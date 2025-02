La Junta de Andalucía respalda a Felipe González: Montero no debe usar "la caja" para "hacer campaña"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha sostenido este jueves que el expresidente del Gobierno socialista Felipe González "tiene más razón que un santo" cuando este pasado miércoles manifestaba que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no debía compatibilizar ese cargo con el de secretaria general del PSOE-A, porque "quien está sentado en la caja no puede estar repartiendo lo que tiene en la caja y ser candidato de tal o de cual cosa", y en esa línea la consejera andaluza ha acusado a la dirigente socialista de estar utilizando "la caja" de "los dineros de todos los españoles" para "hacer campaña en Andalucía".

Así lo ha señalado Carolina España en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al hilo de dichas declaraciones de Felipe González pronunciadas este pasado miércoles durante su intervención en la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

La consejera portavoz del Gobierno andaluz ha opinado que Felipe González estuvo "sembrado, como siempre", con esas declaraciones sobre Montero, y "tiene más razón que un santo", porque la dirigente socialista, "en lugar de ser la ministra de todos los españoles, de todas las comunidades autónomas, es la ministra de Esquerra (Republicana de Cataluña), de Junts y, encima, utiliza la caja", creyéndose que "los dineros de los españoles son suyos, para hacer campaña en Andalucía".

Dicho esto, la consejera ha apuntado que "los andaluces ya la tienen calada", porque en su etapa en el Gobierno andaluz -donde dirigió las consejerías de Salud y de Hacienda-, María Jesús Montero "destrozó la sanidad" pública y "casi triplicó la deuda en Andalucía".

Precisamente en relación a la deuda, Carolina España ha justificado la decisión de los consejeros autonómicos del PP de abandonar este pasado miércoles la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada por el Ministerio de Hacienda cuando se iba a abordar la propuesta de condonación de deuda que el departamento que dirige María Jesús Montero ha planteado a las administraciones autonómicas.

PLANTE DE LAS CC AA DEL PP EN EL CPFF

Carolina España ha incidido en señalar que los consejeros del PP abandonaron esa reunión porque las comunidades autónomas que gobiernan "no podemos ser cómplices de las cesiones permanentes que el Gobierno de España y Montero están haciendo al independentismo".

De igual modo, se ha reafirmado en defender que "lo que tendría que haber ido en el orden del día" de dicha reunión del CPFF es "la reforma del sistema de financiación", y en esa línea ha considerado que "todos los esfuerzos" que desde el Ministerio de Hacienda están haciendo para una condonación que "no la han pedido las comunidades autónomas", sino que "sólo la ha pedido Esquerra Republicana de Cataluña", deberían emplearlo en reformar el modelo de financiación autonómica, "porque, si no, no tiene validez" el que el Gobierno "condone las deudas".

"Si el sistema no está resuelto, si la financiación no fluye a las comunidades autónomas, la deuda volverá a las comunidades autónomas", ha augurado en esa línea la consejera andaluza, que a la pregunta de si la Junta de Andalucía acudirá a una reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda si se la convoca para "negociar esa quita" de deuda, ha respondido animando a la ministra María Jesús Montero a que convoque al Gobierno andaluz "para darnos más recursos, para reformar el sistema", y para "darnos ese fondo transitorio de nivelación" mientras se modifica dicho modelo con el que "Andalucía está perdiendo cada año 1.522 millones de euros", según ha subrayado.

"Eso sí nos interesa para nuestro Estado del bienestar, para nuestra dependencia, para nuestra sanidad, para nuestra educación", ha aseverado la consejera de Hacienda, que en esa línea ha incidido en mostrarse contraria a la condonación de deuda desde la premisa de que "tampoco es buena esa idea" de animar a una comunidad autónoma como Cataluña a que "se endeude y malgaste en embajadas, en el 'procés'" independentista, "que luego se lo vamos a pagar todos los españoles".

"Eso no es serio ni justo", ha enfatizado Carolina España, quien igualmente ha insistido en señalar que Andalucía recibiría "cero euros" de "ingresos reales" como consecuencia de la condonación de deuda que ha planteado el Gobierno, y que para esta comunidad asciende a un montante total de 18.791 millones de euros.

"LA DEUDA SE VA REFINANCIANDO"

Así, la consejera ha remarcado que "la deuda de las administraciones públicas no es como la hipoteca de cualquier ciudadano", que se paga "todos los meses", sino que "la deuda de las administraciones públicas se va refinanciando", y con la propuesta del Ministerio lo que pasaría es que la deuda "pasaría de ser de comunidad autónoma" a ser "deuda del Estado", de modo que, "en lugar de refinanciarla la comunidad autónoma, la refinancia el Estado".

"El único ahorro que podríamos tener en Andalucía para dedicar ingresos extras a nuestro Estado el bienestar" estaría vinculado a "los intereses" de la deuda, que en su caso ascendería "más o menos a unos 140 millones de euros al año", ha aclarado la consejera, quien, no obstante, ha advertido de que "el convenio" planteado por el Ministerio "establece que los intereses los van a seguir pagando las comunidades autónomas", por lo que "no hay ahorro de intereses" tampoco.

La titular andaluza de Hacienda ha subrayado además que Andalucía no es "como Cataluña y otras comunidades autónomas", sino que "sale a los mercados, puede pedir préstamos, tiene una deuda muy por debajo de la media, emitimos bonos", y en esa línea ha comentado que "a lo mejor a otras comunidades les viene bien una reducción de la deuda porque les permitirá a lo mejor en el futuro salir al mercado", pero "nosotros eso ya lo tenemos", y "lo que queremos son recursos y justicia".

En esa línea, ha animado a Montero a que, si quiere "compensar a Andalucía, que lo haga con un fondo de 1.500 millones de euros cada año, y que cuente desde el año 2009 cuántos miles de millones de euros le faltan" a esta comunidad como consecuencia de la aplicación del actual modelo de financiación, "porque lleva siete años de ministra y lo único que ha hecho ha sido traicionar y darle la espalda a Andalucía", ha sostenido Carolina España.

La consejera ha concluido así tachando de "ayuda parche" la que supondría la condonación de deuda, y reiterando que "lo que necesitamos" en Andalucía "son ingresos adicionales al sistema de financiación", y María Jesús Montero "tiene que decir cuánto va a poner de recurso adicional al sistema de financiación", así como "cuándo va a presentar esa reforma del sistema", algo que "estaría ya encima de la mesa si se lo pidieran ERC o Junts", según ha opinado Carolina España, que en esa línea ha sostenido que la ministra socialista "sólo obedece a los intereses de (Oriol) Junqueras y (Carles) Puigdemont".