Costa del Sol: un refugio para disfrutar del verano

Cada año, las revistas de viajes más prestigiosas de España y el mundo dedican varias de sus páginas a la Costa del Sol. La BBC se hace eco del destino andaluz por su clima, sus playas de ensueño o por su popularidad entre los turistas de todo el mundo. The Guardian recomienda la Costa del Sol y elogia en varios artículos la gastronomía local y la calidad de los productos que se sirven en sus bares y restaurantes. Desde el otro lado del Atlántico, The New York Times presenta este enclave como un destino de lujo accesible, ideal para aquellos que buscan una mezcla de relax y cultura.

¿Por qué todo el mundo quiere conocer la provincia de Málaga? La repercusión del destino, que es cada vez mayor, se debe a multitud de factores, entre los que destacan sus 320 días de sol al año y 161 kilómetros de costa, sus playas urbanas y parajes naturales, además de la amplia oferta cultural, deportiva y de ocio con la que cuentan todos los municipios. Desde la Playa de los Álamos en Torremolinos, ideal para jóvenes, hasta la tranquila Playa de Artola en Marbella, no cabe duda de que hay opciones para todos los gustos.

Las playas de la Costa del Sol

Las playas de la Costa del Sol son, sin duda, uno de sus mayores atractivos. El secreto se encuentra en la variedad, una experiencia diferente que solo se puede disfrutar en esta zona del Mediterráneo.

Las playas de la zona occidental de la Costa del Sol constan de unos 90 kilómetros. Comprende los municipios que van desde Málaga capital hacia el oeste e incluye los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y Manilva. En esta zona destacan las playas urbanas equipadas con diversos servicios y acondicionamientos para disfrutar de la mejor experiencia en contacto con el sol y el mar. Algunas de las más destacadas son Malapesquera, en Benalmádena; o Los Boliches, en Fuengirola.

La Playa de los Álamos en Torremolinos es una de las más frecuentadas por jóvenes que buscan ocio nocturno. Aquí encontrarás los beach clubs de moda y diversión durante todo el día y gran parte de la noche. Si prefieres relax y desconexión total, una buena opción puede ser la Playa de Artola – Cabopino (Marbella) ubicada en el entorno natural de las Dunas de Artola.

También destacan las playas urbanas de Málaga como la Malagueta y la de Pedregalejo por la combinación de poder disponer de todos los servicios de una gran ciudad y el relax que ofrece un día en la costa o un atardecer con una temperatura envidiable todo el año.

Mención especial a la Playa de Pedregalejo. Se encuentra en un antiguo barrio de pescadores y es famosa por sus pequeñas calas y su paseo marítimo lleno de restaurantes y bares. Esta playa es ideal para familias y jóvenes que buscan un ambiente relajado y auténtico, con la posibilidad de probar los espetos de sardinas y otros productos frescos del mar cocinados de forma tradicional.

En Estepona, la Playa de la Rada, que se extiende a lo largo del paseo marítimo, se caracteriza por su arena fina. Ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo acceso para personas con discapacidad, alquiler de sombrillas y hamacas y una gran oferta de deportes acuáticos. Su cercanía al centro de Estepona la convierte en una buena opción para aquellos que prefieren disfrutar de la combinación de playa y turismo cultural. Estepona es una localidad típica andaluza con una oferta cultural y de ocio que contempla desde un orquidiario hasta la ruta por sus murales artísticos o la necrópolis prehistórica de Corominas.

No obstante, las playas localizadas en parajes naturales protegidos no pasan desapercibidas. La Playa de Maro, a la que hay que llegar temprano para poder disfrutar de este entorno diseñado al antojo de la naturaleza, es uno de los grandes tesoros de la Costa del Sol. Localizada en Nerja, una vez en la playa, se puede realizar una excursión a una impresionante cascada que cae al mar. También en Nerja, la Playa de Burriana es otra joya de la Costa del Sol. Con su arena dorada y sus aguas cristalinas, esta playa es perfecta para aquellos que buscan un entorno natural impresionante. Es famosa por sus actividades acuáticas como el kayak y el paddle surf y por sus chiringuitos y restaurantes.

Algunas de las playas que no te puedes perder son las de Torrox, reconocido como el municipio con el mejor clima de Europa por su geografía o la de los otros municipios de la zona oriental: Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga (Torre del Mar) y Algarrobo.

Ocio y familia

Durante el verano, la diversión continúa en los parques temáticos, perfectos para disfrutar en familia. Parques acuáticos como Aqualand Torremolinos y Aquamijas, así como Selwo Marina en Benalmádena y Bioparc Fuengirola ayudan a diversificar los planes de ocio de las familias y amigos en estas fechas. No todo es sol y playa y la Costa del Sol se diferencia por eso mismo. En este lugar del sur de España es posible disfrutar de una amplia gama de actividades que van más allá de sus increíbles playas.

Ekan el único gorila nacido en Andalucía cumple tres años en Bioparc Fuengirola . Agencia EFE

Además, en esta época del año se celebran numerosas fiestas y festivales culturales como la Feria Agrícola y Ganadera, el Festival del Cante Grande, la Fiesta de Moros y Cristianos, el Festival de las Tres Culturas y las festividades de la Virgen del Carmen. Por si fuera poco, la Costa del Sol es también un paraíso para los amantes de las compras, con numerosos puertos deportivos, centros comerciales y mercadillos. En este contexto, Puerto Banús y Marbella destacan como los destinos del lujo por excelencia.

Si buscas artículos especiales, es posible recorrer el casco histórico de Málaga, Marbella, Mijas o Antequera, donde encontrarás tiendas con encanto. Los mercadillos de la Costa del Sol son también una buena alternativa para encontrar productos singulares. Todo esto se suma a los más de 30 de centros comerciales y grandes superficies repartidos por la provincia. Un auténtico paraíso para los amantes del shopping.

Festivales

Eventos como el Starlite Festival en Marbella (hasta el 23 de agosto), que reúne a artistas internacionales en un escenario al aire libre; el Festival Marenostrum de Fuengirola (hasta el 10 de agosto), una cita ineludible frente al mar y junto a las murallas del castillo Sohail; la cuarta edición del 101 Music Festival (hasta el 20 de julio), en la Plaza de Toros de la Malagueta; el Weekend Beach Festival en Torre del Mar (del 4 al 6 de julio); o el Brisa Festival (25, 26 y 27 de julio), que tiene lugar en el Puerto de Málaga, son solo algunos ejemplos de la oferta musical de la región. Por estos festivales pasarán artistas tan reconocidos como Pablo López, Kany García, Mike Izal, Melendi, Steve Aoki o Vanesa Martín, entre otros.

Recinto Gala Starlite Starlite Occident

Y para disfrutar de todo ello, qué mejor que hacerlo junto a una gastronomía cinco estrellas. La gastronomía de la Costa del Sol es un deleite para los sentidos. Aquí se pueden saborear platos tradicionales como el “pescaíto” frito, la porra antequerana y el gazpachuelo malagueño. Además, la región cuenta con numerosos restaurantes, chiringuitos, bares y rutas por bodegas que ofrecen desde tapas hasta experiencias gourmet. La riqueza culinaria se extiende a los productos locales como la miel de caña, las pasas y el aceite de oliva con denominación de origen, los cuales son imprescindibles en cualquier recorrido gastronómico por la zona.

Barco de espetos Junta de Andalucía Junta de Andalucía

Los expertos en viajes más reconocidos y todos aquellos que visitan este enclave coinciden en que la Costa del Sol es un destino excepcional gracias a su clima, oferta cultural y de ocio y gastronomía. Los festivales, las playas icónicas y la mezcla de lujo y accesibilidad continúan atrayendo a turistas de todas partes, lo que consolida un año más su reputación como el refugio perfecto para disfrutar del verano.