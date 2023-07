"¿La Junta va a esperar a después de las elecciones para cortar el agua?"

Las propuestas "serias" de Unidas Podemos en Andalucía para la sequía, a tenor de la última intervención del diputado de Por Andalucía Juan Antonio Delgado, pasan por un cambio de modelo económico porque "los macrocultivos de regadíos industrializados consumen el 80% del agua", porque las macrogranjas también "necesitan" muchos recursos hídricos, porque las empresas privadas que gestionan el agua no invierten sus beneficios en limitar las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento y porque el turismo consume cuatro veces más agua que un andaluz y hace a Andalucía más vulnerable ante este problema.

Delegado exigió en el Parlamento a la Junta propuestas para hacer frente a la sequía "hoy, mañana, julio y agosto", porque a su juicio "eso de explicar la obras que se han hecho está muy bien, pero no soluciona la situación crítica que tenemos ahora". En su discurso acusó al Gobierno andaluz de hacer "trampas" y advirtió, bajo el punto de vista de su formación, que el hecho de que "Moreno Bonilla pida ayuda a Europa no es garantía de nada, porque la UE puede decir que sí o puede decir que no". Al diputado de Unidas Podemos, que es guardia civil, le molesta el "aluvión" de turistas que se pronostica este verano: "Que vengan tantos turistas es bueno para la economía pero agrava la situación en un momento en el que Andalucía atraviesa la mayor sequía de toda su historia. En el peor momento, Andalucía va a consumir todavía más agua". Según dijo, la media por persona y día en España son "entre 127 y 136 litros de agua" y el consumo de los turistas "se eleva a 450-800 litros". No dio las fuentes de estos datos.

Delegado concluyó espetando a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que "está muy bien hacer gestiones para 2027", pero que "la realidad es ahora". "¿Va a esperar a cortar el agua a después de las elecciones? Diga las cosas claras", concluyó. El diputado de Por Andalucía, eso sí, no sugirió ninguna solución inmediata como estaba reclamando.