La Junta de Andalucía espera las "explicaciones" del partido de Errejón

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha asegurado este viernes que espera las "explicaciones" del partido de Íñigo Errejón, exdiputado de Sumar en el Congreso hasta este pasado jueves, cuando anunció su dimisión tras ser acusado de posibles delitos de índole sexual. Loles López ha confiado en que Sumar dé explicaciones, un partido "muy dado a pedirlas y a dar carnés de feminismo".

En declaraciones en Huelva con motivo de una reunión con ayuntamientos para abordar la erradicación de asentamientos chabolistas, la consejera de Igualdad se ha pronunciado así después de conocerse que la actriz Elisa Mouliáa ha denunciado ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional a Errejón por un presunto caso de violencia sexual, dado que le hizo tocamientos no consentidos y que le pidió que cesara: "Íñigo, solo sí es sí, parece mentira que me esté pasando esto contigo".

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar entre finales de 2021 y principios de 2022, en el domicilio de un amigo de la actriz, que celebraba una fiesta. Según se relata en la denuncia, Errejón metió a Mouliaá en una habitación, cerró el pestillo y empezó a besarla y tocarla en sus zonas íntimas, en ningún momento sin consentimiento.

La demandante describe que le profirió frases "lascivas" del tipo "cómo me pones", que acto seguido la empujó sobre la cama y se sacó su miembro viril, comenzando a lamer los pechos de la actriz. También relata que hubo tocamientos en la zona de los glúteos, no pudiendo concretar si fue por encima o debajo de la ropa. Mouliaá recuerda que ante este comportamiento se sintió "paralizada" y no consintió nada de lo que sucedió. Quería regresar a la fiesta en la que se encontraban, y argumentó que un amigo se había quedado solo.

El exdiputado respondió, según esta versión, que salía de la habitación con la condición de que en veinte minutos ambos tenían que irse de la fiesta y llamar a un vehículo. La actriz accedió a su requisito porque su intención era que todo lo que estaba sucediendo terminase cuanto antes. La propia actriz anunció anoche en la red social X que había sido víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón poco después de que el exportavoz de Sumar en la Cámara Baja anunciase que renunciaba a su escaño y abandonaba la política por supuestos problemas de salud mental y afectivos.

Sumar ha indicado que ha abierto un proceso para recabar información ante las acusaciones en redes contra su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, de comportamiento inadecuado con mujeres. "Desde Sumar aspiramos a construir una sociedad justa y una política feminista y eso requiere un compromiso firme en todos los ámbitos", sentencia la formación. A su vez, fuentes parlamentarias indican que Errejón ha formalizado la renuncia a su acta de diputado en el Congreso. Su escaño lo ostentará la dirigente de Más Madrid, Alda Recas.

Errejón difundió un comunicado informando de su renuncia en la red social 'X', en el que se expresaba en términos enigmáticos para detallar que tenía problemas de salud mental y afectivo. "Esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica, con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo", relataba el ya exportavoz de Sumar. De hecho, apunta a que en este ciclo político "intenso y acelerado" ha llegado al "límite de la contradicción entre el personaje y la persona.