Lluís Capdevila Trío lleva el jazz de Nueva York a la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina

El ciclo de jazz organizado por la Fundación Unicaja continúa este sábado 13 de mayo con la actuación de Lluís Capdevila Trío en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga a partir de las 19.30 horas.

El trío de jazz de Lluís Cadpevila interpretará temas del disco 'Social', un álbum con el que el pianista tarraconense se reencuentra con su trío de Nueva York, ciudad en la que residió durante una década y que deja ver su influencia en este disco.

El repertorio estará compuesto por los temas originales del pianista, así como clásicos del jazz como 'What a wonderful world' de Bob Thiele & David Weiss, 'To make you feel my love' de Bob Dylan o una versión reinventada de 'Stardust' de Hoagy Carmichael, entre otros.

Lluís Capdevila presenta en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina un álbum alejado de su vertiente más contemplativa, protagonizada por solos de piano, y explora interpretaciones más rítmicas con la ayuda del batería Luca Santaniello y el contrabajista Petros Klampanis.

Un trabajo musical que cuenta además con la participación del saxofonista Joe Lovano, que colabora en el tema original de Capdevila, 'East Broadway'.

Con esta propuesta, Fundación Unicaja amplía su oferta musical, acercando al gran público este género caracterizado por su diversidad, libertad creativa y fusión de ritmos.

Las entradas para el concierto están ya a la venta en la página web www.uniticket.es. El ciclo de jazz llegará a su fin el próximo 26 de mayo con el concierto de Perico Sambeat Flamenco Quintet y su fusión de jazz y flamenco.

TRAYECTORIA CONSOLIDADA

Pese a formarse en Derecho, Lluís Capdevila (1981) abandonó sus estudios para centrarse exclusivamente en la música. Con una beca Fullbright, Capdevila se trasladó a Nueva York, donde estudió en la escuela de Aaron Copland y se doctoró en Artes Musicales.

En 2016 presentó su álbum debut 'Diáspora', grabado junto al contrabajista Petros Klampanis y el batería Luca Santaniello, que fue bien recibido por la crítica, y que presentaba composiciones originales inspiradas en sus experiencias en Nueva York y la dispersión de su generación.

Desde entonces y hasta ahora, el pianista ha grabado cuatro trabajos más: 'Daybreak explorations' (2018), una selección de improvisaciones para piano grabadas en el Staller Center for the Arts; 'Ràdio Cinematogràfica' (2019), en el que presenta su música original en un ambiente más íntimo con Petros Klampanis y la colaboración de Tom Harrell, y 'Ètim' (2020), un álbum a piano solo, concebido en la Catedral del Vino de Falset (Priorat).

Con su último álbum, 'Social' (2021), Lluís Capdevila se consagra como uno de los intérpretes de jazz más relevantes y singulares del panorama nacional.