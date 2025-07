La provincia con más empresas de Andalucía y la quinta de España

La Junta de Andalucía, a través del Málaga TechPark, ha suscrito un acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio de Málaga para sumar esfuerzos e impulsar la internacionalización y desarrollo empresarial de las empresas de la provincia. Para la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, “nuestras empresas están dando la talla y lo están haciendo muy bien, compiten, innovan, se internacionalizan, pero queremos seguir ayudándolas a crecer, a innovar y llegar aún más lejos, por eso firmamos esta alianza”.

La consejera resaltó el potencial del tejido empresarial de Málaga, fruto del esfuerzo de la Junta por crear un ecosistema que permite impulsar a las empresas en el exterior y atraer nuevos proyectos a toda Andalucía. "Y hoy podemos decir que Málaga está mucho mejor que en 2018”, ya que, recordó, es ya la quinta provincia de España en número de empresas, con un crecimiento del 7,4% en estos años. Es además la provincia que más empresas tiene de Andalucía, “que están creciendo por encima de la media nacional”: Asimismo, desde 2018 Málaga suma 24.622 autónomos más y casi 137.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social.

“Y si ampliamos el foco y miramos a toda Andalucía, la foto es igual de positiva, porque contamos con más de 600.000 empresas con actividad en nuestra tierra”. Así, ha recordado que Andalucía ha superado ya a Madrid en número de empresas activas, y en 2024 el 80% de las empresas inscritas en la seguridad social en toda España lo hicieron en Andalucía, eso no ocurría antes”. “Es decir, tenemos más empresas, más fuertes y consolidadas. Y todo esto es clave, porque sin empresas no hay empleo, no hay inversión, no hay crecimiento”, concluyó.

La consejera de Economía ensalzó que estos datos son posibles “mediante la puesta en marcha de una política basada en menos impuestos, menos trabas burocráticas, seguridad jurídica, estabilidad presupuestaria e institucional, en definitiva, una política que genera confianza”, ha indicado. “Son las empresas las que crean empleo, las que generan riqueza y nuestras aliadas para seguir transformando Málaga y Andalucía, por eso nuestro deber como administración es ponérselo fácil a los inversores y empresarios, ofrecerles un ecosistema favorable para que puedan seguir creciendo e invirtiendo en Andalucía”.

Así, se refirió a medidas como las líneas de incentivos puestos en marcha por Andalucía TRADE, “que están teniendo muy buena acogida, y ya hemos respaldado más de 260 proyectos empresariales con casi 67 millones de euros en ayudas para I+D+i y Desarrollo empresarial, que cuentan con un presupuesto de 244 millones de euros”, que de los que dos millones se han concedido a 13 proyectos de la provincia malagueña que movilizarán una inversión de 5 millones. Carolina España ha avanzado que en breve se sumará además una nueva línea para fomentar la internacionalización, “porque cuando nuestras empresas crecen y avanzan, Andalucía también lo hace”.

En este contexto, enmarcó el convenio suscrito con la Cámara de Comercio de Málaga, que se suma a los suscritos recientemente con la Universidad, el Puerto de Málaga, el espacio del Teatro del Soho, Fundación Unicaja o el Puerto Seco de Antequera. Para España, “la colaboración entre instituciones no es solo deseable, sino que es imprescindible porque se traduce en empresas más fuertes, más conectadas y con más futuro” dado que permite sumar esfuerzos y ofrecerles más herramientas para su desarrollo.

En este sentido, detalló que el acuerdo con la Cámara tendrá una duración inicial e irá acompañado de una comisión de seguimiento que velará por el cumplimiento del éste. Explicó además que el convenio se centra en cuatro grandes ejes. Por un lado, el refuerzo de la internacionalización, con la organización de misiones empresariales conjuntas que permitan explorar nuevas oportunidades; a ello se suma el análisis para el acceso a programas europeos, aprovechando la fortaleza de proyectos compartidos.

En tercer lugar, se sitúa la promoción de jornadas informativas conjuntas para compartir conocimiento, descubrir oportunidades y generar sinergias reales entre empresas del Málaga TechPark y de la Cámara. Por último, el convenio permitirá reforzar estrategias, ya que Málaga TechPark se suma al Hub Málaga Export de la Cámara (una plataforma clave para dar visibilidad a las empresas exportadoras) y, a su vez, la Cámara se incorpora al Instituto Ricardo Valle de Innovación.

“En definitiva, se trata de conectar y de sumar esfuerzos. De tender puentes. De abrir más puertas para que nuestras empresas puedan ir más lejos y se abran a nuevos mercados”, reiteró la consejera de Economía, quien resaltó en que los últimos datos conocidos confirman el éxito de la estrategia de internacionalización de las empresas andaluzas. “Hemos vuelto a batir récord en exportaciones, y solo en abril, Andalucía superó los 4.000 millones de euros en ventas al exterior, con un crecimiento del 4,8%, frente a la caída del 4,4% del conjunto de España”.

Así, la consejera puso el acento en que “no es un dato aislado, ya que en el primer cuatrimestre del año hemos alcanzado el mejor dato histórico, con 14.636 millones de euros exportados y un superávit comercial récord de más de 800 millones, mientras que el conjunto de España sigue acumulando déficit”.

En esa línea, detalló la fortaleza de Málaga, que ha registrado el mejor inicio de año de su historia en exportaciones, con más de 1.125 millones de euros en ventas al exterior en solo cuatro meses. “Eso supone un crecimiento de casi el 2% (1,9%) respecto al mismo periodo del año pasado, y seguimos la estela del récord alcanzado en 2024, cuando esta provincia superó los 3.270 millones de euros y fue, además, la provincia andaluza con mayor crecimiento”.