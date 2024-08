Málaga se abre a una tasa turística...estatal

«Aquí acogemos a todos, lo cual no quiere decir que ahora tengamos que huir de cualquier modo. No soy un sabelotodo y en este tipo de empeños me siento más bien pequeño, mas según mi parecer, Málaga debería ser también de los malagueños». La denuncia que hizo el cantante Juan Gómez Canca, El Kanka, como pregonero de las fiestas de Málaga recogió el sentir de los vecinos de una ciudad que experimenta, año tras año, subidas desorbitadas en el precio de la vivienda de uso residencial por los efectos del turismo masivo y la consiguiente proliferación de los pisos turísticos. La Junta de Andalucía los cifra en 12.000.

Según el portal inmobiliario Fotocasa, en el primer semestre del año, el precio de la vivienda se incrementó un 20,7%, hasta los 3.540 euros el metro cuadrado. Para hacerse una idea, un piso de 80 metros cuadrados en Málaga cuesta unos 280.000 euros. Una situación insostenible para los malagueños, que se echaron a la calle a finales de junio para exigir un cambio de modelo turístico y no verse expulsados de su ciudad. Y es que la última Encuesta Social Malagueña, impulsada por la Universidad de Málaga (UMA) y presentada esta pasada primavera, ya indicaba que la vivienda era la principal preocupación de los malagueños, cuando en 2020 ocupaba el puesto número 16. El 72% de los encuestados, además, decían que el turismo había impactado de manera «negativa» en la disponibilidad de viviendas asequibles.

Ante este panorama, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP) , se ha visto obligado a salir al paso y escuchar las demandas de sus convecinos. Ayer se supo que el pasado 7 de agosto el alcalde envió una carta al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la que planteaba «la conveniencia de una iniciativa legislativa del Gobierno que permita a los municipios que lo consideren establecer un impuesto turístico que pueda disminuir el efecto de las viviendas turísticas». Lo que propone es que esta tasa por pernoctación permita recaudar recursos, «varios millones de euros», para promover los alquileres sociales, mientras que el impuesto por pernocta en hoteles se destinaría a la promoción del turismo de calidad, objetivo que Málaga se ha fijado logrando que haya más hoteles de cinco estrellas.

El alcalde, en cualquier caso, condiciona la creación de la tasa a que los ayuntamientos la consensuen con el sector turístico y que éste sepa el destino de lo recaudado, señalan fuentes municipales.

En este punto cabe recordar que el Gobierno de Juanma Moreno rechazó implantar este impuesto y que votó en contra en la propuesta parlamentaria presentada por la izquierda. La Junta busca el beneplácito del sector turístico, pero desde la patronal rechazan cualquier tipo de tasa a los que visiten Andalucía, argumentando que restaría competitividad con respecto a otras comunidades y que impactaría contra un sector que genera en la región 25.000 millones de euros anuales.

La respuesta por parte del Gobierno al alcalde malagueño no se hizo esperar. Ayer, el ministro de Industria le espetó que las medidas sobre la ordenación de la oferta turística como las tasas turísticas «tienen que ser tomadas desde la proximidad» no desde el Gobierno central. «Estoy en contra de generalizar medidas desde el Estado cuando tienen que ser tomadas desde la proximidad», contestó Hereu a de la Torre. A este respecto, le recordó que el alcalde de Barcelona ya ha tomado medidas en este sentido con la decisión de eliminar todos los pisos turísticos de la Ciudad Condal para el año 2029. «Lo que se aplica en Barcelona se puede aplicar perfectamente a Málaga y a cualquier ciudad sin eludir nadie sus responsabilidades», reprendió el ministro al alcalde malagueño.

Por su parte, desde la oposición municipal, el portavoz del PSOE en el ayuntamiento malagueño, Daniel Pérez, pidió al alcalde popular que «se deje de inventos» e «inicie la prohibición de los pisos turísticos». Al hilo, le recuerda que la implementación de la tasa turística es competencia autonómica y que «llame urgentemente a Moreno» para implantarla.

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, tildó de «ocurrencia» la misiva del alcalde y le pidió que «se ponga a trabajar y ejerza sus competencias» para «poner coto» a los pisos turísticos en la ciudad.