nacional le ha llevado a escribir este ensayo.