El PP aprieta su maquinaria para las elecciones europeas

La Unión Intermunicipal del Partido Popular de Málaga ha encarado hoy su segunda y última jornada con la mira puesta en las próximas elecciones europeas del nueve de junio. Este nuevo órgano de gobierno se ha creado para consolidar el poder local, aprovechando que la formación gobierna en el 90% de los municipios de la provincia, y como estrategia para ganar al PSOE a través de una municipalización de la campaña.

Para los populares, ganar la batalla en Bruselas se traduciría en una oportunidad para convertir a Feijóo en el próximo presidente del Gobierno. Así lo ha expresado hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante este encuentro enmarcado también por las elecciones catalanas del próximo domingo. “Nos vamos a jugar mucho”, ha sentenciado Moreno, que ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va utilizar “las elecciones europeas como respaldo para mantenerse en el poder hasta 2027”. Por este motivo, Moreno ha hecho un llamamiento a la movilización de su partido de cara a estas elecciones para evitar una "bolsa de abstencionistas" en respaldo a las políticas de Andalucía.

En este contexto, el PP ha aprovechado para sacar músculo mostrando unanimidad y unión entre todos los dirigentes políticos del partido en Málaga en un acto en el que también han participado la candidata número dos al Parlamento Europeo por el Partido Popular, Carmen Crespo; el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo; la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; y el alcalde de la capital, Francisco de la Torre.

Respecto a las elecciones europeas, Moreno ha advertido de que "también nos vamos a jugar mucho en clave nacional", un asunto al que también ha hecho responsable al PP de Málaga y al que ha pedido que dé "una alegría cuando lleguen las elecciones europeas", que "no pueden ser una bolsa de abstencionistas porque nos pille pensando en otras cosas".

Por su parte, la ex consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha enfocado su intervención en la necesidad de financiación de las infraestructuras hidráulicas de la región y de hacer frente a una política nacional que, según ha considerado, “no es integral”. Crespo a ha hecho un llamamiento a los votantes para acabar con el “no a las presas y no a los trasvases” que, según ha señalado, defiende la candidata socialista, Teresa Ribera. Al hilo, ha advertido que Ribera llevaría su "tesis ideologizada de la política del agua" a Europa. "No podemos ideologizar el agua. La ideología del agua es un tema de Estado que tenemos que llevar a Bruselas con los fondos europeos", ha sentenciado.

También ha reclamado una mejor aplicación de los Fondos Next Generation ante “los 12.000 millones de euros” que el Ministerio de Transición Ecológica está dedicando principalmente a temas energéticos. "Ha sido el mayor error en la gobernanza del Next Generation que ha hecho el Gobierno de España", ha añadido. Al mismo tiempo, ha lamentado que Ribera sería "el bastión de ir en contra de los regadíos en toda Europa", por lo que ha señalado a su partido como el único capaz de conseguir “una política europea que venga a sumar a la capacidad de las tierras productivas como la nuestra, tanto agrícolas como turísticas". "Tenemos que enseñar en Europa muy claro que todas las fuentes hídricas son necesarias" ha señalado Crespo, que ha asegurado que en Andalucía "nos hacen faltas todas".