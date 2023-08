Juanma Moreno arropa la candidatura de Feijóo: "El presidente que necesita España"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha defendido este domingo que el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, es "el presidente que necesita España".

Moreno, que ha asistido al acto del PP en el castillo de Soutomaior (Pontevedra) con motivo de la inauguración del curso político junto a numerosos 'barones' territoriales y destacados cargos populares, ha arropado de esta forma la candidatura de Feijóo.

"Arrancamos el curso político con ilusión. Gracias a la confianza de la gente, el PP ganó las generales y lideramos los gobiernos de numerosas CCAA y municipios. Somos el partido que defiende la igualdad entre españoles y Feijóo, el presidente que necesita España", ha publicado el también presidente de la Junta de Andalucía en sus redes sociales.

En dicho evento, Feijóo se ha mostrado dispuesto a dialogar "con los grupos políticos que quieran hablar", así como con los presidentes autonómicos que quieran "aportar", si bien ha advertido que no aceptará "chantajes" ni someterse a la voluntad de las "minorías".

En este sentid, ha matizado que su disposición al diálogo no quiere decir que vaya a aceptar "lo que está dispuesto a aceptar el partido de Sánchez".

"El encargo de la investidura conlleva la obligación de hablar con aquellos que quieran hablar y después de hablar se puede coincidir o discrepar, y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no", ha aseverado.

Este acto se trata del evento de arranque del curso político. Junto a Moreno, han asistido los presidentes autonómicos de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de Aragón, Jorge Azcón.

Asimismo, al evento, al que ha sido invitada la plana mayor del partido, ha acudido la presidenta extremeña, María Guardiola; la balear, Marga Prohens; el murciano, Fernando López Miras; y el aragonés, Jorge Azcón. También ha confirmado el líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. Sin embargo, ha estado ausente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se encuentra de viaje y no ha tenido posibilidad de cambiar sus vuelos, según las fuentes consultadas.