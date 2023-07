La Junta llama "frívolo" a Sánchez por rechazar la oferta de diálogo de Feijóo

El portavoz de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha criticado este lunes la "frívola" e "irresponsable" actitud del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, después de que declinara reunirse con Alberto Núñez Feijóo antes del 17 de agosto para mantener un "diálogo fluido" sobre la gobernabilidad del país. En declaraciones a los periodistas en Mojácar (Almería), el portavoz del Gobierno andaluz ha incidido en la "situación de incertidumbre" en la que se encuentra el país después de las elecciones generales del pasado 23 de julio, la cual "no sólo afecta a lo político sino que trasciende también a lo económico y a lo social", por lo que ha instado al presidente del Gobierno ha conversar con el candidato 'popular'.

En esta línea, ve "del todo inaceptable" la actitud del líder socialista, para quien "España puede esperar mientras él termina sus vacaciones", según ha considerado en base a la respuesta para mantener una reunión "en un ámbito de normalidad democrática" dada al máximo dirigente del PP, quien "ganó las elecciones generales hace ahora una semana". "El señor Sánchez le ha dicho que no, que está de vacaciones y que hasta el día 17 no vuelve y que por lo tanto no tiene nada que hablar con él", ha resumido Fernández-Pacheco, quien cree que los políticos deben "anteponer siempre el interés general al interés particular", especialmente cuando se trata de "abordar el futuro y la gobernabilidad de España".

Con ello, ha incidido en que la prioridad ahora debe ser "sacarnos de esta situación de incertidumbre" y "alumbrar un gobierno que sea estable, capaz de afrontar los retos que entre todos nos planteemos", por lo que es "exigible" que el actual presidente del Gobierno y "perdedor de las elecciones el pasado 23 de julio" abogue por un diálogo "de cara a garantizar que España tenga un gobierno cuanto antes".