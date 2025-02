"InnovAndalucía": 59 millones para fomentar la innovación empresarial y tecnológica

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha activado la iniciativa 'InnovAndalucía', que aglutina seis programas de incentivos dotados con 59 millones de euros para promover la innovación empresarial y tecnológica en sectores estratégicos para Andalucía. Así lo ha destacado el consejero José Carlos Gómez Villamandos, quien ha presentado este viernes en Córdoba las bases reguladoras aprobadas y publicadas este mismo día en el Boletín Oficial de la Junta de Andalalucía (BOJA), que permiten poner en marcha esta estrategia de apoyo público.

Esas líneas de subvenciones, que se nutrirán del Programa Andalucía Feder 2021-2027, inyectarán recursos, tanto para fomentar actuaciones de innovación y desarrollo tecnológico en las empresas, los clústeres de innovación y los centros tecnológicos en Andalucía, como para la puesta en marcha de soluciones tecnológicas novedosas en el segmento aeronáutico a favor de la aviación sostenible. Todas ellas se publicarán de forma simultánea antes del verano, abriéndose el plazo de presentación de solicitudes en julio para tres de ellas y en septiembre para las otras tres restantes. Los incentivos estarán dirigidos a empresas, clústeres de innovación, centros tecnológicos y otros agentes de generación del conocimiento, como las universidades, que podrán presentarse de forma individual o en colaboración.

Estas subvenciones oscilan, en el caso de las empresas, entre el 50% y el 80% del presupuesto subvencionable, dependiendo, entre otros factores, del tamaño de las entidades. También podrán alcanzar hasta el 100% en el caso de los agentes de generación del conocimiento que no desarrollen actividad económica. Los programas, que se convocarán en régimen de concurrencia competitiva, se han diseñado para fomentar la colaboración de las empresas con los agentes del sistema andaluz del conocimiento, entre universidades, centros tecnológicos o clústeres de innovación.

Adicionalmente y al margen de esa dotación, la Consejería de Universidad destinará otros 15 millones que irán dirigidos a técnicos de apoyo a la investigación en estructuras no universitarias. Gómez Villamandos ha destacado que 'InnovAndalucía' es una iniciativa que no es solo un conjunto de ayudas económicas, sino "una declaración de intenciones". "Queremos que Andalucía se consolide como un referente en innovación, generando oportunidades, atrayendo talento y contribuyendo a la sostenibilidad económica y medioambiental", ha subrayado, para incidir en que "la comunidad se enfrenta a un reto trascendental en estos momentos, que no es otro que mejorar su posición en el panorama europeo de la innovación".

Actualmente, según el Regional Innovation Scoreboard (RIS), la región se encuentra en la categoría de innovador moderado, aunque con avances significativos respecto a años anteriores. Para el titular de Universidad, esto significa que "tenemos un potencial enorme, pero también un margen de mejora claro". Además, Gómez Villamandos ha puesto de manifiesto que "la innovación no sólo es tecnología, es la capacidad de transformar ideas en soluciones que generen valor para la sociedad", y el objetivo del Ejecutivo autonómico es convertir "Andalucía en un entorno propicio para que las ideas crezcan, se desarrollen y se conviertan en motores de empleo y crecimiento en nuestra propia tierra".

En ese contexto, ha subrayado que", por primera vez, la comunidad cuenta con una política y hoja de ruta para los clústeres de innovación, diseña incentivos dirigidos exclusivamente al sector aeronáutico para el impulso de la aviación sostenible y apoya la consolidación de los centros tecnológicos". Dos de esos seis programas, que suman diez millones de euros, tendrán como finalidad financiar las acciones de los clústeres de innovación, sufragando tanto actuaciones de crecimiento y consolidación (dos millones) como proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental (ocho millones), con el fin último de promover la competitividad de las pymes y de la economía regional.

Estas entidades agrupan, en un espacio geográfico o sector productivo, a un conjunto de empresas y centros de investigación y de formación. Constituyen un vector de competitividad y crecimiento empresarial, capaces de atraer el talento, impulsar la innovación y captar inversiones en sus sectores. Además, brindan a las pymes la oportunidad de colaborar y participar de ese dinamismo y de las estrategias sectoriales que propugnan.

Estos incentivos específicos a estas agrupaciones empresariales de carácter estratégico se encuadran en la política andaluza de clústeres que viene desplegando el Ejecutivo autonómico con la finalidad de dotarlas de un marco adecuado de actuación que promueva su capacidad de generar innovación. En ese despliegue también se incluye la consideración de los clústeres de innovación como agentes del sistema andaluz del conocimiento, atendiendo a una serie de requisitos. La planificación del Ejecutivo autonómico dentro de la iniciativa 'InnovAndalucía' también contempla la consignación de 22,68 millones para impulsar la actividad de los centros tecnológicos mediante el apoyo a proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental (16,18 millones) y a la adquisición de equipamiento para la mejora de sus infraestructuras (6,5 millones).

Los centros tecnológicos son agentes que buscan contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas, especialmente en el caso de las pymes, participando en la generación y desarrollo de la tecnología, en su difusión y transferencia y en la realización de acciones innovadoras. Además, estas entidades mantienen estrechos lazos con las universidades, principales generadoras de conocimiento. De igual modo, la Consejería de Universidad ha reservado 26,4 millones para convocar dos líneas de incentivos destinadas a empresas. De ese montante, 11,4 millones sufragarán la puesta en marcha de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental orientados a ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras a las administraciones, las empresas y la ciudadanía en general, a través de la transferencia tecnológica y la cooperación entre estas entidades y los agentes andaluces del conocimiento.

Esta línea de trabajo pretende incrementar el tejido empresarial que apuesta por la I+D+I y la transferencia de conocimiento y mejorar la intensidad de la innovación en el sistema productivo, sobre todo, en las pequeñas y medianas empresas. A esta convocatoria podrán concurrir empresas tanto de forma individual como en modalidad de cooperación. En todo caso, se requerirá la participación de un agente generador del conocimiento y la presencia de pymes. En ese capítulo de incentivos empresariales se han presupuestado también 15 millones para apoyar proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental que favorezcan la implantación de una aviación más sostenible y con menos emisiones y ruido, en consonancia con los principios propugnados por el programa europeo 'Clean Aviation'.

El Ejecutivo autonómico ha redoblado su apuesta por esta línea, pasando de una dotación inicial de diez millones a esta final de 15 millones, con el fin de responder a las demandas de este sector estratégico para Andalucía, que precisa de la generación de nuevas tecnologías más ecológicas a favor de una aviación de emisión cero. Esta línea de ayudas está dirigida a las empresas, que podrán concurrir en solitario o en cooperación y con los agentes andaluces del conocimiento. La orden de bases que recoge las características y requisitos para la obtención de los incentivos se alinéa con estrategias clave como la de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía (S4 Andalucía), la de I+D+I de Andalucía (EIDIA) y la Estrategia Aeroespacial de Andalucía.