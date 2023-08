Feijóo advierte: "Hablar sí, pero ni chantajes ni someternos a las minorías"

Que Alberto Núñez Feijóo no se cierra a dialogar era algo ya consabido, pese a las críticas recibidas en los últimos días por su disposición a "hablar" con los dirigentes de Junts. Sin embargo, el presidente del PP ha querido dejar claro que no aceptará chantajes, subastas "ni se someterá a lo que quieran las minorías", en clara alusión a los partidos independentistas. Y no lo hará, ha asegurado, por una simple razón: "No somos Sánchez".

Así lo ha manifestado en el acto de inauguración del curso político en Soutomaior (Pontevedra), donde ha insistido en que si la investidura consiste en "humillar más a las instituciones, la ganará Sánchez", pero "la perderá España".

Rodeado de varios de sus barones territoriales, el presidente del PP ha dejado claro que él no permitirá "cesiones ni privilegios", pese a estar a tan solo cuatro votos de lograr su investidura. Por el contrario, ha querido destacar que Sánchez está dispuesto a todo: "Una amnistía, incompatible con la Constitución; un referéndum de independencia, impropio de un país de la UE; un Gobierno más débil y volver a quebrar el principio de igualdad de todos los españoles".

En referencia a las negociaciones, el lider popular ha señalado que abrir conversaciones con otros grupos políticos, no significa que se esté de acuerdo con los planteamientos de dichas formaciones, pero considera que ha llegado el momento de escuchar a todos y terminar con aquella época en la que se silenciaba a los que no pensaban como tú. Eso sí, insiste en que prefiere perder la investidura a ser presidente "a cualquier precio".

A cuatro votos de la mayoría

De cara a la sesión en el Congreso, ha manifestado su gratitud con las tres fuerzas que ya le han brindado su apoyo, Vox, UPN y Coalición Canaria, quienes han mostrado generosidad al respaldar al PP para que pueda "gobernar en solitario", ha remarcado.

En este sentido, Feijóo dice haber trazado las líneas maestras que ofrecerá en la sesión de investidura y que pondrán de manifiesto que es un "partido que cree en España, que nació para servir a España y a los españoles y que no asume la presidencia de España como ambición personal, sino como servicio público".

El dirigente del PP ha apuntado varias cuestiones que llevará al Congreso en el debate de investidura y que van desde propuestas económicas para crear empleo y riqueza a aspectos como la reforma de la financiación autonómica, un pacto nacional por el agua o la apertura de un proceso de regeneración institucional.